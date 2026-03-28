Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock La Asl 3 Sud di Napoli ha indetto un concorso per titoli ed esami per assumere 30 fisioterapisti

L’Asl 3 Sud di Napoli ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di collaboratori professionali sanitari con il profilo di fisioterapisti. Si tratta di una buona opportunità per coloro che desiderano esercitare la professione nella sanità pubblica con un contratto a tempo indeterminato.

Il concorso è ovviamente rivolto a chi è laureato in fisioterapia. Come ogni selezione pubblica, i fisioterapisti saranno individuati attraverso la valutazione di esami e titoli. Di seguito tutti i dettagli su requisiti, scadenze e modalità di partecipazione.

Quali sono i requisiti per partecipare

I requisiti generali sono gli stessi per tutti i concorsi pubblici:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica alla mansione;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da precedenti impieghi presso Pubbliche Amministrazioni.

Titolo di studio richiesto

Ecco invece quali sono i requisiti specifici per fisioterapisti:

Laurea in fisioterapia, appartenente alla classe L/SNT2 ;

; iscrizione all’Albo professionale dei fisioterapisti.

Trattandosi di una professione sanitaria, i candidati che hanno conseguito la laurea all’estero dovranno essersi già dotati nei tempi giusti del certificato di equipollenza, necessario per l’iscrizione all’Albo, che comunque dovrà essere avvenuta entro i termini della chiusura del bando.

Posti disponibili e contratto

La Asl 3 Sud di Napoli mette a disposizione 30 posti per fisioterapisti con contratto a tempo indeterminato. Il concorso è aperto su tutto il territorio di competenza dell’Asl, che comprende diversi presidi ospedalieri e territoriali del capoluogo di provincia.

Quali sono gli esami da sostenere

La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli e tre prove (scritta, pratica e orale).

La valutazione dei titoli tiene conto di titoli accademici, esperienze professionali e pubblicazioni scientifiche.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta , che consiste in un test a risposta sintetica o multipla;

, che consiste in un test a risposta sintetica o multipla; 20 punti per la prova pratica , durante la quale il candidato dovrà dimostrare di saper eseguire tecniche specifiche o atti connessi alla pratica professionale del profilo professionale messo a concorso;

, durante la quale il candidato dovrà dimostrare di saper eseguire tecniche specifiche o atti connessi alla pratica professionale del profilo professionale messo a concorso; 20 punti per la prova orale, che verterà sulle materie scientifiche e professionali legate alla fisioterapia, con particolare attenzione ai compiti previsti per la posizione.

Come ed entro quando candidarsi

Le domande devono essere presentate esclusivamente online direttamente dal portale dell’Asl 3 Sud di Napoli, avendo cura di:

iscriversi con il proprio indirizzo e-mail e non con l’indirizzo di posta elettronica certificata;

compilare in modo corretto tutti i campi richiesti;

allegare tutta la documentazione obbligatoria.

La procedura d’iscrizione dovrà essersi conclusa entro il 30 marzo 2026. Non saranno accettate candidature presentate oltre questo termine.

La Asl mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica, che si impegna a evadere tutte le richieste entro 5 giorni dall’emissione. Tuttavia, bisogna ricordare che non sarà possibile effettuare reclami a partire da 3 giorni prima della scadenza del bando.

Altri concorsi attivi

Il concorso bandito dalla Asl 3 di Napoli rappresenta un’opportunità concreta per entrare nel settore sanitario pubblico come fisioterapista.

Segnaliamo altre procedure di selezione pubblica cui è possibile ancora partecipare in questi giorni. In particolare, potrebbe essere interessante il concorso bandito dalla Rai, in scadenza l’8 aprile, pubblicato con il fine di assumere con contratto di apprendistato anche neodiplomati senza esperienza.