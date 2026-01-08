QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

iStock Il supermercato Esselunga apre le candidature per 70 posti di lavoro in tutta Italia

Nuove occasioni di lavoro arrivano da Esselunga, uno dei principali gruppi italiani della grande distribuzione organizzata. Il primo supermercato d’Italia ha avviato una campagna di selezione per circa 70 nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Le opportunità in questione riguardano punti vendita, magazzini e la sede centrale, con posizioni aperte per profili con esperienza e per candidati anche alla prima occupazione.

L’iniziativa rientra nella strategia di crescita del gruppo, che continua a investire nello sviluppo della rete commerciale e nel potenziamento delle sue strutture operative e amministrative.

Le figure ricercate nei punti vendita

La maggior parte delle assunzioni riguarderà i punti vendita, dove sono aperte selezioni per diversi ruoli operativi.

Tra i profili più richiesti figurano gli addetti alla vendita, inseriti nei vari reparti dei supermercati, con contratti part-time o a tempo pieno. Si tratta di una posizione accessibile anche a chi non ha esperienza specifica, poiché l’azienda prevede percorsi di formazione interna.

Le opportunità sono attive in diverse città italiane, tra cui:

Arezzo;

Bolzano;

Firenze;

Bergamo.

Il colosso della grande distribuzione è inoltre alla ricerca di allievi responsabili, figure che seguono un percorso strutturato di crescita professionale con l’obiettivo di ricoprire ruoli di coordinamento all’interno di reparti di servizio al bancone.

Non mancano poi opportunità per baristi, farmacisti e addetti alla sorveglianza e al controllo accessi, a conferma della varietà dei servizi offerti nei punti vendita della rete.

Posti disponibili nei magazzini e nella logistica

Oltre ai negozi, Esselunga rafforza anche l’area logistica con nuove assunzioni nei magazzini e nei centri di distribuzione. Le posizioni aperte includono addetti al ricevimento merci, operatori di magazzino e tecnici di manutenzione degli impianti di produzione.

Queste figure svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l’efficienza della catena di approvvigionamento, un aspetto strategico per un gruppo che gestisce quotidianamente grandi volumi di prodotti alimentari e non alimentari destinati ai punti vendita.

Opportunità negli uffici e in sede centrale

La ricerca di personale riguarda anche profili più specializzati da inserire nella sede centrale di Pioltello, in provincia di Milano. In questo caso Esselunga seleziona figure tecniche e professionali a supporto delle attività di progettazione, innovazione digitale e gestione della sicurezza sul lavoro. Tra queste si annoverano:

Bim Manager (building information modeling), che si occupa di gestire l’intero processo digitale coordinando figure professionali diverse, definendo standard, linee guida e processi di condivisione dati con il fine di assicurare la qualità e l’efficienza del flusso informativo per ottimizzare costi e tempi;

It DevOps Specialist, figura altamente specializzata che ottimizza il ciclo di vita dei software aziendali e ne saggia l’affidabilità;

Hse Specialist, una risorsa in grado di individuare i rischi sanitari e che tutela l’ambiente di lavoro dal punto di vista igienico.

Si tratta di opportunità rivolte a candidati con competenze specifiche, interessati a lavorare in un contesto aziendale strutturato e in continua evoluzione.

Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario accedere alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale Esselunga, dove è possibile consultare l’elenco completo delle posizioni aperte, filtrare le offerte per area geografica e inviare la candidatura online caricando il curriculum vitae.

Si conferma inoltre l’attenzione ai temi dell’inclusione e dell’occupazione, con selezioni riservate alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.

Le ricerche sono in continuo aggiornamento e, con l’apertura di nuovi punti vendita e il potenziamento dei servizi, non si escludono ulteriori assunzioni nei prossimi mesi. Per chi è alla ricerca di un impiego stabile nel settore della grande distribuzione, Esselunga rappresenta una delle opportunità più interessanti del momento.