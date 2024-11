I voli per Natale sono in aumento: quanto costa tornare a casa? Ecco i migliori consigli per risparmiare sui biglietti aerei durante le feste.

Fonte: 123RF Caro voli a Natale, come risparmiare

Il Natale si avvicina e, quindi, per molti è già iniziata la consueta corsa all’acquisto dei voli per tornare a casa. Anche quest’anno però, come ogni anno, i prezzi dei biglietti aerei a dicembre sono in aumento, complicando i piani di viaggio di molti italiani.

Il trend al rialzo dei prezzi è confermato anche dalle ultime analisi di settore, che mostrano un incremento generalizzato dei costi per i voli verso le principali destinazioni natalizie. Ma quanto costerà veramente tornare a casa per il Natale 2024 e, soprattutto, come fare per risparmiare?

Perché il prezzo dei voli a Natale aumenta?

I dati più recenti confermano che i voli per il periodo natalizio stanno registrano un aumento medio del 15-20% non solo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma anche rispetto ai mesi che precedono le feste. Ovvero, volare a dicembre costa tendenzialmente di più rispetto ad altri periodi non festivi dell’anno.

L’incremento dei prezzi dei voli durante il periodo natalizio non è un fenomeno isolato, ma segue una tendenza consolidata che si ripete ogni anno. In effetti, a ridosso delle festività, si osserva un aumento generalizzato dei costi dei biglietti aerei, che dipende da diversi fattori legati sia alla stagionalità che alle dinamiche economiche globali.

In primo luogo, il recupero della domanda dopo la pandemia è un elemento determinante. Negli anni precedenti, i viaggi aerei erano drasticamente ridotti a causa delle restrizioni sanitarie e delle incertezze legate alla situazione globale. Ora che la situazione sanitaria si è stabilizzata, le persone sono tornate a viaggiare con maggiore frequenza, in particolare per motivi familiari, come il ritorno a casa per il Natale. Questo aumento della domanda ha messo sotto pressione le compagnie aeree, le quali, pur avendo ampliato la capacità, si trovano a dover fronteggiare una domanda ancora molto alta, che inevitabilmente influisce sui prezzi.

In secondo luogo, la crescente incertezza economica e l’inflazione, alimentate da fattori come l’instabilità geopolitica e l’aumento dei costi energetici, hanno avuto un impatto diretto sui costi operativi delle compagnie aeree. Il prezzo del carburante, che rappresenta una delle voci principali nelle spese per le aerolinee, è aumentato considerevolmente negli ultimi mesi.

Infine, bisogna considerare anche la dinamica tipica della domanda stagionale: ogni anno, a ridosso delle festività natalizie, la richiesta di voli aumenta notevolmente. Le compagnie aeree, consapevoli di questa domanda, tendono ad alzare i prezzi nelle settimane che precedono il Natale, soprattutto sui voli diretti verso le principali destinazioni festive. Questo gioco di domanda e offerta, combinato con i fattori esterni che influenzano i costi operativi, crea una spinta verso l’alto dei prezzi, che si fa ancora più evidente rispetto ai mesi precedenti, quando la domanda per i voli era più moderata.

Quanto costa viaggiare a Natale

Per dare un’idea concreta dell’andamento dei prezzi, basta procedere con una simulazione di viaggio, con partenza il 20 dicembre e rientro il 30 dicembre.

Ebbene, utilizzando un classico motore di ricerca voli, quello che emerge è che i rincari maggiori sono da nord verso sud.

Nel dettaglio, questi sono i risultati:

Per un volo Milano – Catania , andata e ritorno, una persona a ridosso delle feste (prenotando oggi) può arrivare a spendere dai 220 euro ai 320 euro . Rispetto ad altri periodi, in cui i prezzi di voli simili si aggiravano intorno ai 100-150 euro (per esempio, a inizio novembre), si registra un aumento di circa 50-60% .

, andata e ritorno, una persona a ridosso delle feste (prenotando oggi) può arrivare a spendere . Rispetto ad altri periodi, in cui i prezzi di voli simili si aggiravano intorno ai (per esempio, a inizio novembre), si registra . Per Milano – Palermo , nello stesso periodo e alle stesse condizioni, non si trovano voli sotto i 300 euro. In periodi non festivi, la stessa tratta potrebbe costare dai 150 ai 180 euro , con un incremento dei prezzi di circa 65-70%;

, nello stesso periodo e alle stesse condizioni, non si trovano voli sotto i 300 euro. In periodi non festivi, la stessa tratta potrebbe costare , con Per un volo Milano – Napoli , andata e ritorno, i prezzi per una persona si aggirano intorno ai 200 euro . Più alti invece i prezzi da Roma, dove al momento il costo del biglietto è intorno ai 250 euro . Rispetto a periodi come ottobre o novembre, dove i voli erano disponibili a 100-130 euro, l’aumento è intorno al 50% ;

, andata e ritorno, i prezzi per una persona si aggirano intorno ai . Più alti invece i prezzi da Roma, dove al momento il costo del biglietto è intorno ai . Rispetto a periodi come ottobre o novembre, dove i voli erano disponibili a 100-130 euro, ; Per Milano – Bari , andata e ritorno, i prezzi dei voli si aggirano intorno ai 200/250 euro . Più convenienti invece le partenze da Roma, che vanno dagli 80 ai 120 euro. Nei periodi di bassa stagione, come novembre, i biglietti si trovano spesso intorno ai 80-120 euro, quindi l’incremento per il Natale è di circa 70-100% ;

, andata e ritorno, i prezzi dei voli si aggirano intorno ai . Più convenienti invece le partenze da Roma, che vanno dagli 80 ai 120 euro. Nei periodi di bassa stagione, come novembre, i biglietti si trovano spesso intorno ai 80-120 euro, quindi ; Milano – Reggio Calabria, invece, è la tratta che segna il prezzo dei voli più alto. Una persona, in questo caso, per un viaggio andata e ritorno arriva a spendere dai 320 ai 400 euro. Infatti, in confronto ai prezzi in bassa stagione, che si aggirano intorno ai 150-180 euro, l’aumento è del 100-120%.

Disclaimer: Le tariffe riportate sono frutto di una simulazione effettuata in data 21 novembre 2024 e non includono tasse e altri prezzi per servizi aggiuntivi come scelta del posto, priorità o l’aggiunta di un bagaglio.

Come risparmiare sui voli natalizi

Nonostante l’aumento dei prezzi, ci sono diverse strategie per contenere i costi dei voli. Ecco alcuni consigli pratici.

1. Prenotare in anticipo

Sebbene molti viaggiatori aspettino l’ultimo minuto per acquistare i biglietti, i prezzi tendono a salire man mano che si avvicina la data di partenza. Gli esperti suggeriscono di prenotare almeno 6-8 settimane prima per ottenere tariffe migliori. Questo è particolarmente vero per le tratte più richieste come quelle verso le principali città italiane e le capitali europee.

2. Volare nei giorni meno richiesti

I voli per il 24 dicembre e i giorni immediatamente precedenti sono i più costosi. Se possibile, provate a partire nei giorni infrasettimanali (come il 21 o il 22 dicembre) per trovare tariffe più basse. Anche i voli di ritorno nei giorni post-natalizi (dal 27 dicembre in poi) sono generalmente più economici.

3. Iscriversi ai programmi di fidelizzazione

Molte compagnie aeree offrono sconti esclusivi o miglia extra per i membri dei loro programmi di fidelizzazione. Se viaggiate frequentemente, questa è una buona occasione per accumulare punti e ottenere vantaggi sulle prenotazioni future.

4. Utilizzare le app di comparazione prezzi

Strumenti come Skyscanner, Google Flights, o Kayak permettono di confrontare facilmente i prezzi dei voli tra le varie compagnie aeree e trovare l’offerta più vantaggiosa. Inoltre, attivando le notifiche di prezzo, potrete monitorare i ribassi e approfittare di eventuali offerte last-minute.

5. Considerare gli aeroporti alternativi

Quando prenotate un volo per Natale, è utile non concentrarsi esclusivamente sugli aeroporti principali delle grandi città. Molte volte, gli aeroporti più piccoli nelle vicinanze possono offrire voli più economici, anche se richiedono un po’ di viaggio extra per raggiungere la destinazione finale.

6. Optare per voli con scalo

Sebbene i voli diretti siano comodi, spesso i voli con scalo possono risultare più economici, soprattutto se prenotati con largo anticipo. Se non avete fretta, una breve sosta potrebbe farvi risparmiare notevolmente.

7. Controllare le offerte delle compagnie low-cost

Le compagnie aeree a basso costo, come Ryanair, EasyJet e Wizz Air, offrono spesso tariffe competitive, anche durante il periodo natalizio. Se siete flessibili sugli orari e sugli aeroporti di partenza, potreste trovare ottime occasioni.