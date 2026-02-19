Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Azienda Sanitaria della Regione Umbria ha indetto un concorso per assumere 122 operatori socio-sanitari

Nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario. È stato pubblicato il concorso pubblico unificato per 122 posti da operatore socio-sanitario da inquadrare nell’area degli operatori, con contratto a tempo indeterminato, promosso dalle aziende sanitarie dell’Umbria. Azienda capofila della procedura è l’Usl Umbria 2, che coordina il bando per conto delle strutture aderenti.

Il concorso rappresenta una delle più importanti procedure di reclutamento di operatori socio-sanitari attivate a livello regionale negli ultimi anni e si inserisce nel più ampio piano di rafforzamento degli organici del Servizio Sanitario Regionale, con l’obiettivo di garantire continuità assistenziale e qualità dei servizi.

Quanti sono i posti disponibili e dove

Il bando prevede 122 assunzioni complessive con inserimento stabile nelle aziende sanitarie umbre che hanno aderito alla selezione. I posti saranno destinati a strutture ospedaliere, distretti sanitari e servizi territoriali, in base alle esigenze organizzative delle singole aziende.

La graduatoria finale potrà inoltre essere utilizzata anche per eventuali ulteriori assunzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, rendendo il concorso particolarmente interessante per chi cerca un impiego duraturo nella sanità pubblica.

Requisiti per partecipare al concorso

Per accedere alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti generali per i concorsi pubblici, oltre a quelli specifici per il profilo professionale. In particolare, è richiesto:

il titolo di operatore socio-sanitario conseguito al termine di un corso di formazione riconosciuto dalla normativa nazionale o regionale;

la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea (o altro status equiparato);

il godimento dei diritti civili e politici;

l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo.

I candidati che hanno conseguito il titolo all’estero dovranno essere in possesso del riconoscimento o dell’equipollenza secondo le disposizioni di legge.

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il portale InPa, la piattaforma ufficiale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.

Per accedere al portale è necessario essere in possesso di Spid, Cie o Cns e compilare correttamente tutti i campi richiesti, allegando la documentazione prevista dal bando. Non sono ammesse modalità alternative di invio della domanda.

È fondamentale rispettare i termini indicati nel bando ufficiale, poiché le domande presentate oltre la scadenza non verranno prese in considerazione. Si potrà fare domanda per partecipare entro e non oltre le ore 14:00 del 3 marzo 2026.

Prove d’esame e modalità di selezione

La procedura concorsuale si svolgerà per titoli ed esami. Le prove sono finalizzate a verificare le competenze professionali del candidato in relazione al ruolo di operatore socio-sanitario.

In particolare, il concorso potrà prevedere:

una prova pratica, volta ad accertare la capacità di applicare correttamente le tecniche assistenziali proprie del profilo OSS;

una prova orale, con domande sulle materie professionali, sull’organizzazione del sistema sanitario e sui diritti e doveri del dipendente pubblico;

la valutazione dei titoli, che terrà conto della formazione e dell’esperienza lavorativa maturata.

Al termine delle prove sarà stilata una graduatoria di merito, dalla quale si attingerà per le assunzioni a tempo indeterminato.

Riserve e preferenze

Il bando prevede specifiche riserve di posti, come stabilito dalla normativa vigente, a favore di determinate categorie, tra cui i volontari delle Forze Armate e chi ha svolto il Servizio Civile. Sono inoltre applicabili i titoli di preferenza in caso di parità di punteggio.

Altre opportunità di lavoro per operatori socio-sanitari

Il concorso per operatori socio-sanitari in Umbria rappresenta una concreta occasione di stabilità lavorativa, grazie al contratto a tempo indeterminato e all'elevato numero di posti disponibili.