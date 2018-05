Chiara Ferragni è tra le 10 influencer più pagate nel mondo. Ecco la classifica

editato in: da

È uno dei lavori nati negli ultimi anni ed è forse tra i lavori più pagati, se fatti ad alto livello. Sì, perché fare l’influencer non significa solamente fare foto ogni tanto.

Se si vuole fare di una passione una professione, è necessario pianificare ogni condivisione, creando a monte una strategia di marketing ben definita, individuando target, aree di mercato interessanti e prodotti ai quali dedicarsi. Da qui in poi è questione di impegno, costanza e bravura. Ormai di sedicenti influencer sono pieni i social, ma nella categoria rientrano professionisti, che lavorano sodo e guadagnano bene, grazie al loro lavoro. Vediamo quindi quali sono i 10 influencer più pagati di Instagram, in base ai prezzi pubblicati su HopperHQ e supportati da un’analisi Blogmeter.

Al primo posto della top ten c’è Huda Katten, influencer di make up e beauty, americana originaria dell’Iran. Nel 2006 si è trasferita a Dubai con il marito e nel 2010 ha dato vita al suo blog, Huda Beauty. La popolarità e il successo sono stati tali che Huda ha lanciato il suo primo marchio di make up già nel 2013. 25 milioni di follower, una media di 9 post ogni giorno, 54 milioni di dollari guadagnati in un mese. 18 mila dollari è il costo di un solo post sponsorizzato da Huda.

Accanto a Huda c’è Cameron Dallas, un giovane influencer che ha iniziato la carriera nel 2012 su Vine tramite video scherzosi e divertenti, mentre ora si ritrova ambasciatore di D&G con più di 20 milioni di follower, 24 milioni di guadagni mensili. Per ogni post sponsorizzato viene pagato 17 mila dollari. Quasi come Jennifer Selter, star di Instagram nel mondo del fitness, con un guadagno di 15 mila dollari a post sponsorizzato. Ha più di 11 milioni di follower e una rendita mensile di circa 6 milioni di dollari.

Non solo da Instagram arrivano i follower: anche i video pagano molto. Ne sono la prova gli Youtuber Nash Grier e Zoe Sugg, il primo noto per i suoi video comici, la seconda per i video dedicati a moda e bellezza. Nash ha 10 milioni di follower su Instagram e 5 milioni di seguaci su Youtube, mentre Zoella conta su 12 milioni di utenti che la seguono fedelmente sul canale Youtube e più di 11 milioni di follower su Instagram. Entrambi guadagnano 13 mila dollari per ogni singolo post sponsorizzato.

Finalmente arriviamo in Italia con Chiara Ferragni alla sesta posizione. La famosa fashion blogger italiana guadagna 12 mila dollari per ogni post sponsorizzato e ha un reddito mensile di circa 40 milioni di dollari, con 12 milioni di follower su Instagram. Sotto Chiara Ferragni, compaiono anche blogger di lifestyle e moda americani, Julie Sari ñ ana, conosciuta come SincerelyJules , e SongOfStyle, che chiedono 10 mila e 9 mila dollari per ogni post sponsorizzato su Instagram e che sono seguiti da quasi 5 milioni di follower.

Negli ultimi posti della classifica, i guadagni rimangono comunque alti. Danielle Bernstein dirige il profilo Instagram WeWoreWhat, che può contare su quasi 2 milioni di follower e che guadagna 7 mila dollari a post sponsorizzato. Subito dopo c’è Liz Eswein, fotografa newyorkese con quasi 2 milioni di follower su Instagram e che guadagna 6 mila dollari per ogni post sponsorizzato.

Rimaniamo in attesa del prossimo influencer che sovvertirà gli ordini della classifica.