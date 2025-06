Con cinque nuovi negozi in arrivo e 700 assunzioni previste, Primark rilancia in Italia puntando tutto sul lavoro nei negozi fisici, lasciando da parte l’e-commerce anche nel 2025

Fonte: ANSA Primark assume 700 persone

Un altro assegno da 40 milioni di euro firmato Primark. Dopo i 50 milioni investiti nel 2023, il colosso dell’abbigliamento low cost torna a spingere sull’acceleratore in Italia, annunciando l’apertura di cinque nuovi punti vendita e l’assunzione di 700 persone.

Le nuove aperture si concentreranno su quattro città: Roma (dove arriverà il terzo store), Biella, Perugia e Napoli, che incassa addirittura una doppietta. Con queste inaugurazioni, la rete italiana salirà a 26 negozi. Numeri che fotografano un’espansione metodica, partita nel 2016 da Arese e cresciuta nel tempo anche grazie al quartier generale nel cuore di Milano.

Nuove assunzioni Primark in Italia: stipendi, ruoli e come candidarsi

Il mercato del fast fashion in Italia è affollato e competitivo, popolato da marchi internazionali come Inditex, H&M e Uniqlo, oltre ai player nazionali come OVS. Primark si è ritagliata una posizione solida grazie a una formula commerciale che rinuncia all’e-commerce per concentrarsi su grandi superfici fisiche ad alta affluenza.

Dal punto di vista della politica del lavoro, l’azienda si muove su binari simili ai competitor. Per supportare l’apertura dei nuovi negozi, Primark creerà 700 posti di lavoro in ambito retail, portando lo staff a oltre 5.000 colleghi in Italia. Le posizioni previste riguarderanno principalmente addetti alle vendite (retail assistant), magazzinieri, cassieri, visual merchandiser e ruoli manageriali di reparto e di store. Il mix contrattuale comprenderà sia profili part-time sia a tempo pieno.

Le candidature potranno essere inviate attraverso la sezione “Carriere” del sito web di Primark, dove verranno pubblicati gli annunci specifici per ciascuna città nei prossimi mesi. È possibile inoltre attivare una notifica per ricevere aggiornamenti sulle nuove selezioni in base alla sede prescelta.

Primark Italia ha un modello di gestione delle persone che valorizza la crescita interna, anche attraverso programmi di formazione come “Grow with Primark”, incentrato sullo sviluppo professionale. Dall’inizio del programma, l’80% dei manager ha ottenuto una promozione interna. Nell’ultima apertura di Salerno, il 100% del team dirigenziale proveniva da percorsi di crescita interni.

Secondo le stime disponibili su siti come Glassdoor e Indeed, un retail assistant guadagna circa 800 euro netti al mese, mentre un department manager può arrivare a 35.000 euro lordi annui.

Inoltre, l’azienda prevede benefit aggiuntivi, come contributi per l’affitto fino a 1.500 euro lordi mensili per 18 mesi e rimborso spese in caso di trasferimento. Oltre alla retribuzione, Primark offre ai suoi dipendenti una serie di benefit, tra cui la copertura assicurativa sanitaria, come previsto dal Ccnl Commercio, e sconti esclusivi sugli acquisti in negozio.

L’effetto Primark sull’economia locale: posti di lavoro e indotto in crescita

L’investimento di Primark in Italia rientra nella strategia di espansione del retailer a livello internazionale in nuovi ed esistenti mercati: attualmente Primark ha 462 negozi in 17 mercati e continua il suo percorso di crescita. Ogni nuova apertura ha ricadute economiche rilevanti: oltre alle assunzioni dirette, si attivano numerosi impieghi nell’indotto legati a lavori di allestimento, manutenzione e servizi.