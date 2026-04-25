Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Enea seleziona tramite concorso pubblico 30 collaboratori amministrativi diplomati

C’è una nuova opportunità di lavoro nel settore pubblico che potrebbe interessare molti diplomati. Enea ha pubblicato un bando di concorso per assumere 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato.

La selezione, identificata con codice Camm/2026, è già aperta e consente di entrare in un ente pubblico di ricerca strategico per il Paese, impegnato in ambiti chiave come energia, innovazione tecnologica e sostenibilità.

Quali sono i requisiti per partecipare

Uno degli aspetti più interessanti del bando è l’accessibilità. Per partecipare, infatti, è sufficiente il diploma di scuola secondaria di secondo grado, senza obbligo di laurea.

Una caratteristica che amplia notevolmente la platea dei possibili candidati, rendendo questa selezione una delle più rilevanti del momento per chi vuole entrare nella Pubblica Amministrazione.

Ai requisiti di base si affiancano quelli tipici dei concorsi pubblici: cittadinanza italiana o europea, idoneità fisica e assenza di cause di esclusione. Non mancano inoltre competenze considerate ormai essenziali, come una conoscenza di base della lingua inglese e degli strumenti informatici.

Quali profili sono ricercati

I vincitori saranno assunti con il profilo di collaboratore amministrativo, una figura centrale per il funzionamento degli uffici pubblici.

Nel concreto, il lavoro sarà legato alla gestione delle attività amministrative e contabili: dalla predisposizione di atti alla gestione dei documenti, fino al supporto organizzativo e alle attività di segreteria.

Il bando prevede anche una distinzione tra ambiti operativi, con posti destinati sia ad attività amministrative generali sia a quelle contabili e finanziarie.

Come inviare la domanda e quando scade

La procedura di candidatura è interamente digitale. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata entro la scadenza fissata alle ore 11.30 del 30 aprile.

Per accedere è necessario utilizzare un sistema di identità digitale, come Spid o carta d’identità elettronica ed essere in possessi di un indirizzo di posta elettronica certificata. È richiesto il pagamento di un contributo di partecipazione tramite il sistema PagoPa, passaggio obbligatorio per completare la candidatura, dal momento che sarà necessario caricare la ricevuta di pagamento sul portale.

Come si svolge la selezione

Il concorso è per esami e attualmente non prevede una prova preselettiva.

Le materie da studiare sono quelle tipiche dei concorsi amministrativi:

diritto amministrativo;

contabilità pubblica;

normativa sul pubblico impiego;

informatica;

inglese.

Qual è lo stipendio

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato, nel VII livello del comparto Istruzione e Ricerca. La retribuzione annua lorda si colloca indicativamente tra 20.000 e 24.000 euro, con possibilità di crescita nel tempo grazie a progressioni economiche e indennità.

Al di là dello stipendio, il vero punto di forza è la stabilità e la possibilità di lavorare in un ente pubblico di rilievo nazionale.

Altre opportunità di lavoro

Il concorso Enea si inserisce tra le opportunità più interessanti per diplomati in cerca di un impiego stabile. Pochi requisiti di accesso, contratto a tempo indeterminato e inserimento in un contesto qualificato, sono tutti elementi che rendono questo bando particolarmente competitivo.

Tuttavia, ci sono anche altre aziende che reclutano personale alla prima esperienza, senza un titolo definito. Sono ancora attive le selezioni di Ikea e di Poste Italiane, che stanno individuando risorse da formare per inserirle nel proprio organico.