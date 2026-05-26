Sciopero aeroporti del 29 maggio, 1.150 voli cancellati: le fasce di garanzia

In corrispondenza con lo sciopero generale del 29 maggio potrebbero esserci disagi nel settore dei trasporti aerei, con 1.150 voli cancellati e soltanto due brevi fasce di garanzia

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Matteo Runchi

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Redattore esperto di tecnologia e esteri, scrive di attualità, cronaca ed economia

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Sciopero aeroporti del 29 maggio, 1.150 voli cancellati: le fasce di garanzia
ANSA
PassegSciopero dei voli il 29 maggio, cosa sapere
Cosa prevede lo sciopero del 29 maggio? Quali sono le fasce di garanzia? Quali voli sono cancellati?

Il prossimo 29 maggio si terrà uno sciopero generale organizzato da diverse sigle sindacali dell’area indipendente e dei sindacati di base. Saranno coinvolti tutti i settori, e AirAdvisor ha pubblicato alcune stime sulla possibile adesione in quello dei trasporti aerei e sulle conseguenze sui voli.

Le cancellazioni dovrebbero aggirarsi attorno a un migliaio di voli durante le 24 ore di sciopero. Saranno garantite soltanto due fasce orarie, una la mattina e un’altra la sera, in cui tutti i voli si svolgeranno regolarmente. Al di fuori di questi orari saranno sicuri soltanto il 20% dei viaggi.

Lo sciopero del trasporto aereo il 29 maggio

Come detto, lo sciopero del 29 maggio non riguarda solo il trasporto aereo ma tutte le categorie, pubbliche e private. È uno sciopero generale, organizzato dai sindacati indipendenti e di base, quindi non da Cgil, Cisl e Uil, e si svolgerà su tutto il territorio nazionale.

Vi prenderanno parte anche i lavoratori del trasporto aereo, come il personale di terra degli aeroporti. Questo potrebbe causare grossi disagi, anche se sono state stabilite due fasce orarie di garanzia:

  • dalle 7 alle 10 al mattino;
  • dalle 18 alle 21 la sera.

Per quanto riguarda i collegamenti delle isole con il resto d’Italia, le compagnie dovranno garantire almeno una rotazione giornaliera di andata e di ritorno.

Le cancellazioni dei voli

Non è ancora possibile sapere quali saranno i voli cancellati, ma ci sono alcuni paletti che le compagnie aeree dovranno far rispettare:

  • anche nelle ore di sciopero, almeno il 20% del traffico aereo deve essere garantito;
  • all’interno delle fasce di garanzia dovranno essere eseguiti tutti i voli;
  • tutti i voli intercontinentali in arrivo sono assicurati;
  • è assicurato il 50% dei voli intercontinentali in partenza.

Nonostante ciò, si tratta comunque di uno sciopero molto esteso, di 24 ore, che quindi causerà molti disagi per i passeggeri. Anton Radchenko, avvocato specializzato in diritto dell’aviazione e CEO di AirAdvisor, ha spiegato:

Uno sciopero di 24 ore rappresenta una categoria di rischio completamente diversa rispetto alle brevi interruzioni operative che l’Italia affronta abitualmente. Le fasce protette coprono appena sei ore dell’intera giornata: tutto il resto resta esposto a possibili disservizi.

AirAdvisor stessa ha calcolato che i voli cancellati dovrebbero essere almeno 1.150.

I diritti dei passeggeri

Non tutti gli scioperi del trasporto aereo sono uguali. AirAdvisor spiega infatti che quelli del personale di assistenza di terra hanno una normativa più controversa rispetto a quelli dei controllori di volo, e per questo è possibile che i passeggeri che rimarranno a terra il 29 maggio abbiano diritto a un risarcimento.

È quindi opportuno farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte della compagnia aerea con la ragione della cancellazione del volo. In ogni caso, il passeggero ha sempre diritto:

  • al rimborso integrale o a essere imbarcato sul primo volo disponibile;
  • a spostare il volo a una data successiva;
  • a pasti e bevande durante le attese in aeroporto;
  • a una sistemazione alberghiera se necessario.

È anche possibile ottenere una compensazione economica tra i 250 e i 600 euro in base alla distanza del volo, se il vettore non dimostra l’esistenza di circostanze eccezionali per la cancellazione.

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