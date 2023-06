Contratto bancari, aumento di 435 euro e smart working: ecco per chi

Fonte: 123rf

Aumenti di 435 euro al mese in busta paga e più giorni a settimana di smart working: sono le richieste dei sindacati dei bancari per il prossimo rinnovo contrattuale. Il precedente contratto scadrà a luglio e le trattative si sono intensificate, soprattutto negli ultimi giorni, in occasione del congresso della FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani, il principale sindacato del settore.

“Lo sappiamo che parte delle banche presenti in ABI si preparano a dire che 435 euro sono troppi, ma io lo dico fin d’ora, su questo farò le barricate, mi dimetto”, ha avvertito il leader della FABI Lando Maria Sileoni, sollecitando l’ABI a discuterne. Ma cosa ne pensano i manager delle maggiori banche italiane? E qual è la posizione dell’Associazione Bancaria?

Le richieste dei sindacati

La prima richiesta riguarda un aumento salariale, che non sarà da poco, dovendo tenere in considerazione l’aumento del costo della vita. I sindacati dei settore hanno così messo sul tavolo un aumento contrattuale di 435 euro al mese.

L’altra richiesta riguarda una maggiore flessibilità e fa perno sullo smart working. Con il precedente contratto erano previsti un massimo di 10 giorni al mese, mentre un accordo appena firmato con Intesa ne prevede almeno 30 o 120 l’anno.

Intesa apre su tutto

Intesa Sanpaolo, che recentemente aveva avviato una contrattazione “separata” rispetto all’ABI, ha aperto su tutti i punti, sia gli aumenti salariali che lo smart working. Nelle trattative separate con i sindacati, anzi, si era parlato anche della settimana corta di 4 giorni.

“Con un utile netto di 7 miliardi di euro, non ho coraggio a guardare in faccia le persone e dire che mi metto a negoziare sugli aumenti”, ha detto al congresso della FABI l’Ad di Intesa Carlo Messina, parlando anche della possibilità d compartecipazione agli utili.

Qui per approfodire il tema del rinnovo contrattuale dei dipendenti di Intesa.

Più cauta Unicredit

Di diverso avviso Unicredit, che non chiude alla possibilità di un aumento contrattuale, ma chiede di arrivarci con più gradualità, in considerazione anche delle incertezze di mercato e del contesto (della recente crisi delle banche abbiamo parlato qui).

Al congresso della FABI, l’Ad della banca Andrea Orcel ha ribadito “abbiamo una serie di cose che ci fanno essere diversi, assumiamo, non chiudiamo sportelli, investiamo in training. Siamo la banca in Italia che paga meglio già, e che ha aumentato bonus e premi produttività più di tutti altri”.

Il manager ha anche aggiunto che non è una questione di “principio” e che il contratto va considerato nella sua globalità, perchè il gruppo si impegna “a tutto tondo”, anche sul fronte del welfare e della formazione.