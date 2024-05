TRC debutta a Pitti Uomo 106: il workwear del futuro

Fonte: Ufficio stampa TRC debutta a Pitti Uomo 106

Pantaloni, capispalla e camicie, confezionati secondo le tecnologie più avanzate e attente all’ambiente, offrono una durabilità mai vista prima nel mondo del denim e performance uniche: la laminazione e il trattamento water resistant, nonché le proprietà naturali, antimicrobiche e termoregolatrici del tessuto garantiscono un look casual perfetto in ogni situazione.

TRC fa il suo debutto ufficiale alla 106esima edizione di Pitti Immagine Uomo, segnando un passo significativo nell’universo della moda maschile. Partendo da Milano come epicentro culturale, TRC guarda al futuro progettando il futurewear, il workwear del domani.

Nato dalla collaborazione tra le due storiche realtà tessili, Candiani e Grassi, TRC si distingue per l’heritage tessile italiano, innovativo e sostenibile, che esprime la propria essenza attraverso una proposta no-season basata sulla funzionalità. Con radici salde nella tradizione e uno sguardo proiettato verso il futuro, il brand presenta in anteprima a Pitti Uomo 106 la sua prima collezione: una rilettura avveniristica di capi classici di ispirazione workwear che unisce la durabilità e l’estetica autentica dei tessuti denim alle più innovative e sostenibili tecnologie Candiani.

La collezione nel dettaglio

La collezione TRC propone un design innovativo che combina elementi vintage e futuristici ed è composta da circa 50 capi tra pantaloni, giacche, camicie e una varietà di capispalla che rimandano all’universo workwear nella loro costruzione, nei dettagli e nei trattamenti.

Tra i pantaloni, spicca in particolare un modello 5 tasche con vestibilità loose, offerto in due tessuti denim cimosati e due a tutta altezza, disponibili in un’ampia gamma di lavaggi. L’offerta dei top comprende una classica workshirt, una camicia con collo alla coreana e una bowling shirt a maniche corte. Tra i capispalla c’è un trucker classico, che omaggia la tradizione del denim ed è pensato per creare una sorta di divisa utilitaristica con il jeans a 5 tasche.

La collezione si completa con un’offerta di t-shirt e felpe tinte in capo. I materiali e le tecniche di confezione rappresentano le best practices disponibili sul mercato o, come nel caso del mineral denim, tessuti che rappresentano un’effettiva anticipazione visionaria della futura manifattura tessile. A partire dall’utilizzo del cotone riciclato post-consumo e del cotone rigenerativo, la collezione TRC presenta anche diversi tessuti denim con costruzione batavia, rinnovati con materiali innovativi come il cotone Blue Seed e GRAPHITO.

La capsule Mineral vista da vicino

L’utilizzo del cotone Blue Seed, una speciale varietà di cotone ibrida e rigenerativa, che Candiani ha sviluppato con Gowan Seed Company e a cui ha accesso esclusivo, si ritrova nei capi della capsule collection Mineral che segna l’esordio del futurewear TRC a Pitti.

La Mineral propone una selezione di capi unici realizzati in mineral denim, un tessuto innovativo che presenta elementi minerali in ogni suo componente, sviluppato da Candiani e rielaborato stilisticamente secondo ispirazione workwear da Grassi. In esclusiva e a partire da ottobre 2024, la capsule collection Mineral sarà in vendita online e all’interno del concept store Candiani mentre il resto della collezione TRC sarà disponibile da gennaio 2025 online e nei migliori store.