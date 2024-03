Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Fonte: 123RF WhatsApp non funziona più su alcuni telefoni

Dal 1° marzo addio WhastApp su diversi modelli di telefoni. Come avviene ciclicamente, il servizio di messaggistica più famoso al mondo che tutti utilizziamo ha rilasciato nuovi aggiornamenti, non più compatibili con alcuni tipi di smartphone ormai un po’ datati. Una scelta peraltro che non è andata giù a Bruxelles, soprattutto dopo le tante iniziative dell’Unione europea volte a promuovere le riparazione dei dispositivi tecnologici piuttosto che il loro cambio.

Non solo. Dal primo giorno di marzo sono state anche aggiunte nuove funzionalità a WhatsApp, che consentono comunicazioni ancora più rapide e semplici. Vediamo quali sono i telefoni che non supportano più la app, cosa devono fare coloro che hanno questi modelli e tutte le novità più importanti apportate al servizio.

I telefoni Android su cui WhatsApp non funziona più

WhatsApp dal 1° marzo non è più compatibile soprattutto con alcuni vecchi dispositivi che montano un sistema operativo Android. Più nel dettaglio, a diventare obsoleti per l’app di messaggistica saranno tutti i device che montano un sistema operativo di serie 5 e precedenti ed hanno meno di 300 MB di memoria interna.

Di seguito la lista completa dei modelli Samsung in cui WhatsApp ha smesso di funzionare:

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Ace2;

Samsung Galaxy s3 Mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy X2.

Questi, invece, i modelli che diventeranno obsoleti del marchio LG:

LG Optimus L3;

LG Optimus L5;

LG Optimus F5;

LG Optimus L3;

LG Optimus L7;

LG Optimus L5;

LG Optimus L7;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus L2;

LG Optimus L4;

LG Optimus F6;

LG Ativar;

LG Lucid 2;

LG Optimus F7.

Per il marchio Huawei:

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend D2.

Infine i modelli di altri brand di telefonia mobile:

Sony Xperia M;

Lenovo A820;

ZTE V956 – UMI X2;

ZTE Grand S Flex;

ZTE Grande Memo;

Faea F1THL W8;

Wiko Cink Five;

Winko Darknight;

Archos 53 Platinum.

I telefoni iOS obsoleti per WhatsApp dal 1° marzo

La scelta di Meta di rendere obsoleto WhatsApp per alcuni dispositivi mobili interessa anche alcuni telefoni di Apple, che, dunque, montano un dispositivo iOS.

Si tratta di tutti i device che non supportano l’aggiornamento alla versione iOS 13.0 o successiva e, dunque:

iPhone 6S;

iPhone SE;

iPhone 6S Plus.

Cosa fare se il proprio telefono è obsoleto per WhatsApp

Cosa fare quindi se si ha uno di questi telefoni? Niente panico. Prima di tutto va chiarito che lo smartphone continua tranquillamente a funzionare come sempre, non perde le sue funzionalità, a parte appunto quella di WhatsApp. Non serve dunque a nulla portare i device ad aggiustare.

Quindi, se proprio non potete fare senza WhatsApp – abitudine piuttosto comprensibile ormai – l’unica opzione che avete a disposizione è cambiare telefono.

Nuove funzionalità dal 1° marzo 2024

Come anticipato, oltre alle novità collegate alle nuove norme Ue, dal 1° marzo 2024 WhatsApp ha rilasciato anche importanti aggiornamenti. Li riassumiamo qui:

è stato aggiunto il supporto per passare alla chat successiva dopo aver archiviato quella attuale

sono state aggiunte impostazioni dello sfondo separate per la modalità chiara e scura

sono state migliorate le prestazioni della barra degli strumenti nelle versioni precedenti dei sistemi operativi

sono state migliorate le proporzioni delle miniature dei file multimediali

è stato migliorato l’aspetto e lo stile dei banner delle chat (ad es. descrizioni, gruppi fissati in alto, ecc.)

è stato migliorato l’aspetto e lo stile dei messaggi PTT

sono stati migliorati i messaggi di errore per spiegare le cause di un download di file multimediali non riuscito

è stato risolto il problema che impediva di rimuovere il doodle dallo sfondo della chat

è stato risolto il problema che impediva di selezionare il testo nei messaggi molto lunghi

è stato risolto il problema che impediva l’invio dei file multimediali tramite trascinamento

è stato risolto il problema che, all’annullamento della ricerca durante l’inoltro di un messaggio, annullava il flusso di inoltro

ora l’ordine dei contatti nella schermata di selezione è alfabetico.

Il codice segreto per il lucchetto chat

Chi, leggendo queste righe, ha scoperto incredibili funzionalità di WhatsApp che non aveva idea esistessero, probabilmente non conoscerà nemmeno due funzioni introdotte di recente da Meta, davvero utili.

La prima riguarda il “lucchetto chat“: si tratta di una funzione che consente alle persone di proteggere le conversazioni più riservate. A fine 2023 è stato aggiunto il codice segreto, un modo aggiuntivo per proteggere le chat e renderle più difficili da trovare se altre persone hanno accesso al nostro telefono o se condividiamo il dispositivo con altri, per esempio i nostri figli.

Con il codice segreto è possibile impostare una password unica diversa da quella che usiamo per sbloccare il telefono e aggiungere un ulteriore livello di privacy alle nostre chat con lucchetto. Si può anche nascondere la cartella chat con lucchetto dall’elenco delle chat, in modo da poterla visualizzare solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. In qualunque momento possiamo scegliere di visualizzarla nell’elenco delle chat. Ogni volta che vogliamo applicare il lucchetto a una nuova chat, basta semplicemente tenere premuto anziché accedere alle impostazioni della chat.

Come funzionano i videomessaggi istantanei

Un’altra funzione interessante riguarda i messaggi vocali su WhatsApp, che hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. Ora si possono persino inviare videomessaggi istantanei: si possono registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat.

I videomessaggi sono un modo per rispondere alle chat in tempo reale e dire ciò che vogliamo in 60 secondi. Inviare un videomessaggio è semplice come inviare un messaggio vocale: basta toccare per passare alla modalità video e tenere premuto per registrare. Si può anche scorrere verso l’alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I video verranno riprodotti nella chat in automatico senza audio. Per attivare l’audio, basta toccare il video. Anche i videomessaggi sono protetti con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza.