Carta Dedicata a te, cambiano le regole: più soldi in arrivo

Fonte: ANSA Premier Giorgia Meloni

Il Decreto energia ha portato novità in svariati ambiti. L’obiettivo generale è quello di garantire un sostegno concreto al potere d’acquisto dei cittadini. Ciò ha portato a un netto cambiamento delle regole d’uso della carta voluta dal governo Meloni, Dedicata a te. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché la card avrà più denaro.

Carta Dedicata a te: più soldi

Se si parla di carta Dedicata a te, è l’articolo 2 del Decreto energia a richiedere maggior attenzione. In questa sezione infatti si evidenzia un netto incremento del fondo messo a disposizione per questo strumento.

Si parla di un innalzamento da quota 500 a 600 milioni di euro previsti. Ben presto, dunque, si procederà alla distribuzione di 100 milioni di euro extra. Ciò si concretizza in una quota di circa 77 euro per ogni singola carta emessa.

Si tratta di una somma che scaturisce dal fatto che il governo voglia intervenire per favorire la cittadinanza, alle prese con l’aumento del costo del carburante. Una risposta al caro vita dopo i tre mesi anti-inflazione con carrello della spesa scontato. Si tratta, dunque, di una sorta di bonus benzina per i possessori della carta Dedicata a te.

L’importo non è ancora ufficiale, occorre precisarlo. A definirlo sarà un decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy, insieme con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste. L’approvazione è prevista entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in questione.

Calcolatrice alla mano, però, è possibile dividere i 100 milioni per 1 milione e 300mila famiglie. Il risultato è di 76,92 euro. Non è da escludere, però, che la cifra risulterà più alta. 1.3 milioni di famiglie, infatti, sono quelle che hanno ottenuto l’assegnazione. La carta è stata però ritirata e attivata da un numero inferiore, ad oggi.

Nuove modalità d’uso

I cambiamenti per la carta Dedicata a te non si limitano alla cifra aggiornata. Il governo ha infatti deciso di modificare in maniera netta quelle che sono le modalità d’uso. Fino a oggi, infatti, si poteva sfruttare tale sistema soltanto per fare la spesa, inserendo nel carrello un numero limitato di beni di prima necessità.

Quando la modifica sarà ufficiale, però, si potrà anche fare rifornimento con questa tessera (benzina, gasolio, metano e gpl, ndr). L’emergenza carburante è reale e colpisce particolarmente le famiglie dal reddito medio-basso, ovviamente. Il governo di Giorgia Meloni torna a garantire loro un aiuto, nonostante le durissime polemiche per la cancellazione del Reddito di Cittadinanza.

Viene ora da chiedersi quando arriveranno i soldi sulla propria carta. Occorrerà attendere la pubblicazione del decreto attuativo del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Generalmente il limite temporale è fissato a un mese. Non è da escludere, però, che il governo possa prendersi più di 30 giorni per passare all’attuazione. È già successo in passato.

Si pensa, dunque, che occorrerà attendere novembre 2023 per poter ricevere questo bonus extra, per così dire. Ciò anche perché si vorrà di certo verificare il risultato del monitoraggio di Poste Italiane, al fine di verificare il numero effettivo di carte ritirate e attivate. Soltanto così si avrà un quadro chiaro delle risorse ancora a disposizione dopo la prima tranche di pagamenti.