iStock L'Istituto superiore di sanità recluta collaboratori diplomati attraverso una selezione pubblica per titoli

L’Istituto Superiore di Sanità ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di collaboratori tecnici diplomati. La selezione prevede contratti a tempo determinato e si inserisce all’interno dei progetti di ricerca applicata dell’ente.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per diplomati interessati al settore sanitario e scientifico, con la possibilità di lavorare in un contesto di ricerca di alto livello.

Quali sono i profili richiesti

Il bando mette a disposizione 2 posti per collaboratori tecnici di livello VI, da inserire nel Dipartimento malattie infettive.

I candidati saranno coinvolti in progetti europei di ricerca e avranno l’occasione di operare in laboratorio con tecnologie avanzate. Il profilo richiesto si rivolge a chi possiede competenze tecniche di laboratorio e interesse per la ricerca scientifica, offrendo un contesto professionale stabile e stimolante.

Quali sono i requisiti di idoneità

Possono partecipare al concorso i candidati che possiedono i requisiti generali previsti per i concorsi pubblici e i seguenti requisiti specifici:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica allo specifico impiego;

diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Oltre ai requisiti sopra indicati, è richiesta esperienza tecnica in discipline come biologia cellulare o molecolare, immunologia e utilizzo di animali da laboratorio. L’esperienza in laboratorio e la familiarità con le procedure scientifiche rappresentano un elemento determinante nella valutazione dei candidati.

Le prove di concorso

La selezione avverrà mediante valutazione dei titoli e colloquio orale.

Durante il colloquio saranno esaminate le esperienze professionali dei candidati, i titoli accademici e scientifici presentati, la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle principali applicazioni informatiche.

Particolare attenzione sarà dedicata alle competenze tecniche specifiche richieste dal profilo, comprese le procedure di laboratorio e la gestione delle attrezzature scientifiche.

Il concorso punta a individuare candidati che non solo abbiano le competenze richieste, ma siano anche motivati a inserirsi in un ambiente di ricerca strutturato e dinamico, con la possibilità di partecipare a progetti di rilevanza nazionale e internazionale.

Scadenza e come candidarsi

Le domande devono essere inviate entro il 24 marzo 2026 esclusivamente online tramite il portale inPa, la piattaforma nazionale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Per completare l’iscrizione è necessario autenticarsi utilizzando Spid, Cie o Cns e allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10 euro.

È consigliabile compilare la domanda con attenzione, allegando tutta la documentazione richiesta e indicando chiaramente le esperienze e le competenze professionali possedute.

In ogni caso, consultare il bando completo è fondamentale la corretta presentazione della domanda e per conoscere tutti i dettagli relativi ai requisiti e alle condizioni contrattuali.

Altri concorsi per diplomati ancora attivi

Il concorso rappresenta un’opportunità concreta per diplomati con competenze tecniche scientifiche interessati a entrare nel mondo della ricerca e della sanità pubblica. L’Istituto superiore di sanità offre un contesto professionale di alto livello, progetti innovativi e la possibilità di acquisire esperienza in ambito nazionale e internazionale.

