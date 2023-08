Poste, tante offerte di lavoro con contratto indeterminato

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: ANSA Poste: offerte di lavoro per diplomati e laureati

Riuscire a ottenere un lavoro con contratto a tempo indeterminato è sempre stato allettante in Italia. Ecco riassunto “il sogno italiano”, per quanto si parli di fluidità lavorativa, del fascino del cambiamento nel corso degli anni, così come della presunta vita da sogno dei nomadi digitali (generalmente si tratta di content creator, perché la maggior parte delle partite Iva sono in un ufficio casalingo, senza le garanzie di chi ha un contratto, ndr).

Un’ambizione ancor più rilevante e radicata sul territorio, se si pensa all’impatto della cancellazione del Reddito di Cittadinanza. Proviamo quindi a dare uno sguardo all’interno di Poste Italiane. Svariate le offerte di lavoro, indirizzate varie tipologie di soggetti, ma soprattutto attive in differenti regioni.

La candidatura segue una procedura molto semplice. Non occorre far altro che visitare il sito di Poste Italiane, recandosi nella sezione “lavora con noi”. Ogni offerta evidenziata in quest’area presenta il suo relativo tasto “Invia candidatura ora”.

Operatori di sportello: conoscenza lingue

Quello dell’operatore di sportello è un lavoro molto richiesto all’interno di Poste italiane. Ciò che si richiede è la capacità di parlare in maniera fluente una delle seguenti lingue:

francese – data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 31 agosto 2023. La città d’interesse è Reggio Emilia, in Emilia-Romagna;

– data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 31 agosto 2023. La città d’interesse è Reggio Emilia, in Emilia-Romagna; cinese – data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 31 agosto 2023. La città d’interesse è Reggio Emilia, in Emilia-Romagna;

– data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 31 agosto 2023. La città d’interesse è Reggio Emilia, in Emilia-Romagna; inglese – data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 7 agosto 2023. Le città d’interesse sono Modena, in Emilia-Romagna, Roma, in Lazio, Verona e Padova, in Veneto;

– data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 7 agosto 2023. Le città d’interesse sono Modena, in Emilia-Romagna, Roma, in Lazio, Verona e Padova, in Veneto; arabo – data di scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 agosto 2023. La città d’interesse è Modena, in Emilia-Romagna.

Si offre un contratto a tempo indeterminato per un lavoro full time. I requisiti minimi sono i seguenti: diploma di scuola superiore, con voto minimo di 70/100 o 42/60, e ottima conoscenza della lingua indicata.

Offerte di lavoro per diplomati

Due le proposte di lavoro riservate ai diplomati. Basti pensare alla posizione di portalettere, aperta in tante regioni: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Marche La scadenza per la candidatura è il 4 settembre 2023.

In questo caso il contratto è a tempo determinato. Non sono richieste particolari conoscenze e i requisiti sono: diploma con votazione minima di 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima di 102/110. Richiesto patentino del bilinguismo per la sola provincia di Bolzano.

Spazio anche per figure di Front End a Bolzano e in Trentino-Alto Adige/Sudtirol. Considerando la particolarità del luogo, è richiesto non soltanto il diploma di scuola superiore ma anche il patentino di bilinguismo. Il contratto offerto è a tempo indeterminato e la scadenza per la candidatura è fissata al 31 dicembre 2023.

Offerte di lavoro per laureati

Ecco l’elenco completo delle proposte riservate a soggetti laureati, specializzati in differenti ambiti: