L'Agenzia cerca collaboratori tecnici per gli enti di ricerca, ricercatori e tecnologi da assumere a tempo indeterminato: via ai tre maxi concorsi pubblici

Il bando di concorso Enea scade il 17 febbraio 2025.

Via a tre concorsi pubblici di Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, per l’assunzione di 175 diplomati e laureati:

59 diplomati per il profilo di Collaboratore tecnico enti di ricerca (Cter), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel VI livello;

(Cter), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel VI livello; 82 laureati per il profilo di Ricercatore (Ric), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel III livello;

(Ric), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel III livello; 34 laureati per il profilo di Tecnologo (Tec), con contratto a tempo indeterminato, inquadramento nel III livello.

C’è tempo fino alla scadenza del 17 febbraio 2025 alle 11:30 per candidarsi. Vediamo quali sono i requisiti, le materie di esame e le varie prove concorsuali.

I requisiti per accedere ai concorsi Enea

I requisiti per accedere ai concorsi sono:

la cittadinanza italiana, di uno stato membro dell’Ue o di altri Paesi con titolo di soggiorno in Italia;

diploma di scuola secondaria di secondo grado per il profilo Cter e laurea magistrale o equipollente per i profili Ric e Tec;

dottorato di ricerca o 3 anni di esperienza lavorativa post-laurea per i profili Ric e Tec;

attestato alto rischio antincendio, attestato di primo soccorso e patente di guida C per i profili Cter;

conoscenza della lingua inglese;

competenze informatiche (pacchetti Office);

nessuna esclusione dall’elettorato politico attivo;

nessuna destituzione da un impiego presso una Pubblica Amministrazione.

Le prove di concorso, le materie e i punteggi

Le prove di concorso per tutti i tre bandi per lavorare in Enea sono:

un’eventuale preselezione con quiz attitudinali e di cultura generale;

con quiz attitudinali e di cultura generale; una prova scritta (30 punti);

(30 punti); un colloquio orale (30 punti);

(30 punti); valutazione dei titoli (30 punti).

Le materie d’esame differiscono in base ai codici delle singole posizioni e sono descritte nelle tabelle allegate al bando Cter 2024, al bando Ric 2024 e al bando Tec 2024.

La valutazione dei titoli è diversa in base al profilo:

per il bando Cter danno punteggio titoli di studio superiori al diploma (fino a 10 punti), esperienze lavorative attinenti (finto a 15 punti) e certificazioni tecniche (fino a 5 punti);

per il bando Ric danno punteggio il dottorato di ricerca e le esperienze lavorative post laurea (15 punti), le pubblicazioni (fino a 10 punti) e ulteriori titoli accademici e professionali (fino a 5 punti);

per il bando Tec danno punteggio il dottorato di ricerca e le esperienze lavorative post laurea (fino a 10 punti); titoli di studio superiori (fino a 10 punti) e certificazioni tecniche e professionali (fino a 10 punti).

Come inviare la domanda di partecipazione

L’invio e la compilazione della domanda avvengono esclusivamente per via telematica attraverso il portale pica.cineca.it/enea, con identità digitale (Spid o Cie) collegata a un indirizzo e-mail valido. Bisogna:

compilare il modulo elettronico con i propri dati personali e il codice della posizione per cui si intende concorrere;

allegare tutti i documenti richiesti in formato Pdf (titoli accademici e professionali, certificati, attestai, carta d’identità, ricevuta del contributo di ammissione di 10 euro da pagare tramite PagoPa);

da pagare tramite PagoPa); firmare la domanda (digitalmente oppure manualmente per poi effettuare la scansione del foglio).

È importante sapere che tutte le comunicazioni ufficiali possono essere ricevute solo tramite indirizzo di posta elettronica Pec. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina dei bandi di concorso di Enea.