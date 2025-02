I requisiti, le prove d'esame e le modalità di candidatura per i concorsi pubblici di diversi settori in scadenza nella settimana tra il 10 e il 17 febbraio 2025

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: 123RF I concorsi in scadenza questa settimana.

Settimana ricca di opportunità per chi sta cercando lavoro a tempo indeterminato e vuole cimentarsi con alcuni dei più interessanti concorsi pubblici di quest’anno. Vediamo i bandi in scadenza nel periodo dal 10 al 17 febbraio 2025.

3.246 posti in Polizia Penitenziaria

C’è tempo fino al 14 febbraio alle 12 per candidarsi al concorso per allievi agenti della Polizia Penitenziaria indetto dal Ministero della Giustizia . Sono messi a bando 3.246 posti, di cui 1.947 riservati ai volontari delle Forze armate.

Per partecipare al concorso è necessario avere:

il diploma di scuola secondaria;

tra i 18 e i 28 anni (fino a 31 per i volontari in base al servizio prestato);

godimento dei diritti civili e politici e tutti i requisiti dei concorsi pubblici.

Le prove di concorso sono:

una prova scritta con domande a risposta multipla o sintetica;

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

test attitudinali.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale Inpa, come indicato sul bando.

6 assistenti tecnici per la Banca d’Italia

Bankitalia cerca 6 assistenti tecnici da assumere a tempo indeterminato per la progettazione, la ristrutturazione e la manutenzione del proprio patrimonio immobiliare. Le sedi di lavoro sono Roma e Frascati. Le candidature chiudono l’11 febbraio alle 16.

I posti da assistente tecnico sono così suddivisi:

2 nel campo edile;

2 nell’impiantistica meccanica;

2 nell’impiantistica elettrica.

I requisiti sono:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado con almeno 80/100 in indirizzi tecnici;

esperienza lavorativa di almeno 3 anni oppure esperienza lavorativa di 1 anno e laurea triennale in ingegneria;

cittadinanza italiana o Ue;

idoneità fisica.

Le prove sono:

una prova scritta con 4 quesiti tecnici;

un breve elaborato di lingua inglese;

prova orale sugli argomenti della scritta e conversazione in lingua inglese.

Se le domande dovessero superare le 400 unità, verrà fatta una preselezione sulla base del voto di diploma. Le domande devono essere inviate sul sito della Banca d’Italia.

Concorso Enea per diplomati e laureati

L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha prorogato la scadenza del doppio concorso per 175 diplomati e laureati inizialmente prevista per il 17 febbraio.

Il bando non si chiude più questa settimana, ma c’è tempo fino alle 11:30 del 3 marzo per inviare la propria candidatura.

Per ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico (Cter) a tempo indeterminato sono disponibili 59 posti. I requisiti sono:

diploma;

cittadinanza italiana o Ue;

conoscenza della lingue inglese e degli strumenti informatici di base;

patente di guida C, conoscenza di software di sviluppo web o gestionali, attestati per il rischio incendio e primo soccorso aziendale per alcuni dei profili specifici indicati nel bando.

La selezione prevede:

una prova scritta con quesiti a risposta multipla;

una prova orale;

la valutazione dei titoli.

Per i ruoli di ricercatori (82 posti) e tecnologi (34 posti), sempre a tempo indeterminato, sono invece richiesti laurea e dottorato di ricerca.

Le domande, come indicato nei tre bandi, devono essere inviate sul portale di Enea. È previsto il pagamento, tramite bonifico bancario, di una tassa di concorso di 10 euro.

Altri concorsi pubblici in scadenza

Vi abbiamo già parlato dei concorsi in scadenza a febbraio.