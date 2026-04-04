Con la sentenza 6979/2026 la Corte di Cassazione ha negato l'indennità di disoccupazione alla lavoratrice incinta dimissionaria. Ecco perché

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iStock In gravidanza salta la Naspi senza la convalida delle dimissioni dell'Ispettorato

Qual è il rapporto tra dimissioni in gravidanza, la loro validità e il diritto all’indennità di disoccupazione Naspi? Lo ha recentemente spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza 6979/2026, chiarendo nettamente quando una lavoratrice può — o non può — accedere alla tutela economica prevista, in caso di perdita del lavoro. Vediamo allora i punti chiave di questa pronuncia e capiamo perché è importante per tutte le lavoratrici subordinate che hanno deciso di avere figli e si trovano nella delicata fase della gestazione.

Convalida dimissioni negata e niente Naspi: il caso

La vicenda giudiziaria nasceva da una dipendente che, durante lo stato interessante, aveva scelto di dimettersi, senza però ottenere la necessaria convalida dell’Ispettorato.

Per comprendere bene che cosa è successo e perché la magistratura non ha riconosciuto il diritto alla Naspi, occorre brevemente ricordare quali sono le tutele previste dalla legge. Le norme vigenti proteggono le lavoratrici durante un arco temporale particolarmente delicato, ossia la gravidanza e il primo anno di vita del bambino.

La convalida dell’Ispettorato del Lavoro

Questo intervallo è definito periodo protetto e, in esso, le dimissioni non sono immediatamente valide. Per produrre effetti devono essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro, come previsto dall’art. 55 del d.lgs. n. 151/2001.

La domanda sorge spontanea: perché serve la convalida? A ben vedere, la risposta è intuibile: evitare che la lavoratrice possa essere indotta, anche indirettamente, a dimettersi sotto pressione dell’azienda o datore di lavoro.

Il legislatore ha così introdotto una norma anti-abusiva o anti-discriminatoria, mirata a garantire che la decisione di lasciare il lavoro sia davvero libera e consapevole.

Proprio la mancata convalida delle dimissioni, da parte dell’Ispettorato, ha portato l’Inps a negare alla donna l’indennità di disoccupazione (Naspi). Questo esito ha aperto la disputa giudiziaria con l’ente previdenziale.

La decisione della Corte d’Appello di Roma

Il giudice territoriale capitolino ha accolto l’appello proposto dalla donna, riformando la decisione di primo grado. La magistratura ha infatti riconosciuto il suo diritto a diverse prestazioni, come l’indennità di maternità, il trattamento di astensione anticipata e la Naspi, condannando Inps al pagamento dei relativi importi, oltre agli interessi maturati.

Alla base della decisione c’è un passaggio giuridico fondamentale. La corte territoriale ha ritenuto che le dimissioni presentate dalla lavoratrice non fossero valide, in quanto mancanti della necessaria convalida di legge. Proprio per questo motivo il recesso non è stato considerato idoneo a determinare la cessazione del rapporto, che è stato quindi ritenuto ancora in piedi.

Ma, nonostante questa premessa, i giudici di secondo grado hanno comunque riconosciuto alla lavoratrice non soltanto le tutele della maternità, ma anche l’indennità di disoccupazione. Ed è proprio questo punto ad aver determinato la reazione dell’ente previdenziale, che ha impugnato la pronuncia in Cassazione.

L’Inps ha contestato l’incompatibilità tra la permanenza del rapporto e il riconoscimento della prestazione di disoccupazione.

Quando spetta la disoccupazione: il parere della Cassazione

Secondo l’istituto, andava categoricamente negata la Naspi perché era stata accertata la mancata convalida delle dimissioni. Il rapporto lavorativo doveva ritenersi ancora in essere. In particolare, nella pronuncia della Cassazione si legge che — secondo Inps — il giudice d’appello:

ha erroneamente riconosciuto la Naspi, in assenza del necessario presupposto normativo della risoluzione del rapporto di lavoro per fatto imputabile al datore di lavoro.

In altre parole, mancava lo stato di disoccupazione involontaria necessario a ottenere l’indennità.

Ricordiamo che, per legge, l’indennità di disoccupazione è una prestazione che spetta ai lavoratori subordinati che:

hanno perso il lavoro per motivi diversi dalla loro volontà;

per motivi diversi dalla loro volontà; si trovano, quindi, in uno stato di disoccupazione effettiva.

Vero è che la legge equipara alla perdita involontaria anche alcuni casi particolari, come le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in specifiche procedure. Ma il requisito base resta uno: il rapporto di lavoro deve essere cessato.

Dando ragione all’Inps, la Suprema Corte ha così rivisto la decisione di secondo grado e corretto l’errore tecnico della Corte d’Appello. Il ragionamento della Cassazione è molto lineare e può essere riassunto nei seguenti termini:

le dimissioni senza convalida sono sempre inefficaci;

se sono inefficaci, il rapporto di lavoro continua a esistere;

se il rapporto esiste ancora, non c’è mai stato di disoccupazione;

senza disoccupazione, la Naspi non può essere riconosciuta e versata.

E non ci sono eccezioni a riguardo: non si può essere considerati disoccupati se, per la legge, si è ancora dipendenti.

La convalida delle dimissioni serve sempre in gravidanza

Il tema della Naspi ha spesso portato a pronunce significative. In questa vicenda, la Cassazione ha affrontato vari punti controversi. Ha così spiegato che non è vero che la mancata convalida rende inefficaci le dimissioni soltanto durante il periodo protetto, e che una volta terminato quel periodo le dimissioni diventerebbero automaticamente valide.

La Corte ha respinto questa interpretazione, affermando che la convalida non perde mai importanza con il passare del tempo. Anzi, è necessaria a garantire la genuinità della volontà nel momento in cui le dimissioni sono state rassegnate. Perciò, mancando la convalida, le dimissioni restano inefficaci anche dopo la fine del periodo protetto.

Che cosa cambia per lavoratori e datori

Al di là dell’esito per il caso citato, la recente sentenza 6979/2026 della Corte di Cassazione ha effetti concreti per tutte le lavoratrici, i datori di lavoro e gli operatori del diritto. Come visto, le dimissioni in gravidanza necessitano sempre del via libera dell’Ispettorato del lavoro. Altrimenti giuridicamente non esistono.

E l’indennità di disoccupazione non spetta senza cessazione formalizzata e valida del rapporto. Attenzione quindi: non basta non presentarsi in ufficio o aver lasciato il lavoro di fatto. Inoltre, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le prestazioni previdenziali — come la Naspi — dipendono sempre da presupposti precisi e inderogabili. Quindi, non possono essere riconosciute se questi presupposti mancano.

Concludendo, quella in oggetto è una pronuncia che indubbiamente rafforza la tutela delle lavoratrici. Parallelamente, impone rigore nell’accesso alle prestazioni di disoccupazione. E per chi si trova in situazioni simili, il messaggio è chiaro: la forma (cioè la convalida) non è un dettaglio, ma un passaggio essenziale da cui dipendono diritti economici di primaria importanza.