La multinazionale specializzata in lenti e occhiali ha aperto cento posizioni, con attivazione di tirocini per chi è senza esperienza

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock EssilorLuxottica apre 100 posizioni lavorative

Si profilano nuove opportunità di lavoro in EssilorLuxottica, il gruppo nel settore eyewear e nella cura della vista, che ha avviato una nuova campagna di reclutamento in Italia con circa 100 posizioni aperte tra stabilimenti produttivi, uffici e centri logistici. Le selezioni riguardano sia profili specializzati sia giovani senza esperienza.

Quali sono i profili ricercati

Le assunzioni interessano numerosi ambiti aziendali. Una parte consistente riguarda l’area produttiva e industriale, con ricerche aperte per:

addetti alla produzione;

operatori cnc (controllo numerico computerizzato, nds);

manutentori;

progettisti di imballaggi;

supervisori;

direttori di produzione.

Anche profili legati all’area marketing dell’azienda trovano spazio nella campagna di reclutamento di EssilorLuxottica. Si ricercano:

addetti al servizio clienti;

coordinatori per l’analisi e-commerce;

retail planner;

progettisti di negozi.

Sono aperte selezioni anche per ruoli amministrativi, risorse umane, logistica e finanza. Non mancano possibilità di inserimento per ingegneri, da integrare nella squadra di ricerca e sviluppo per l’implementazione dell’intelligenza artificiale negli occhiali smart e negli apparecchi acustici. Particolare attenzione è rivolta a chi si sta affacciando sul mondo del lavoro, proponendo percorsi di stage e tirocini formativi in diversi dipartimenti aziendali.

Opportunità anche per chi è senza esperienza

Uno degli aspetti più interessanti della nuova campagna di recruiting riguarda proprio le opportunità dedicate ai candidati junior. Ci sono molte possibilità di inserimento che si aprono a neolaureati e diplomati alla prima esperienza lavorativa.

Gli stage disponibili coinvolgono le seguenti aree:

supply chain;

operations;

marketing;

risorse umane;

amministrazione;

controllo di gestione;

ricerca e sviluppo.

In molti casi è prevista formazione interna con possibilità di crescita professionale all’interno del gruppo. Le sedi interessate dalle nuove assunzioni si trovano soprattutto in Nord Italia, tra Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige, territori storicamente centrali per le attività produttive dell’azienda.

Welfare aziendale e settimana corta

Negli ultimi anni EssilorLuxottica ha investito anche sul benessere dei dipendenti attraverso misure di welfare e nuovi modelli organizzativi. Recentemente il gruppo ha confermato il premio di produzione destinato ai lavoratori italiani, con importi che superano i 4.000 euro lordi attraverso la conversione in servizi welfare.

L’azienda ha inoltre sperimentato la settimana corta, con formule di riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio. Una scelta che ha contribuito a rafforzare l’attenzione verso l’equilibrio tra vita privata e lavoro.

Come candidarsi

Per candidarsi alle offerte di lavoro EssilorLuxottica è necessario accedere alla sezione Careers del sito ufficiale dell’azienda, selezionare l’Italia come Paese di riferimento e consultare le posizioni aperte.

Dalla piattaforma è possibile inviare il curriculum online e monitorare eventuali nuove opportunità che il gruppo potrà attivare nei prossimi mesi.

Altre opportunità di lavoro

Entrare in EssilorLuxottica significa intraprendere un percorso lavorativo in una multinazionale solida, orientata a premiare la produzione dei propri dipendenti. Sebbene la maggior parte dei profili ricercati richiedano un’esperienza pregressa, è sempre più comune che le grandi aziende attivino tirocini retribuiti per giovani lavoratori, con buone possibilità di una stabilizzazione futura al termine del periodo di formazione.

Segnaliamo altre opportunità per chi non ha qualifiche specifiche. Per chi ha un ottimo inglese, conviene preparare il proprio curriculum per l’Open Day di Buzz Air. Coloro che invece preferiscono un lavoro stagionale per fare cassa durante i mesi estivi, possono inviare la propria candidatura ad Acquaworld.