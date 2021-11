Tutte le funzionalità di Amazon Alexa

Per sfruttare appieno le potenzialità degli assistenti virtuali è importante capire come funziona Alexa, il voice assistant più utilizzato e popolare del settore. La tecnologia sviluppata da Amazon permette di utilizzare i comandi vocali per gestire tantissime funzionalità in modo pratico e moderno, usando un altoparlante intelligente Amazon Echo o un device compatibile per controllare la smart home. Vediamo cos’è Amazon Alexa, a cosa serve, quali sono le sua funzioni e i migliori smart speaker Alexa da acquistare oggi.

Cos’è Amazon Alexa

La tecnologia Amazon Alexa è un sistema di intelligenza artificiale, un software basato sul cloud computing, l’IA e il machine learning. In pratica Alexa è un programma in grado di fornire assistenza alle persone, le quali possono usare la voce per impartire una serie di comandi. La parte hardware è rappresentata da uno smart speaker, in particolare dagli altoparlanti intelligenti Amazon Echo, i dispositivi ufficiali prodotti dall’azienda di Seattle.

Alexa è dunque la tecnologia di voice assistant, ovvero un assistente virtuale, mentre Amazon Echo è lo smart speaker attraverso il quale è possibile comunicare con Alexa. Trattandosi di un sistema di intelligenza artificiale, sviluppato con programmi di machine learning, Alexa diventa sempre più brava nel tempo a svolgere i suoi compiti. Inoltre è possibile aumentare le funzioni Alexa con delle apposite app, programmi da scaricare per aggiungere nuove abilità (skill) al sistema di voice assistant.

Alexa Amazon: come funziona

Il funzionamento di Alexa è abbastanza semplice, infatti basta impartire il comando vocale e l’assistente virtuale realizza una certa operazione. Lo smart speaker dispone di un microfono con il quale monitora l’ambiente, attivandosi quando viene pronunciato il comando “Alexa,…”. Dopodiché bisogna soltanto indicare l’azione da effettuare, completando la frase in base ai comandi compatibili con l’assistente virtuale.

In particolare, tra le cose che Amazon Alexa può fare ci sono:

accendere e spegnere le luci smart della casa;

riprodurre contenuti multimediali sullo smart TV;

impostare il termostato smart dell’abitazione;

riprodurre brani musicali tramite lo smart speaker;

informare sulle previsioni del tempo;

impostare dei promemoria con allarme;

gestire una lista della spesa;

Nel dettaglio, con Alexa si possono gestire tutti i dispositivi connessi, dagli elettrodomestici alle lampadine smart, controllando questi apparecchi a distanza attraverso l’altoparlante intelligente e gli altri device con Alexa integrata. Inoltre è possibile utilizzare Alexa per gestire con la voce le funzioni dello smart TV, oppure di un televisore tradizionale dotato di un apposito dongle TV come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV.

Allo stesso tempo Alexa e Amazon Echo forniscono una serie di funzioni integrate nello smart speaker, il quale consente di impostare promemoria, conoscere le previsioni del tempo, oppure ascoltare le news della giornata. Ecco alcuni esempi dei comandi che si possono impartire ad Alexa:

“Alexa, che tempo farà domani a Milano?”

“Alexa, metti Certe Notti di Ligabue”

“Alexa, metti Friends su Netflix”

“Alexa, spegni le luci della cucina”

“Alexa, imposta il termostato a 19 gradi”

Alexa: funzioni smart e skill

Le skill di Alexa sono le abilità dell’assistente virtuale, ovvero delle applicazioni che permettono di ampliare le capacità native del voice assistant. Negli ultimi anni la diffusione di questa tecnologia ha portato a un forte aumento delle skill per Alexa, con migliaia di app di terze parti che consentono di personalizzare le funzionalità dell’assistente vocale di Amazon, usufruendo di tantissimi comandi aggiuntivi per la domotica residenziale e l’intrattenimento.

Le skill sono disponibili nell’app Alexa, l’applicazione ufficiale da installare in tutti i device compatibili, come smartphone, tablet e smart TV. Molte delle abilità sono gratuite, sebbene al loro interno possano contenere dei contenuti a pagamento. Inoltre alcune skill permettono di estendere la compatibilità di Alexa, ad esempio aggiungendo il supporto dell’assistente virtuale con altri apparecchi e servizi digitali di streaming.

Sul portale Amazon.it è possibile trovare l’elenco completo delle abilità di Alexa, con lo store ufficiale delle skill del voice assistant. Qui sono presenti app per tantissime categorie di servizi differenti, tra cui:

auto connessa

cibo e bevande

giochi e quiz

notizie

meteorologia

musica e audio

salute e benessere

viaggi e trasporti

I migliori smart speaker Alexa

Per utilizzare le funzionalità di Alexa in casa è necessario acquistare un altoparlante o un display smart delle linea Echo, scegliendo un dispositivo adatto alle proprie esigenze. Nella gamma sono presenti prodotti per ogni fascia di prezzo, dai device più piccoli ed economici fino agli apparecchi più avanzati e costosi. Scopriamo quali sono gli smart speaker Amazon Echo con Alexa migliori da comprare.

Amazon Echo Flex

Hub economico con Alexa integrata per la smart home

Il dispositivo entry level per la smart home è Amazon Echo Flex, un hub piccolo e compatto che si installa direttamente nella presa della corrente. All’interno dispone di Alexa integrata per controllare la smart home con i comandi vocali, ed è disponibile anche con dotazioni che includono un orologio intelligente, la luce notturna smart, un sensore di movimento o una smart plug Amazon. Echo Flex permette di gestire tutti gli apparecchi compatibili, per regolare il termostato o accendere e spegnere le luci della casa con la voce.

Perché comprarlo? È uno smart hub pratico e funzionale per la casa intelligente, ma non adatto per riprodurre musica.

Caratteristiche principali

Echo Flex

Porta USB

Mini altoparlante da 15 mm

Uscita audio AUX da 3,5 mm

Amazon Echo Dot Gen 3

Lo smart speaker Alexa più economico

L’altoparlante intelligente più economico è Amazon Echo Dot di terza generazione, proposto nella versione con tessuto antracite e Alexa integrata. Si tratta di uno dei device più venduti per la smart home, compatibile con tantissimi servizi di streaming audio e video come Spotify, Amazon Music e Apple Music. Per aumentare le funzioni native basta scaricare le skill dallo store online, inoltre si può connettere lo smart speaker con altri device della linea Echo.

Perché comprarlo? È lo smart speaker Amazon Echo più piccolo ed economico, perfetto come dispositivo entry level per le piccole abitazioni.

Caratteristiche principali

Echo Dot Gen 3

Wi-Fi dual band

Altoparlante da 41 mm

Uscita audio AUX da 3,5 mm

Amazon Echo Dot Gen 4

Lo smart speaker Alexa più compatto

La nuova versione del dispositivo più compatto degli smart speaker Amazon è il device Echo Dot di quarta generazione, disponibile con rivestimento bianco ghiaccio o ceruleo. L’altoparlante intelligente propone Alexa integrata e un orologio digitale sulla superficie, per vedere in qualsiasi momento l’orario. Presenta un design moderno dalle linee essenziali, con dimensioni contenute che consentono di ridurre l’ingombro in casa. Supporta l’audio HD di alta qualità, per ascoltare brani musicali con prestazioni sonore elevate attraverso servizi come Amazon Music HD, in più è realizzato con alluminio e plastica riciclati per diminuire l’impatto ambientale.

Perché comprarlo? Smart speaker Amazon Echo ultracompatto e di ultima generazione, con supporto per l’audio HD e una bassa impronta ecologica.

Caratteristiche principali

Echo Dot Gen 4

Wi-Fi dual band

Altoparlante da 41 mm a diffusione anteriore

Uscita audio AUX da 3,5 mm

Display LED con orologio

Amazon Echo

Il miglior smart speaker Alexa per qualità-prezzo

Tra i migliori smart speaker con Alexa integrata c’è Amazon Echo di quarta generazione, l’altoparlante di fascia media dell’azienda di Seattle. Per il design è possibile scegliere tra le versioni antracite, bianco ghiaccio e ceruleo, inoltre dispone di un hub incorporato per la configurazione dei dispositivi con la piattaforma Zigbee. Mette a disposizione un audio di alta qualità con supporto del suono HD e tecnologia Dolby Audio, grazie a un sistema completo con un woofer da 76 mm e due tweeter da 20 mm.

Perché comprarlo? È lo smart speaker Amazon Echo migliore per qualità-prezzo con audio di alta qualità.

Caratteristiche principali

Echo Gen 4

Wi-Fi dual band

Woofer da 76 mm

2 tweeter da 20 mm

Dolby Audio

Ingresso/uscita audio AUX da 3,5 mm

Hub Zigbee integrato

Amazon Echo Show 5 Gen 2

Lo smart display più economico della gamma Echo

Oltre agli altoparlanti intelligenti Amazon propone anche gli smart display, schermi con speaker e Alexa integrati per la gestione della domotica residenziale e funzionalità dedicate per l’intrattenimento. Amazon Echo Show 5 di seconda generazione dispone di un display da 5,5 pollici con risoluzione 960×480 pixel, un altoparlante da 41 mm e una fotocamera da 2 MP. Le dimensioni sono piuttosto compatte per ottimizzare lo spazio d’ingombro, è possibile disattivare l’audio e coprire lo schermo per una maggiore privacy, con la possibilità di trasformare il display in una cornice multimediale per le foto.

Perché comprarlo? È uno smart display piccolo, compatto ed economico per le foto e la smart home.

Caratteristiche principali

Echo Show 5 Gen 2

Wi-Fi dual band

Altoparlante da 41 mm

Schermo da 5,5 pollici

Risoluzione 960×480 pixel

Fotocamera 2 MP

Amazon Echo Show 8 Gen 2

Lo smart display migliore per qualità-prezzo

Uscito nel 2021 Amazon Echo Show 8 di seconda generazione è uno dei migliori smart display del brand statunitense, dotato di uno schermo intelligente HD e una fotocamera da 13 MP. È disponibile in bianco e antracite, con un display da 8 pollici, supporto per le videochiamate, audio stereo e compatibilità con le principali piattaforme di streaming come Netflix e Amazon Prime Video. Permette di usare i comandi vocali per la smart home, ma anche di utilizzare il display per tantissime funzionalità, dalla visualizzazione delle previsioni meteorologiche al controllo dell’agenda personale.

Perché comprarlo? È uno smart display con una potente fotocamera da 13 MP e audio HD.

Caratteristiche principali

Echo Show 8 Gen 2

Wi-Fi dual band

2 altoparlanti da 51 mm

Schermo da 8 pollici

Risoluzione 1280×800 pixel

Fotocamera 13 MP

Amazon Echo Studio

Il miglior smart speaker con Alexa in assoluto

Il miglior smart speaker Amazon con Alexa è Echo Studio, un vero e proprio impianto Hi-Fi per un audio di altissima qualità e prestazioni sonore professionali. Presenta la tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza acustica immersiva e coinvolgente, con supporto per tutte le applicazioni di streaming musicale come Amazon Music, Deezer, Apple Music e Spotify. Dispone anche di un hub integrato per la gestione della casa intelligente, con la possibilità di controllare tutti i dispositivi con hub Zigbee, con un sistema audio composto da tre midrange da 51 mm, un tweeter da 25 mm e un subwoofer da 133 mm.

Perché comprarlo? È il miglior smart speaker con Alexa integrata per chi vuole un audio di altissima qualità.

Caratteristiche principali

Echo Studio

Wi-Fi dual band

3 midrange da 51 mm

1 tweeter da 25 mm

1 subwoofer da 133 mm

Dolby Atmos

Ingresso audio AUX da 3,5 mm

Mini ottico

Hub Zigbee integrato

Amazon Echo Show 10 Gen 3

Lo smart display più potente e grande con Alexa integrata

Il top di gamma tra gli smart display con Alexa è Amazon Echo Show 10 di terza generazione, un dispositivo innovativo e di grandi dimensioni per la casa intelligente. È composto da uno schermo HD da 10,1 pollici e uno speaker di alta qualità, con movimento automatico del display per usufruire sempre del miglior angolo di visione. È presente anche una potente fotocamera con sensore da 13 MP, l’hub Zigbee integrato e il modulo Wi-Fi dual band per il collegamento alla rete internet wireless. Si può anche usare per monitorare la casa a distanza, controllando l’abitazione dallo smartphone tramite app.

Perché comprarlo? È il miglior smart speaker con Alexa integrata per chi vuole un audio di altissima qualità.

Caratteristiche principali

Echo Show 10 Gen 3

Schermo da 10,1 pollici

Risoluzione 1280×800 pollici

Wi-Fi dual band

2 tweeter da 25 mm

1 woofer da 76 mm

Fotocamera da 13 MP

Hub Zigbee integrato