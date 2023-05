WhatsApp, arrivano le chat segrete: come nascondere i messaggi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Le app di messaggistica possono dire tanto su di noi, se non tutto. Dalla sfera lavorativa a quella privata, riversiamo in questi contenitori digitali quasi tutta la nostra quotidianità, spesso senza preoccuparci di cancellare alcuni dati sensibili.

Le Chat Lock di WhatsApp, ovvero chat private e segrete da non condividere, sono la risposta alla generale richiesta di riservatezza dei suoi utenti. Una notizia generalmente apprezzata, per una funzione in grado d’essere generazionalmente trasversale.

Come funzionano le chat private di WhatsApp

Se parliamo di riservatezza, WhatsApp garantisce una crittografia end-to-end nelle proprie chat, il che significa garanzia che unicamente mittente e destinatario potranno accedere al contenuto condiviso. Discorso che vale per la tutela della privacy in ambito digitale.

Cosa accade, però, se qualcuno ha modo di accedere al nostro smartphone. Tutte quelle chat, ricche di informazioni private, potrebbero essere lette con grande facilità. Guardando all’ambito privato, poi, magari relazionale, tutti abbiamo dei messaggi che non vorremmo far leggere ad altri.

Sotto quest’aspetto Chat Lock di WhatsApp è la soluzione ideale. Si tratta di un blocco delle conversazioni attive, alle quali si potrà aggiungere uno specifico sistema d’accesso, dalle password all’impronta digitale, fino al riconoscimento del viso.

Come attivare Chat Lock di WhatsApp

Sono svariate le motivazioni per le quali si potrebbe decidere di attivare la modalità chat privata su WhatsApp. Di sicuro sul web in tanti si divertiranno a trasformare questa funzione nella scappatoia ideale per i traditori, in grado di lasciare il proprio smartphone in giro per casa senza più ansie.

Sappiamo però come generalmente ci si scambi via chat dettagli finanziari, documenti riservati e molto altro. Pensate per un momento a cosa contiene realmente la conversazione con il vostro commercialista, quella con l’avvocato o semplicemente quella con il vostro partner. Foto, video, informazioni riservate, codici pin e molto altro.

Tutto ciò potrebbe finire nelle mani sbagliate. Bloccando queste chat se ne impedisce l’accesso, tutelando enormemente la propria privacy, anche in caso di smarrimento o furto. Ciò consente inoltre di suddividere al meglio la propria vita privata da quella lavorativa. Pensate per un attimo alle chat di lavoro, ora difese tanto dalla fuoriuscita di informazioni riservate quanto dal possibile invio di messaggi male indirizzati. Lo sa bene chi ha dei figli in casa, sempre alla ricerca di dispositivi tecnologici con i quali sperimentare. In men che non si dica ecco partire una gif con dei gattini al proprio capo.

A ciò si aggiunge, infine, un ulteriore livello di protezione contro gli attacchi informatici. Pensiamo ai tentativi di phishing, con degli hacker, amatoriali o esperti, che tentano di ottenere informazioni entrando digitalmente nel vostro telefono. Le chat private di WhatsApp rappresentano per loro un altro ostacolo da superare.

Chat Lock è ancora nelle sue prime fasi e potrebbe veder aggiunte nuove funzioni, come il blocco delle chat di gruppo ad esempio. Par attivare la funzione basta tenere premuto il dito sulla conversazione che ci interessa, per poi selezionare la funzione chat privata di WhatsApp, bloccando il tutto con password, impronta digitale o riconoscimento facciale. In un istante tutti i propri messaggi saranno nascosti. Così come per le chat archiviate, sarà possibile accedere all’intero elenco silenziato, con la certezza che nulla verrà svelato neanche dalle notifiche, che in questo caso non prevedono anteprima.