iStock Minerva Studio Richiamo uova per rischio salmonella, i lotti da non consumare.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un richiamo precauzionale relativo a diversi lotti di uova fresche di Categoria A commercializzate a marchio San Pietro Salis Antonella per rischio microbiologico.

Il provvedimento arriva in seguito all’accertamento di un potenziale rischio di salmonella. L’invito per i consumatori è quello di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita, dove si potrà optare per il rimborso o per il cambio alla pari.

Uova richiamate per rischio salmonella

Non è necessario aver già riscontrato problemi: il richiamo è puramente precauzionale.

Di seguito le specifiche utili a individuare il prodotto oggetto del richiamo alimentare:

Avviso di Richiamo Prodotto Prodotto Uova fresche categoria A Marchio San Pietro Salis Antonella Sede Stabilimento Is Guardias, Villacidro (Sardegna) Identificativo CE CE IT V1H0D Lotti coinvolti da 110426 a 200426 (tutti) Scadenza dall’11/04/2026 al 20/04/2026 Misure delle confezioni M, L, XL, XXL con codice stampigliato 3IT092CA019

I consumatori possono restare tranquilli: tutti i negozi erano stati informati in anticipo e i lotti coinvolti nel richiamo sono già stati rimossi dagli scaffali. Per maggiore cautela, resta comunque opportuno prestare attenzione al momento dell’acquisto.

Va inoltre chiarito che il ritiro di un prodotto alimentare dal mercato non è indice di scarsa affidabilità da parte dell’azienda produttrice. Al contrario, in un sistema industriale articolato, si tratta di episodi piuttosto comuni. La diffusione di un richiamo dimostra piuttosto che i controlli di sicurezza lungo l’intera filiera italiana sono efficaci, rigorosi e in grado di intervenire rapidamente per proteggere la salute dei consumatori.

Ministero della Salute

Dove si trova il batterio della salmonella

Come spiega il sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità), la salmonella è il batterio più comune nel caso di infezioni alimentari.

La salmonella è presente in natura in oltre 2.000 varianti ma i ceppi più diffusi nelle infezioni che colpiscono uomini e animali sono due: Salmonella enteritidis e Salmonella typhimurium.

L’infezione si trasmette attraverso cibi e bevande contaminate, per ingestione o per contatto. I principali veicoli di trasmissione sono alimenti, acqua contaminata e animali domestici. Il cibo contaminato non appare alterato alla vista, al gusto o all’odorato. Gli alimenti a maggiore rischio sono:

uova crude (o poco cotte) e cibi che contengono uova;

latte crudo e suoi derivati;

carne (in particolar modo quelle crude o poco cotte);

salse e condimenti per insalate;

gelati e preparati per dolci;

frutta e verdura.

Gli alimenti possono contaminarsi anche dopo la cottura. Le superfici e gli strumenti da cucina utilizzati per la preparazione del cibo possono essere veicolo di contagio, se toccati da persone infette.

Sintomi della salmonella

I sintomi della salmonella possono presentarsi sotto forma dei classici disturbi del tratto gastrointestinale:

febbre;

dolore addominale;

nausea;

vomito;

diarrea.

Ma possono anche presentarsi in forma più grave con infezioni a carico di ossa e meningi, fra le altre cose.

Sono particolarmente esposti al rischio i bambini, gli anziani e i soggetti con deficit immunitari. La salmonellosi può essere a volte asintomatica.

I sintomi della salmonella possono comparire fra le 6 e le 72 ore, ma il range temporale più comune è 12-36 ore. Nella maggior parte dei casi la salmonella passa da sé nel giro di 4-7 giorni.

La terapia di supporto richiesta è la semplice ingestione di acqua per reidratare l’organismo e il ricorso a fermenti lattici e probiotici di tanto in tanto. La somministrazione di antibiotici e il ricorso all’ospedale devono essere valutati dal medico.

Altri richiami alimentari

Fra gli ultimi richiami alimentari si segnalano: il pollo richiamato per etichetta sbagliata per il gluten free, il salame contaminato da salmonella e le uova di Pasqua richiamate per rischio presenza di metallo.

Rimandiamo i lettori alla pagina di QuiFinanza in cui vengono riportati i principali richiami alimentari pubblicati da Ministero della Salute, supermercati e produttori.