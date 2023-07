WhatsApp, si può scrivere ai numeri sconosciuti: ecco come

Maurizio Perriello è un giornalista. Nato a Melfi nel 1988, si laurea a Pisa in Storia e consegue un Master a Milano. Esperto di tematiche green, in particolare di climate change.

Nell’ultimo anno gli sviluppatori di WhatsApp hanno introdotto una serie di novità che hanno cambiato in maniera decisiva l’esperienza di milioni di utenti in tutto il mondo. Dal recupero dei messaggi cancellati alle didascalie nei documenti e all’invio contemporaneo fino a 100 foto o video, dalla rivoluzione degli “stati alle chat segrete, l’app di messaggistica più celebre e scaricata ha di recente introdotto ulteriori novità.

Dopo la possibilità di modificare i messaggi già inviati, arriva una nuova funzione che riguarda le chat: si potrà scrivere e inviare contenuti a contatti e numeri sconosciuti, senza l’obbligo di salvarli in rubrica.

Come chattare con contatti non salvati in rubrica

D’ora in poi non sarà dunque più necessario salvare manualmente un numero in rubrica per avviare una chat. Per iniziare a messaggiare basterà digitare il numero di telefono nella barra in alto all’interno dell’app, dopodiché apparirà la scritta “Stiamo cercando fuori dai tuo contatti”. A quel punto l’utente potrà selezionare il numero che gli interessa. La funzionalità è disponibile sia per Android sia per iOS, ma per poterne usufruire bisognerà ancora attendere qualche settimana e l’aggiornamento dedicato. Sulla carta la nuova versione è stata lanciata il 18 luglio e alcuni “fortunati” ne hanno già fatto esperienza.

Come moltissimi utenti sanno, in realtà era già possibile messaggiare con numeri sconosciuti. Con una grande differenza rispetto alla novità introdotta da WhatsApp: finora era possibile solo se era l’altro numero a iniziare la conversazione. A sua volta, quest’ultimo poteva riuscirci solo se aveva già salvato il nostro contatto in rubrica. D’ora in poi il procedimento sarà più veloce e snello. Per capire se è già disponibile l’aggiornamento sul proprio account, basta cercare un numero di telefono accedendo agli elenchi dei contatti (qui invece abbiamo parlato della nuova funzione di blocco dell’app).

Bisogna poi selezionare la voce “Inizia nuova chat” e inserire il numero di telefono sconosciuto nella barra di ricerca. Se il contatto possiede WhatsApp, sarà possibile avviare la chat anche subito. Ecco di seguito il riassunto dettagliato delle azioni da compiere per sfruttare la nuova funzionalità:

cliccare su nuovo messaggio sull’apposita icona in basso a destra su Android e in alto a destra su iPhone;

digitare il numero del contatto all’interno del campo di ricerca della lente di ingrandimento;

cliccare sul numero che risulterà “non presente in rubrica” e avviare la chat.

Cosa cambia con la nuova funzione di WhatsApp

Al di là della semplificazione dell’esperienza dell’utente, che finora salvava in rubrica i numeri sconosciuti per controllarne foto profilo e stato, la novità introdotta dalla piattaforma consente una maggiore tutela della privacy. Salvando un contatto sconosciuto, infatti, permette a quest’ultimo di visualizzare la nostra immagine del profilo e lo stato.

Tuttavia, se l’utente destinatario ha impostato la propria foto profilo come “pubblica”, cioè visibile a tutti, si potrà anche visualizzarla nei risultati di ricerca. Se non si desidera mostrarla anche a contatti “esterni” alla propria rubrica, basterà andare in Impostazioni, selezionare la sezione “Privacy” e poi “Immagine del profilo” per cambiare le preferenze.