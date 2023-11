PUMA torna in Formula 1 con prestigiose collaborazioni

Il brand di streetwear ha siglato una partnership pluriennale in F1 con il rapper Asap Rocky come direttore creativo.

Fonte: Ufficio stampa. Collezione Puma per Formula 1.

PUMA torna a far parlare di sé nello sport ai più alti livelli: all’inizio di quest’anno, ha siglato una partnership a lungo termine con la Formula 1, diventandone licenziatario esclusivo e rivenditore a bordo pista in tutte le gare.

Il direttore creativo ufficiale della partnership è il rapper Asap Rocky, che svilupperà capsule personalizzate disegnate da lui. L’influenza di Rocky sul brand avverrà gradualmente, con un primo approccio definito “in the lab”, in cui inizierà l’esplorazione creativa della categoria.

Per il resto dell’anno, Rocky avrà un impatto sui contenuti visivi e video del marchio.

Fonte: Ufficio stampa.

Sempre entro la fine del 2023, il rapper presenterà una collezione di abbigliamento e accessori limitata di PUMA x F1, anticipazione di una serie di capsule che nel 2024 riguarderanno le gare a più alta visibilità, a partire da quella di Miami.

Rocky curerà le attivazioni in occasione di ciascuna gara e sarà il direttore creativo per tutte le iniziative di marketing relative a queste collezioni. Entro il 2025, Rocky intende immergersi maggiormente nei progetti creativi olistici per tutti i prodotti PUMA x F1, dall’abbigliamento da gara a quello per i fan e i fashion addicted.

Joshua Vides for Scuderia Ferrari: Back to Las Vegas

Nel frattempo, in occasione del GP di Las Vegas, PUMA, insieme alla Scuderia Ferrari e in collaborazione con il famoso artista e designer Joshua Vides, presenta una collezione esclusiva in onore del ritorno della Formula 1 nella città californiana.

Fonte: Ufficio stampa.

Questa collaborazione unica, presentata in un paesaggio con sfondi da film, fonde arte e motorsport heritage, rendendo omaggio alla prima “golden era” della Formula 1 in America con i colori iconici degli anni Settanta.

Per celebrare questa unione, PUMA presenta la capsule “Joshua Vides for Scuderia Ferrari: Back to Las Vegas”, che offre un range di abbigliamento, calzature e accessori pensati sia per il racetrack sia per la strada. L’iconico rosso Ferrari, riscontrabile in ogni capo della capsule, tradizionalmente accompagnato da accenti bianchi sulle livree delle auto negli anni ’70, fa ora un ritorno trionfale per il GP di Las Vegas.

Forse l’aspetto più accattivante della collezione Joshua Vides x Scuderia Ferrari è l’attenzione ai dettagli. Il designer ha creato con maestria un look and feel disegnato e dipinto a mano su tutti i prodotti, conferendo un autentico tocco artigianale alla collezione. Un esempio calzante è il crew sweater che presenta un notevole effetto spazzolato con un cerchio al centro, una tecnica che dà l’impressione di essere stato dipinto a mano. Questo effetto si può osservare anche nei dettagli spazzolati bianchi della race jacket, della hoodie e dei pants, che esaltano ulteriormente l’estetica generale.

Fonte: Ufficio stampa.

Tra gli elementi distintivi della collezione, spicca l’uso innovativo delle toppe in velcro, che adornano molti dei prodotti lifestyle. Queste toppe non solo introducono un tocco distintivo, ma offrono anche opportunità di personalizzazione, consentendo di trasformare ogni pezzo in un oggetto unico e irripetibile.

Tra i key pieces della collezione figurano una race jacket e pants, una hoodie, un crew sweater e una t-shirt a tema Las Vegas. Gli appassionati di sneakers non rimarranno delusi, con una selezione che comprende le PUMA Suede, TUFF e RS-X, ognuna delle quali riflette l’energia e lo stile della Scuderia Ferrari.

Con l’avvicinarsi del Gran Premio di Las Vegas, questa capsule esclusiva offre ai fan e agli appassionati l’opportunità perfetta di celebrare il mondo del motorsport abbracciando al tempo stesso una miscela unica di arte e design. Presentata nei giorni scorsi, la collezione è disponibile sul sito di Puma.