Scade il 19 marzo il concorso pubblico indetto dall'Astt Valle Olona, in Lombardia, per reclutare assistenti e operatori sanitari e tecnici

iStock Presso la sede di Busto Arstizio si cercano operatori socio sanitari, geometri e periti

È stato pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico indetto dalla Asst Valle Olona, finalizzato all’assunzione di personale sanitario e tecnico. La procedura concorsuale rientra nel piano di rafforzamento degli organici dell’azienda socio-sanitaria lombarda.

Il concorso, per titoli ed esami, prevede complessivamente 15 posti, suddivisi in più profili professionali, con differenti requisiti di accesso. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 marzo 2026, esclusivamente con modalità telematica.

Quanti sono i posti e quali sono i profili richiesti

Il bando prevede quattro distinte selezioni, ciascuna riferita a uno specifico profilo professionale, per un totale di 15 assunzioni così suddivise:

Profilo professionale Posti disponibili Area Operatore socio-sanitario 6 Ruolo socio-sanitario Assistente sanitario 5 Ruolo sanitario Assistente tecnico-geometra 2 Ruolo tecnico Assistente tecnico meccanico o termotecnico 2 Ruolo tecnico

Le assunzioni sono destinate alle strutture dell’azienda, con sede principale a Busto Arsizio, e potranno essere utilizzate anche per eventuali future esigenze organizzative, come è successo anche per il concorso per geometri in Provincia di Livorno. Il bando contempla inoltre specifiche riserve di posti a favore delle categorie protette, dei volontari delle Forze armate e di coloro che hanno svolto il Servizio civile, in linea con le disposizioni di legge.

Requisiti generali e titoli di studio richiesti

Accanto ai requisiti generali, ogni profilo richiede il possesso di titoli specifici. Per il ruolo di operatore socio-sanitario è sufficiente l’assolvimento dell’obbligo scolastico, unitamente al possesso dell’attestato professionale rilasciato da enti accreditati a livello regionale o provinciale.

Per il profilo di assistente sanitario è invece richiesta la laurea triennale in assistenza sanitaria, appartenente alla classe SNT4, o un titolo equipollente, oltre all’iscrizione all’albo professionale di riferimento.

Per quanto riguarda i profili tecnici, il bando prevede il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado coerente con la specializzazione richiesta. Nel caso dell’assistente tecnico geometra, sono ammessi i diplomi di geometra, perito edile o titoli assorbenti equivalenti. Per il profilo di assistente tecnico meccanico o termotecnico è richiesto un diploma in ambito meccanico, termotecnico o energetico, oppure un titolo equiparato.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando e mantenuti anche al momento dell’eventuale assunzione.

Prove d’esame e modalità di selezione

La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di prove d’esame, la cui articolazione varia in base al profilo.

Per gli operatori socio sanitari è prevista una prova pratica, finalizzata a verificare le competenze operative e assistenziali, seguita da una prova orale. Le materie oggetto di colloquio comprendono l’assistenza alla persona, le norme di igiene e sicurezza, la legislazione sanitaria, il primo soccorso, la tutela della privacy, oltre a nozioni di informatica e lingua inglese di base.

Per il profilo di assistente sanitario sono previste una prova scritta e una prova orale. Le prove vertono su argomenti quali l’educazione alla salute, la prevenzione, la sorveglianza igienico-sanitaria, l’organizzazione dei servizi sanitari e la normativa di settore, oltre agli aspetti deontologici della professione.

I candidati ai profili di assistente tecnico dovranno affrontare una prova scritta e una prova orale su tematiche tecniche specifiche, tra cui normativa tecnica, progettazione, contabilità dei lavori, utilizzo di software professionali, oltre alle consuete verifiche di informatica e inglese.

Entro quando presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online, attraverso il portale. Per completare la procedura è necessario disporre di un sistema di identità digitale valido, allegare la documentazione richiesta e provvedere al pagamento della tassa di concorso. Le candidature presentate oltre il termine del 19 marzo 2026 non saranno ammesse.