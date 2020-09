Chiara Ferragni denunciata dal Codacons: la foto versione Madonna è un'”offesa”

editato in: da

Quello del Codacons con i Ferragnez è un rapporto difficile. Dopo la denuncia che l’associazione aveva mosso alla coppia per la raccolta fondi da destinare alla realizzazione del mimi ospedale Covid di Milano, ora si apre un nuovo capitolo.

Il Codacons ha denunciato l’influencer regina di Instagram e nella top 10 delle più pagate al mondo per blasfemia e per “offesa al sentimento religioso”, dopo la diffusione di una immagine in cui la Ferragni appare raffigurata come una Madonna.

L’immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutterebbe a suo dire la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, “essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria macchina da soldi finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”.

La foto non è affatto piaciuta a tutti, generando indignazione e persino sconcerto in alcuni fedeli. Per questo il Codacons ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini affinché intervengano su quella che definisce non come una provocazione, “ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”.

Lo sfruttamento “indegno” della figura della Madonna che ha scatenato le proteste di una parte del mondo cristiano potrebbe quindi per il Codacons realizzare fattispecie penalmente rilevanti per blasfemia e offesa al sentimento religioso, motivo per cui l’esposto è stato inviato anche a Papa Francesco affinché si pronunci contro tale “squallida e inutile provocazione”.

Un momento in cui la Ferragni ha gli occhi puntati addosso più del solito, commercialmente parlando, dopo il suo annuncio di quotare la sua azienda in Borsa. Lei, top influencer tra le più celebrate al mondo, oggi vanta un profilo Instagram che conta ben 21 milioni di follower e con tutte le sue attività fa registrare un fatturato che sfiora i 40 milioni di euro.