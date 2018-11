Black Friday 2018: si avvicina la data fatidica per gli amanti dello shopping

editato in: da

Novembre è iniziato e alla fatidica data tanto cara agli amanti dello shopping manca sempre meno: il Black Friday è ormai di anno in anno l’appuntamento più atteso, prima del Natale.

La data da non dimenticare è venerdì 23 novembre, mentre gli amanti della tecnologia all’ultimo grido dovranno attendere il successivo lunedì. Il 26 novembre infatti cadrà il Cyber Monday, la giornata dedicata ai super saldi hi-tech. Se per tutti Black Friday e Cyber Monday sono sinonimo di Amazon, le giornate dei super sconti riguardano anche grandi magazzini, centri commerciali, compagnie aeree e tutto ciò che riguarda acquisti e shopping.

La modalità è semplice: le due giornate prevedono offerte e sconti, quasi sempre molto consistenti. E se Amazon grazie alla sua campagna pubblicitaria ha associato indissolubilmente il suo nome alle due giornate di sconti, non è lui il padre delle due usanze. Il Black Friday è infatti una tradizione nata negli Stati Uniti, che viene collocata tra il giorno del Ringraziamento e Natale. Istituito nel 1932, il Black Friday ricorre ogni anno durante il venerdì che segue il quarto giovedì di novembre, durante il quale viene celebrato il famoso “Thanksgiving Day” americano.

Se grazie a e-commerce e acquisti online è possibile fare shopping in pochi minuti, il Black Friday in realtà è sinonimo anche di interminabili code e corse ai saldi. Non è insolito vedere negli Stati Uniti grandi folle davanti ai negozi ancora chiusi, in attesa dell’apertura delle porte: l’obiettivo? Correre per primi nei negozi pronti a mettere le mani sui saldi dei propri sogni.

Sebbene il Black Friday sia arrivato anche in Italia, nel Bel Paese l’usanza è dedicata soprattutto agli acquisti online, da Amazon a eBay in una gara alla piattaforma più conveniente. Che siano acquisti utili o oggetti che non erano nella lista delle necessità, si sa che Black Friday e il più recente Cyber Monday fanno bene soprattutto ai rivenditori. Nel 2017, gli acquisti online sono aumentati del 33% rispetto all’anno precedente e il traffico sui siti di ecommerce ha registrato un incremento del 78% rispetto alle tre settimane precedenti e successive, mentre durante il Cyber Monday il traffico è aumentato del 40%.