Portalettere in servizio per Poste Italiane

Stanno per scadere i tempi per inviare la propria candidatura a Poste Italiane. Le posizioni disponibili sono svariate, ma soprattutto si fa riferimento a numerose città italiane. Considerando la penuria di posti di lavoro, ma soprattutto la grande problematica legata agli accordi in nero e agli impieghi sottopagati, questa è un’opzione “tutelata” che potrebbe fare gola a molti. Di seguito tutte le informazioni necessarie per giocarsi le proprie chance per un impiego stabile.

Poste Italiane: nuove assunzioni

Lavorare in Poste Italiane potrebbe non rappresentare esattamente il sogno di una vita a lungo inseguito ma, a conti fatti, si tratta di una opportunità di impiego davvero invidiabile. Tenendo conto dell’attuale mercato lavorativo in Italia, con numerose famiglie alle prese con sussidi di vario genere per riuscire a gestire l’aumento delle spese mensili, dalla luce al gas, dal carburante al cibo al supermercato, le porte aperte di PT a nuovi impieghi sono un’ottima notizia.

In alcuni casi si tratta di contratto a tempo indeterminati. In altri, invece, vengono proposti degli impieghi stagionali. È il caso dei portalettere, figure richieste per l’incombente autunno. Ce n’è necessità in tutt’Italia, con assunzioni per 3-4 mesi, con stipendio di 1.200 euro netti. Possono inviare la propria candidatura tutti i soggetti diplomati, con votazione minima di 70/100. Si richiede però, ecco l’aspetto più rilevante, una patente di guida idonea per il motomezzo aziendale.

Ecco tutte le figure ricercate e, a seconda dei casi, cambiano le tipologie di contratto e i requisiti. Sul fronte scolastico, ad esempio, si richiede una laurea conseguita con votazione minima 102/110 per accedere ad aree come quella commerciale, ad esempio. Riportiamo l’elenco:

Operatori di sportello in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta;

in Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta; Consulenti finanziari a Milano, Monza e Brianza, Rieti, Roma, Sondrio, Aosta, Prato, Reggio Emilia, Venezia, Vercelli, Novara, Padova, Pavia, Arezzo, Verona, Belluno, Torino, Treviso, Bergamo, Bologna, Campobasso, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno, Udine, Varese e Vicenza;

a Milano, Monza e Brianza, Rieti, Roma, Sondrio, Aosta, Prato, Reggio Emilia, Venezia, Vercelli, Novara, Padova, Pavia, Arezzo, Verona, Belluno, Torino, Treviso, Bergamo, Bologna, Campobasso, Como, Cuneo, Firenze, Genova, Livorno, Udine, Varese e Vicenza; Front end a Bolzano;

a Bolzano; Ambito Commerciale a Bolzano;

a Bolzano; Customer Operations a Roma;

a Roma; Project Manager servizi digitali Postel a Roma;

a Roma; Junior Developer a Roma;

Digital & Experience , Professionisti in ambito Design a Roma;

, a Roma; Tirocinio professionale forense a Napoli, Roma, Cagliari;

a Napoli, Roma, Cagliari; Ingegneri esperti in ambito Real Estate a Bologna, Genova, Pescara, Milano, Torino, Mestre, Roma, Napoli, Palermo;

a Bologna, Genova, Pescara, Milano, Torino, Mestre, Roma, Napoli, Palermo; Addetti Logistica SDA Express Courier per il Centro-Nord Italia;

per il Centro-Nord Italia; Consulenti finanziari mobili a Pavia, Varese, Cuneo, Lecco, Trento.

Come candidarsi

Le tempistiche sono alquanto ristrette per alcune posizioni lavorative presso Poste Italiane. Per candidarsi come operatore di sportello si ha tempo fino a lunedì 2 ottobre, compreso. Per il ruolo di portalettere, invece, entro il 5 ottobre 2023. Come evidenziato, però, le posizioni disponibili sono svariate e in numerose Regioni. Al di là di casi specifici, il limite massimo temporale imposto da PT è fissato al 31 ottobre prossimo.

Per candidarsi occorre raggiungere il sito ufficiale di Poste Italiane, recandosi nell’area “lavora con noi”, che linkiamo per comodità del lettore. Una volta individuato il ruolo di proprio gradimento, si dovranno soltanto seguire le indicazioni e compilare il form. In seguito si verrà contattati per svolgere il colloquio o la prova.