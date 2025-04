Il concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato è riservato agli under 28, ma con alcune deroghe. Chi ha tatuaggi potrebbe venire escluso dalla selezione

Concorso Polizia di Stato 2025, 1.500 posti per allievi vice ispettori

La Polizia di Stato ha indetto un concorso per diplomati finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1.500 allievi vice ispettori.

La scadenza per l’invio della domanda, da inoltrare esclusivamente online, è fissata a mercoledì 30 aprile 2025.

Posti riservati

Dei 1.500 posti, 250 sono riservati a chi ricopre il ruolo di sovrintendente e altri 250 sono riservati ai poliziotti già in servizio.

Ci sono poi anche delle altre riserve:

5 posti sono riservati a chi abbia l’attestato di bilinguismo;

75 posti sono riservati ai parenti di poliziotti o militari caduti per causa di servizio;

30 posti per gli ufficiali che hanno terminato, senza demerito, la ferma biennale;

15 posti per i diplomati al Centro studi della Polizia di Stato di Fermo.

Limiti di età

Oltre ai classici requisiti anagrafici e fisici richiesti da tutti i concorsi per le forze di pubblica sicurezza, per diventare allievo vice ispettore è necessario non avere ancora compiuto il 28° anno d’età.

Ci sono però alcune deroghe:

il limite dei 28 anni è elevato di tre anni (31) per chi abbia compiuto il servizio militare;

il limite dei 28 anni non vale per i poliziotti già in servizio da almeno tre anni;

per i candidati appartenenti all’amministrazione civile del ministero dell’Interno il limite è di 33 anni.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione va inoltrata online sul sito concorsionline.poliziadistato.it. L’accesso è riservato ai possessori di Spid/Cie e di un indirizzo Pec.

Le prove del concorso

Chi intenda partecipare al concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato deve superare cinque prove concorsuali:

prova scritta;

accertamento dell’efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prova orale.

Ogni test va superato e l’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare l’ordine delle prove.

Prova scritta

La prova scritta consiste nella risposta a un quiz a domande multiple su diritto penale, diritto processuale penale e diritto costituzionale. Il questionario sarà composto da 100 domande, ciascuna delle quali sarà corredata da 5 risposte. Per lo scritto verrà pubblicata una banca dati contenente 5.000 quesiti. Da essi, verranno poi estratti i quesiti della prova effettiva.

Prova orale

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i 4.500 candidati che riportano i voti più alti nello scritto. La prova orale consiste in un colloquio sulle stesse materie dello scritto, ma anche su:

nozioni di diritto amministrativo (con particolare riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza);

nozioni di diritto civile (persone, famiglia, diritti reali, obbligazioni, tutela dei diritti);

prova di lingua inglese (traduzione di un testo senza l’ausilio del vocabolario e colloquio);

prova di informatica (utilizzo dei più diffusi software da ufficio).

Prova di efficienza fisica

La prova di efficienza fisica consiste in una serie di esercizi:

Prova Uomini Donne Note Corsa 1.000 metri tempo max 3:55 tempo max 4:55 Salto in alto 1,20 m 1,00 m max 3 tentativi Piegamenti sulle braccia 15 10 entro 2 minuti senza interruzioni

Accertamenti psico-fisici

Gli accertamenti psico-fisici consistono in una serie di esami per verificare lo stato di salute del candidato (vista, sangue, udito, massa grassa, massa muscolare, ecc.).

Tali accertamenti prevedono delle esclusioni. Verrà scartato chiunque:

abbia alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore (come i tatuaggi) che siano visibili indossando l’uniforme o che per loro “sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione”;

abbia utilizzato droghe;

abbia abusato di alcol.

Accertamento attitudinale

L’accertamento attitudinale consiste in una serie di colloqui, anche alla presenza di psicologi, al fine di accertare la predisposizione dei candidati al ruolo.

Per maggiori informazioni si rimanda al bando pubblicato sul sito inpa.gov.it.