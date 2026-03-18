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iStock Se i contributi Inps non vengono pagati si ha diritto alla Naspi

Il mancato versamento dei contributi previdenziali, da parte del datore di lavoro, non è soltanto una violazione etica nei confronti del dipendente o una semplice irregolarità tecnica verso l’ente previdenziale. Può tradursi, infatti, in un comportamento talmente grave da giustificare le dimissioni per giusta causa con diritto alla Naspi.

È questo, in sintesi, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 5445/2026, che offre significativi chiarimenti su un tema molto concreto per lavoratori e aziende. Vediamo allora da vicino quali sono le conseguenze generali della recente pronuncia.

Contributi non versati per molti mesi: il caso

La vicenda nasceva dalla scomoda situazione di un lavoratore dimessosi, per una pesante omissione contributiva a carico dell’azienda. Quest’ultima, infatti, non aveva versato le somme destinate a finanziare le future prestazioni pensionistiche, fin dal primo mese di lavoro e per ben 16 mesi.

Dopo le dimissioni per giusta causa, il lavoratore ha richiesto l’indennità di disoccupazione o Naspi. Tuttavia l’Inps ha respinto la domanda sostenendo, in sintesi, che:

l’omissione contributiva non costituirebbe, in sé, una giusta causa di dimissioni;

non ci sarebbero, quindi, i presupposti per ottenere l’indennità.

Il lavoratore ha impugnato in tribunale il provvedimento dell’ente previdenziale. Dopo una prima decisione sfavorevole, la Corte d’appello gli ha dato ragione, riconoscendo sia la giusta causa sia il diritto alla Naspi. L’Inps non si è però dato per vinto e ha portato la questione in Cassazione.

Quando le dimissioni sono “per giusta causa”

Per capire la decisione finale dei giudici di piazza Cavour è essenziale fugare ogni dubbio in merito al concetto di giusta causa di dimissioni. Nel diritto del lavoro, la giusta causa è indicata dall’art. 2119 Codice Civile ed è una situazione talmente grave, da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, neppure temporaneamente.

Si pensi ad esempio, oltre al caso in oggetto, alle situazioni di mancato pagamento dello stipendio, del mobbing o delle molestie in ufficio. In proposito, la legge (art. 3 del d. lgs. 22/2015) è chiara e prevede che l’ammortizzatore sociale, rappresentato dalla Naspi, spetti anche per dimissioni di questo tipo.

Perché l’Inps non voleva versare la Naspi

Secondo l’Inps, per parlare di giusta causa non basta un grave inadempimento del datore che arrechi un danno al dipendente.

È necessaria anche l’immediatezza delle dimissioni, cioè una reazione tempestiva rispetto al comportamento scorretto. In questa vicenda l’ente negava che l’uomo si fosse dimesso in tempi rapidi, rispetto all’omissione contributiva.

Non solo. L’Inps negava la Naspi anche perché il mancato versamento dei contributi:

riguarda strettamente il rapporto tra datore ed ente previdenziale, e non direttamente il lavoratore;

non arrecherebbe un vero danno economico al dipendente.

Per proteggere quest’ultimo, infatti, esistono specifici strumenti di tutela come:

il principio di automaticità delle prestazioni, per il quale il lavoratore riceve comunque le prestazioni previdenziali anche se il datore non ha versato i contributi – l’Inps le eroga a patto che il rapporto di lavoro sia dimostrato;

delle prestazioni, per il quale il lavoratore riceve comunque le prestazioni previdenziali anche se il datore non ha versato i contributi – l’Inps le eroga a patto che il rapporto di lavoro sia dimostrato; la possibilità di costituire, a particolari condizioni, una rendita vitalizia per recuperare i contributi mancanti e non versati – si paga un importo per ricostruire la posizione previdenziale e non perdere il diritto alla pensione.

Per la Cassazione l’omissione contributiva è un grave inadempimento

I giudici di piazza Cavour hanno confermato l’esito del giudizio di secondo grado, ribadendo in sostanza la bontà del ragionamento logico-giuridico della magistratura d’appello. La Cassazione ha così respinto il ricorso dell’Inps, confermando il diritto del lavoratore a incassare la Naspi.

Nel dettaglio, per la Corte un mancato versamento dei contributi è molto grave quando:

è prolungato nel tempo (e in questo caso erano ben sedici mesi);

nel tempo (e in questo caso erano ben sedici mesi); è continuativo e non episodico;

e non episodico; configura come una grave violazione degli obblighi del contratto di lavoro.

Non è una semplice irregolarità amministrativa. Il comportamento vìola i principi civilistici di correttezza e buona fede e incide, direttamente, sul rapporto fiduciario tra datore e lavoratore. Perciò, non ha riflessi soltanto come mero “danno previdenziale”.

E, pur previste dalla legge, le tutele previdenziali — come l’automaticità delle prestazioni — non sanano la gravità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali del datore. E men che meno ricostruiscono la fiducia nel rapporto.

In sintesi la tutela previdenziale non sostituisce quella sul rapporto di lavoro e sulla fiducia tra le parti. Perciò il lavoratore — giustamente dimissionario — deve essere tutelato subito sul piano economico.

L’immediatezza non è solo una questione di tempo

Altro passaggio chiave riguarda il concetto di immediatezza delle dimissioni. Infatti, la Cassazione precisa che non serve una reazione immediata in senso cronologico:

dovendo l’immediatezza essere intesa come valutazione di un lasso di tempo ragionevole, tale da non recidere la causalità che sorregge le dimissioni in correlazione con l’inadempimento.

In questo caso, il mancato versamento della contribuzione:

era stato continuativo fin dall’assunzione ed era altresì perdurante al momento delle dimissioni, sicché l’inadempimento era in essere al momento del recesso da parte del lavoratore ed era senz’altro sussistente, quindi, il requisito dell’immediatezza.

In breve, ai fini della Naspi, ciò che conta è che resti in piedi un effettivo collegamento causale tra comportamento del datore e dimissioni. Ecco perché, nella vicenda, il requisito dell’immediatezza è stato considerato soddisfatto.

Che cosa cambia

Da questa specifica sentenza di bocciatura del ricorso Inps si ricava un principio molto chiaro. Il mancato versamento dei contributi, se reiterato e prolungato, può sempre essere giusta causa e dare diritto alla copertura economica della Naspi.

Non è necessario dimostrare un danno immediato sulle prestazioni previdenziali. Basta che la violazione contrattuale sia grave, comprometta il rapporto fiduciario e sia collegata alla decisione di dimettersi. Provando questi elementi, un qualsiasi dipendente dimissionario si potrà garantire il versamento dell’indennità di disoccupazione.

Concludendo, la sentenza 5445/2026 della Corte di Cassazione ha e avrà un impatto concreto su molti lavoratori, perché:

ribadisce che il rapporto tra datore e lavoratore si fonda sempre sulla fiducia;

rafforza la tutela contro comportamenti scorretti delle aziende;

chiarisce che i contributi non sono un aspetto “secondario”;

amplia la possibilità di accedere alla Naspi anche in situazioni, non sempre palesi in passato.

Il dipendente non è certamente obbligato a restare in un rapporto, in cui il datore vìola sistematicamente obblighi fondamentali, anche se esistono meccanismi di tutela previdenziale.

Quando la fiducia viene meno — come nel caso di un mancato e prolungato versamento dei contributi — il lavoratore può legittimamente interrompere il rapporto e accedere a tutte le tutele previste.

È una decisione che rafforza il principio di correttezza nei rapporti di lavoro e che offre un chiaro riferimento giurisprudenziale, per futuri casi simili.