Puma Mostro inaugura la settimana della moda newyorkese

Fonte: Ufficio stampa. Sneakers Puma Mostro.

Dopo il lancio dello stivale Mostro x Ottolinger a settembre alla settimana della moda di Parigi, PUMA torna alla ribalta dopo 25 anni con l’iconica sneaker alla New York Fashion Week.

L’evento “Welcome To The Amazing Mostro Show” è un’experience che sfida le convenzioni nello storico Park Avenue Armory, trasformato attraverso luci, proiezioni, elementi esperienziali e la performance musicale di Eartheater.

Heiko Desens, Direttore Creativo di PUMA, spiega: «Con questa sfilata abbiamo voluto celebrare il ritorno di una delle nostre icone più anticonvenzionali e di basso profilo. Sfruttando inoltre questo momento per rivelare alcuni concetti del ‘design Mostro’ che puntano chiaramente verso il futuro per costruire l’archivio di sneaker di domani».

Una storia che ha carattere

Lanciata originariamente nel 1999, estratta dagli archivi storici di PUMA, la low-profile silhouette vanta caratteristiche distintive come la suola signature spike e la versatile chiusura a strappo. Creazione ibrida che si distingue pur adattandosi, la Mostro trae ispirazione da due regni diversi: le eleganti ma robuste scarpe da sprint degli anni ’60 e le rilassate scarpe da surf degli anni ’80.

La Mostro 2024 è realizzata con tomaia in mesh, sovrapposizione di PUMA Formstrip in argento metallizzato, chiusura a strappo elastico e fodera in lycra. Promettendo il massimo della flessibilità e del comfort, la Mostro è un design assolutamente singolare sia per i mostri che per gli umani!

La collezione vista da vicino

Accompagnata da Alastair McKimm e dal Global Creative Director di PUMA Heiko Desens, PUMA ha presentato una selezione di pezzi custom e commerciali delle sue prossime collezioni AW24 che completano la star dello show, la Mostro.

I capi sono stati indossati con la scarpa, innovazione nel momento del lancio e oggi opera d’arte del design contemporaneo, per muoversi nell’intersezione tra sport e moda, dettando tendenze destinate a diventare mainstream, ma con carattere.

La campagna pubblicitaria tra sport e moda

La Mostro evidenzia la brand position di PUMA nell’intersezione tra sport e moda. Il Creative Director di PUMA x F1, A$AP Rocky, ha diretto e interpretato la campagna Mostro lanciata poco prima dello show sui canali digital e social. Scattata a New York da Chris Maggio, fotografo nato e cresciuto nella grande mela autore di immagini a metà tra la fotografia documentaria e la staged photography, presenta la Mostro attraverso la vita quotidiana di diversi abitanti della città. Mette in scena la sneaker ai piedi di due personaggi archetipici della vita nella metropoli americana: il turista e il Gen-Z tastemaker.

Ritratti mentre si muovono attraverso situazioni di vita quotidiana, i due ragazzi condividono con le loro Mostro la capacità di distinguersi da ciò che li circonda. Debuttando in una colorazione grigio chiaro egiallo, la PUMA Mostro è disponibile presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, tra cui Dover Street Market, Slam Jam, VooStore, Kith, The Broken Arm, LN-CC, END. Clothing e WORKSOUT a partire dal 13 gennaio 2024.