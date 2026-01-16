Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Più di 500 nuove posizioni aperte in KFC, anche per candidati senza esperienza

KFC (Kentucky Fried Chicken), uno dei marchi più famosi al mondo nel settore della ristorazione veloce, sta lanciando un largo piano di espansione in Italia per il 2026.

Si prospetta il bisogno di 500 nuovi posti di lavoro a causa dell’apertura di 30 nuovi ristoranti su tutto il territorio nazionale nell’ultimo semestre del 2025.

I profili ricercati da KFC

Le assunzioni previste non si limitano esclusivamente alla gestione dei locali ma riguardano una serie di profili che abbracciano varie aree operative, con opportunità per giovani alla prima esperienza, come ione.

Tra i profili maggiormente richiesti troviamo:

team member – è un addetto all’accoglienza dei clienti, al servizio, alla preparazione degli ordini e alla gestione delle postazioni di vendita, posizione ideale per candidati anche senza esperienza;

– è un addetto all’accoglienza dei clienti, al servizio, alla preparazione degli ordini e alla gestione delle postazioni di vendita, posizione ideale per candidati anche senza esperienza; team member cook – è una figura professionale da inserire in cucina, con responsabilità nella preparazione dei piatti secondo gli standard qualitativi del brand;

– è una figura professionale da inserire in cucina, con responsabilità nella preparazione dei piatti secondo gli standard qualitativi del brand; team leader – si occupa della supervisione dei turni e nella gestione delle attività quotidiane del ristorante;

– si occupa della supervisione dei turni e nella gestione delle attività quotidiane del ristorante; restaurant general manager – è un professionista già esperto nella direzione dei punti vendita, in grado di ottimizzare le performance economiche e di coordinare le squadre di lavoro.

Questi ruoli rappresentano non solo un’opportunità di ingresso nel mondo della ristorazione ma anche una possibilità di crescita professionale interna, grazie alla struttura di progressione offerta da una multinazionale del settore.

Dove saranno aperti i nuovi ristoranti

Le nuove risorse saranno collocate nei 30 nuovi locali aperti alla fine dell’anno scorso.

Ecco le regioni interessate dall’espansione di KFC nel 2025:

Lombardia,

Lazio,

Calabria,

Sicilia,

Campania,

Umbria,

Piemonte,

Friuli Venezia Giulia,

Marche,

Puglia.

In particolare, la presenza in regioni come la Puglia è ormai consolidata, con diversi ristoranti aperti tra Bari, Molfetta, Surbo e Taranto.

Come candidarsi dal sito KFC

Per candidarsi alle posizioni aperte in vista delle nuove aperture del 2026, il colosso del fast food mette a disposizione la sezione dedicata sul proprio sito ufficiale Lavora con noi / Offerte, attraverso la quale è possibile consultare gli annunci attivi, inviare il proprio curriculum vitae e restare aggiornati sulle opportunità di inserimento professionale.

È consigliabile monitorare regolarmente questa sezione, soprattutto per chi è interessato a iniziare una carriera nel settore della ristorazione o intende cogliere nuove possibilità di lavoro in città diverse dalla propria.

Un’occasione di lavoro per centinaia di persone

L’espansione di KFC in Italia nel 2026 rappresenta un’opportunità per il mercato del lavoro, specialmente per professionisti con esperienza nella ristorazione e nella gestione di attività commerciali, ma anche per per giovani e studenti universitari alla prima esperienza lavorativa, come anche le future assunzioni di Esselunga.

Con oltre 500 nuove posizioni previste e 30 nuove aperture, si tratta di uno dei piani di crescita occupazionale più significativi nel settore del fast food in Italia per l’anno in corso, con un impatto positivo sia in termini di posti di lavoro creati sia di sviluppo economico territoriale.

Il piano di espansione in Italia e l’impatto occupazionale

Già nel 2025 KFC aveva ottenuto risultati importanti, con un numero di ristoranti in crescita e un aumento dei dipendenti. Apre quest’anno con un piano strutturato di inaugurazioni distribuite su tutto il Paese, sia nelle grandi città che nei centri di medie dimensioni.

In base ai dati diffusi dall’azienda, le 30 aperture concretizzate nell’ultimo semestre del 2025 porteranno all’assunzione di circa 15 o 18 persone inserite in organico per ogni nuovo ristorante.