Ue, concorso da 1.490 posti per laureati a 6.000 euro al mese: scade domani

iStock Per partecipare al bando di reclutamento Ue è sufficiente essere laureati

L’Unione Europea ha avviato un’ampia selezione pubblica per reclutare 1.490 unità di personale da inserire nella funzione pubblica europea con il profilo di Amministratore. Si tratta di una delle opportunità di lavoro più rilevanti e competitive per giovani laureati, con uno stipendio lordo mensile di oltre 6.000 euro e prospettive di carriera nelle principali istituzioni comunitarie.

La selezione è organizzata dall’Epso, l’ufficio europeo di selezione del personale, e si propone di costituire un elenco di riserva dal quale le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione Europea potranno attingere per le assunzioni previste nel corso dei prossimi anni.

Quali sono i requisiti di partecipazione

Per poter presentare la candidatura alla competizione AD5 è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave:

la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea e il godimento dei diritti civili;

un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni;

non è prevista alcuna esperienza professionale obbligatoria per partecipare, rendendo la selezione accessibile anche ai neolaureati di qualsiasi disciplina;

una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Ue e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale, entrambe da indicare al momento della domanda.

Cosa fa un Amministratore

La funzione di un amministratore è quella di supportare i responsabili politici e gestionali nell’adempimento delle missioni istituzionali, contribuendo all’elaborazione e all’attuazione di politiche, alla formulazione di programmi e alla gestione delle risorse umane e finanziarie in un contesto multiculturale e internazionale.

Quando scade e come candidarsi

La procedura di candidatura è interamente digitale e avviene attraverso il portale ufficiale Eu Careers. Il periodo per la presentazione delle domande si è aperto il 5 febbraio 2026 e si chiude domani, il 10 marzo 2026 alle 12.00 (ora di Bruxelles).

Le domande devono essere compilate correttamente, includendo l’upload di una copia valida del documento di identità entro la scadenza, mentre le copie dei documenti giustificativi delle dichiarazioni inserite nel modulo di candidatura devono essere caricate entro il 7 ottobre 2026 sempre alle ore 12.00. La correttezza e completezza della documentazione è fondamentale per garantire l’ammissibilità della candidatura.

Come funziona il processo di selezione

La procedura di selezione comprende una serie di prove volte a valutare le competenze cognitive, tecniche e di conoscenza istituzionale dei candidati. Le prime fasi consistono in test di ragionamento online, che comprendono valutazioni di capacità di pensiero logico, comprensione verbale e numerica, nonché ragionamento astratto.

Successivamente, i candidati affrontano test specifici sulla conoscenza dell’Unione Europea, comprendendo istituzioni, procedure e principali politiche comunitarie, e una prova sulle competenze digitali orientata alla valutazione dell’alfabetizzazione e delle abilità pratiche nell’ambiente digitale.

Infine, è prevista una prova scritta con redazione di un testo libero su questioni europee, finalizzata a verificare la capacità di comunicazione istituzionale, chiarezza espressiva e attitudine logica. Le prove non consistono in una semplice verifica linguistica, ma misurano capacità di sintesi, struttura logica e capacità di argomentazione.

I candidati idonei all’esito delle prove vengono inseriti in una lista di riserva dalla quale le istituzioni europee potranno attingere per future assunzioni. Successivamente, le istituzioni interessate possono invitare i candidati a colloqui di reclutamento mirati, procedure gestite direttamente dai servizi di assunzione. Questi colloqui sono in genere condotti in inglese o francese, ma possono coinvolgere anche altre lingue ufficiali in base alle necessità specifiche.

Prospettive di carriera

Entrare nella lista di riserva per Amministratori offre l’opportunità di iniziare una carriera stabile nella pubblica amministrazione dell’Unione Europea, con sedi di lavoro che includono Bruxelles, Lussemburgo e altre capitali europee in cui sono sedi istituzionali. Il ruolo di amministratore rappresenta il livello d’ingresso nella carriera amministrativa, ma consente progressioni di carriera verso ruoli di maggiore responsabilità.

Una modalità di reclutamento simile ma che prevede un periodo di formazione più lungo è quella offerta dalle forze dell’ordine quando reclutano allievi. Attualmente sono attive le selezioni per entrare nella scuola dei cadetti marescialli di Firenze, cui è possibile accedere con il semplice diploma di scuola secondaria superiore.