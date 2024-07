Fonte: iStock Super offerte sui dispositivi Amazon per i Prime Days 2024.

Il 16 e 17 luglio 2024 tornano gli Amazon Prime Days, l’evento dedicato ai clienti più fedeli dell’e-commerce più famoso al mondo che offre centinaia di migliaia di offerte su una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento, elettronica, smart home e bellezza.

Gli iscritti al programma Amazon Prime avranno accesso a sconti su marchi internazionali ed esclusivi prodotti Made in Italy. Ci sono inoltre sconti su tutti i dispositivi Amazon, compresi i nuovi altoparlanti intelligenti Echo con Alexa integrata.

Quest’anno i Prime Days si arricchiscono anche con le offerte Amazon Seconda Mano, con tantissimi prodotti usati e in ottime condizioni a cui sarà applicato un ulteriore sconto del 30%.

I vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

I principali benefici di Amazon Prime includono:

spedizioni veloci e gratuite su milioni di articoli;

Prime Video, con film, serie tv e documentari esclusivi in streaming;

Prime Music, che permette di ascoltare milioni di brani senza pubblicità;

Prime Reading, per accedere a una selezione di eBook e riviste;

accesso esclusivo alle offerte lampo e ai Prime Days, con ulteriori risparmi su una vasta gamma di prodotti.

accesso prioritario alle nuove uscite e ai prodotti esclusivi;

sconti speciali sui servizi Amazon, come Amazon Fresh e Amazon Pantry;

offerte esclusive sui dispositivi Amazon, inclusi i bundle con abbonamenti ai servizi digitali o oggetti smart.

È possibile iscriversi gratis ad Amazon Prime per il periodo di prova di 30 giorni.

Come accedere alle offerte dei Prime Days

Per prepararsi ai Prime Days 2024 e sfruttare tutte le occasioni di risparmio di questo importante evento Amazon, è consigliabile:

iscriversi ad Amazon Prime;

creare una lista dei desideri con i prodotti di interesse per monitorare eventuali sconti;

scaricare l’app di Amazon per ricevere notifiche in tempo reale sulle offerte e sulle variazioni di prezzo;

approfittare delle promozioni già disponibili nei giorni precedenti all’evento.

Nota bene: i prezzi dei prodotti presenti nell’articolo potrebbero non essere scontati. Clicca sopra l’immagine per visualizzare quelli aggiornati in tempo reale con le super offerte Prime.

I nuovi Amazon Echo in offerta dal 15 luglio

La linea degli Amazon Echo, gli altoparlanti smart con Alexa integrata, si arricchisce quest’anno con un nuovo arrivo, l’elegante Echo Spot 2024 con schermo integrato. Ottimo per il comodino e la scrivania, è molto più di una sveglia intelligente personalizzabile.

Permette infatti di consultare il meteo, guardare i titoli delle canzoni in riproduzione, controllare i dispositivi della smart home e può essere personalizzato in ogni dettaglio. È disponibile in tre colori: nero, bianco e blu.

È in offerta – insieme a tutti gli altri dispositivi Amazon – dal giorno prima dei Prime Days, il 15 luglio 2024.

Gli e-book reader Kindle per chi ama leggere

Gli Amazon Prime Days sono un’ottima occasione per acquistare dispositivi a prezzi incredibili e magari provare le potenzialità degli e-book reader Kindle. Ce n’è per ogni tasca ed esigenza, a iniziare dal modello base.

Il nuovo Kindle Paperwhite Signature Edition da 32 Gb permette di portare con sé una libreria immensa e avere ogni tomo a portata di click. Ha anche la ricarica wireless per evitare la scomodità di cavi e adattatori.

Il fiore all’occhiello degli e-book reader Amazon è però il Kindle Scribe, che permette anche di prendere appunti, disegnare, evidenziare e sottolineare il testo con la comoda penna in dotazione.

Smart home con Amazon: Hub, Blink e Ring

Amazon offre una vasta gamma di dispositivi per la smart home, a iniziare dall’Echo Hub, il pannello di controllo per la casa intelligente con Alexa integrata e lo schermo da 8 pollici.

La nuova Blink Mini 2 è una videocamera intelligente di sicurezza con visione notturna a colori Hd, faretto integrato, audio bidirezionale, rilevazione di movimento. Ottima per avviare il sistema di sorveglianza domestico.

Il nuovo Ring Battery Video Doorbell Pro di Amazon è un videocitofono senza fili, con video a figura intera, rilevazione di movimento 3D, visione notturna a colori e connessione Wi Fi.

È possibile consultare tutte le offerte sugli altri dispositivi Amazon e su migliaia di prodotti direttamente sulla pagina degli Amazon Prime Days.