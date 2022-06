Shakira e Piqué si lasciano, la separazione dopo 12 anni: l’annuncio

Una delle coppie più iconiche della scena glamour internazionale si dice addio: Shakira e Piqué si sono lasciati. Lo ha annunciato la stessa cantante colombiana con una nota stringata confermando le voci sul loro conto che erano circolate sui media spagnoli nelle ultime ore.

Shakira e Piqué si lasciano, la separazione dopo 12 anni: la nota della cantante

Dietro la separazione ci sarebbe il tradimento commesso da parte del calciatore che per questo sarebbe stato allontanato da alcune settimane da casa, a Esplugues de Llobregat (Barcellona). Il difensore blaugrana si sarebbe già trasferito nel suo appartamento nel centro del capoluogo catalana, dove la coppia visse agli inizi della storia.

“Ci spiace confermare che ci siamo separati. Ora per preservare il bene dei nostri figli, che sono le nostra priorità principale, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione” ha scritto Shakira dando seguito alle indiscrezioni che si erano inseguite nei giorni scorsi riguardo al matrimonio finito.

Con la nota pubblicata dall’agenzia che cura la comunicazione della cantante, Shakira ha voluto inoltre chiarire sulle voci di un suo malore, alimentate dalle immagini diffuse qualche giorno fa che la ritraevano in ambulanza.

La cantante ha spiegato che era suo padre, dopo una caduta, ad aver avuto bisogno delle cure e lei lo stava solo accompagnando: “Ho ricevuto alcuni messaggi di persone che erano preoccupate per la mia salute: sono foto scattate il 28 quando mio padre purtroppo ha avuto una brutta caduta. L’ho accompagnato personalmente su un’ambulanza all’ospedale dove si sta riprendendo bene. Grazie a tutti di cuore per il vostro sostegno”.

Shakira e Piqué si lasciano, la separazione dopo 12 anni: la storia

La popstar aveva conosciuto l’ormai ex marito nel 2010, in occasione dei mondiali di calcio in Sudafrica, durante il quale la cantante colombiana si è affermata definitivamente nella scena musicale mondiale grazie al suo tormentone “Waka Waka (This time for Africa)” inno ufficiale di quell’edizione della Coppa del Mondo.

Il 35enne Piqué avrà da Shakira, che ha dieci anni più di lui, due figli, di 7 e 9 anni. Un storia durata 12 anni ma mai coronata con un matrimonio: “Non voglio che mi veda come sua moglie, ma più come la sua ragazza. Come un frutto proibito. Preferisco tenerlo sull’attenti e pensare che tutto sia possibile a seconda del suo comportamento” ha dichiarato la cantante colombiana in una recente intervista, rivelando anche di essere spaventata dal pensiero delle nozze.

Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano catalano El Periodico la coppia sarebbe entrata in crisi da diverse settimane dopo che la cantante avrebbe “beccato con un’altra” il marito e non l’avrebbe perdonato.

A fare traboccare il vaso sarebbe stato il tradimento di Piqué con una ventenne hostess che sarebbe conosciuta dalla stessa Shakira. Ma già da tempo il giocatore del Barcellona “trascorre notti e giorni” nel suo “appartamento da scapolo” e nell’articolo del giornale spagnolo verrebbe descritto come “slegato e fuori controllo”, intento a passare notti brave insieme al compagno di squadra Riqui Puig e “altre donne” in giro per i nightclub della città catalana.