Whatsapp cambia tutto: arrivano i videomessaggi istantanei

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Fonte: iStock Cosa sono i videomessaggi istantanei di WhatsApp: le differenze dai video

In arrivo un cambiamento importante per le chat di WhatsApp, come ha annunciato Mark Zuckerberg. Il CEO di Meta ha scelto un momento tutt’altro che casuale per svelare la grande novità, l’immediato post pubblicazione degli utili del colosso: 21 miliardi investiti sul Metaverso, ad oggi tutt’altro che redditizio.

Meglio concentrarsi sui ben noti punti di forza, dunque, confermando la propria posizione di potere nell’ambito della messaggistica, al di là della concorrenza di Telegram, di certo meno diffuso tra familiari e amici. Arriveranno i videomessaggi istantanei, che Zuckerberg descrive come dei vocali, ma in video. Vediamo di seguito di cosa si tratta, nel dettaglio.

Cosa sono i videomessaggi istantanei

Attendiamoci una nuova icona su WhatsApp. Si tratterà di una piccola videocamera verde posizionata sulla barra in fondo alla schermata di conversazione: “Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat”.

L’idea di fondo è quella di rendere la comunicazione più diretta e spontanea, andando in qualche modo a evolvere i messaggi vocali. Quando la voce non basta, subentrano i videomessaggi istantanei, la cui durata sarà al massimo di un minuto.

Intrigante l’estetica scelta, con il filmato che sarà racchiuso in un formato circolare. Se è vero che chiunque può già inviare video, Meta punta tutto sull’immediatezza. Questi videomessaggi andranno registrati al momento, inserendosi in maniera fluida nella conversazione, proprio come un vocale.

Videomessaggi istantanei: cosa cambia e quando arrivano

Mark Zuckerberg fa una promessa ai propri utenti. Ha infatti spiegato come i videomessaggi istantanei siano già in fase di implementazione. Sarà possibile sfruttarli nelle prossime settimane, in tempo per la fase più calda dell’estate.

Sarà di sicuro una feature molto sfruttata in vacanza ma Meta si attende qualcosa di più. Spera infatti di poter registrare in questo modo lo stesso impatto avuto dai vocali. Questi sono ormai parte integrante delle nostre conversazioni e quasi non riusciamo a immaginare un modo di chattare su WhatsApp che non li preveda.

Soltanto il tempo potrà dirci quanto bene si inseriranno i videomessaggi istantanei negli automatismi degli utenti. Questi, intanto, si chiedono in che modo tali filmati siano differenti da quelli che già possiamo inviare in chat come allegato.

Se l’immediatezza è la caratteristica principale, non è l’unica:

la clip dev’essere della durata massima di un minuto . Superata la soglia, la registrazione verrà interrotta e si sarà costretti a registrare un nuovo videomessaggio;

. Superata la soglia, la registrazione verrà interrotta e si sarà costretti a registrare un nuovo videomessaggio; in nessun caso sarà possibile salvare i videomessaggi . Resta però da capire se sarà impossibile registrare lo schermo del proprio smartphone. Qualora si tratti soltanto dell’assenza di un tasto ad hoc per il salvataggio, ciò non tutelerebbe in pieno la privacy degli utenti;

. Resta però da capire se sarà impossibile registrare lo schermo del proprio smartphone. Qualora si tratti soltanto dell’assenza di un tasto ad hoc per il salvataggio, ciò non tutelerebbe in pieno la privacy degli utenti; i videomessaggi istantanei non potranno essere inoltrati da una chat all’altra.

Proviamo ora a capire in che modo registrare e inviare un videomessaggio istantaneo, grande novità su WhatsApp già attesissima. A breve la nuova icona sarà qui, nelle nostre chat, quindi è meglio farsi trovare pronti.

Per l’invio non serve far altro che toccare il microfono, selezionando la modalità video che apparirà sul display. Per registrare si dovrà tener premuto, proprio come un vocale.

Per una maggior comodità, però, si potrà lasciar scorrere il dito verso l’altro, bloccando l’icona e muovendosi liberamente, proprio come gli audio che registriamo di solito. I filmati verranno caricati immediatamente e posizionati in chat, ma senza audio. Chi riceve dev’essere libero di scegliere quando far partire il filmato, così come si può scegliere, cliccando, quando avviare un audio. Toccando il video, il volume verrà attivato automaticamente. Il tutto, garantito, protetto con crittografia end-to-end. Una scommessa intrigante, che Meta e Zuckerberg sono certi di poter vincere.