Ccnl Funzioni locali: oltre agli aumenti di stipendio si lavora a un nuovo welfare e a garantire una maggiore flessibilità per rendere la PA moderna e competitiva

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Vicino il rinnovo del Ccnl Funzioni locali, novità orario flessibile e aumenti stipendio.

Il rinnovo del Ccnl Funzioni locali non riguarda soltanto l’aspetto economico, ma introduce una serie di interventi strutturali che puntano a ridefinire l’organizzazione del lavoro, il welfare e i profili professionali. L’avvio ufficiale della trattativa segna infatti l’inizio di un percorso che mira a rendere il lavoro negli enti più competitivo, aggiornato e sostenibile, in un contesto in cui la pubblica amministrazione deve affrontare carenze di personale, turnover elevato e difficoltà di attrazione di nuove competenze.

Aumenti medi e risorse per il rinnovo contrattuale

Come previsto dall’atto di indirizzo approvato dal comitato di settore, il rinnovo del contratto delle Funzioni locali può contare su uno stanziamento complessivo di circa 988 milioni di euro annui. La dotazione finanziaria dovrebbe consentire incrementi medi intorno ai 135 euro mensili. Non si tratta di un aumento uniforme per tutti, ma di una media che sarà modulata in base agli inquadramenti, alle progressioni e alle componenti accessorie della retribuzione.

Questo intervento si inserisce in una strategia più ampia volta a stabilizzare il potere d’acquisto dei dipendenti pubblici, in un contesto ancora influenzato dalle dinamiche inflattive. La trattativa, che sarà avviata con la convocazione delle parti sociali da parte dell’Aran, punta a raggiungere la sottoscrizione definitiva entro la fine dell’anno, così da rendere operative le nuove condizioni contrattuali in tempi relativamente rapidi.

Come già accennato, però, l’aumento degli stipendi non è l’unico elemento in discussione. Il rinnovo punta infatti a intervenire anche sulle modalità di organizzazione del lavoro e sulla valorizzazione delle competenze, per migliorare l’efficienza degli enti territoriali.

Welfare e flessibilità: le novità per i dipendenti degli enti locali

Tra le innovazioni più rilevanti introdotte dall’atto di indirizzo c’è il rafforzamento del welfare aziendale, con particolare attenzione alla conciliazione tra vita lavorativa e personale, così da ampliare i benefici non monetari che gli enti possono riconoscere ai dipendenti.

In questa prospettiva si prevede una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, soprattutto per alcune categorie di lavoratori. I genitori con figli in età scolare e i caregiver, impegnati nell’assistenza a familiari non autosufficienti o con disabilità, potrebbero beneficiare di modalità organizzative più elastiche. Questo approccio risponde alla necessità di rendere il lavoro pubblico più attrattivo e al tempo stesso ridurre l’assenteismo e migliorare la produttività.

Il rafforzamento del welfare si inserisce in una tendenza già avviata negli ultimi rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione, dove sempre più spazio viene dato a strumenti come flessibilità oraria, lavoro agile, permessi e misure di supporto alla genitorialità. L’obiettivo è superare una logica esclusivamente retributiva, introducendo leve organizzative capaci di incidere concretamente sulla qualità del lavoro.

Nuovi profili professionali e gestione del personale educativo

Un altro intervento importante riguarda la revisione dei profili professionali, con particolare attenzione al personale educativo degli enti locali. Per risolvere le criticità legate ai titoli di studio, l’atto di indirizzo prevede la creazione di un profilo temporaneo all’interno dell’area degli istruttori.

Questa soluzione è pensata per quegli educatori che già operano sul campo ma che non possiedono ancora i requisiti accademici richiesti per l’inquadramento come funzionari. Si tratta di una misura ponte che punta a garantire continuità dei servizi educativi, evitando allo stesso tempo penalizzazioni per il personale già in servizio.

Le misure escluse e i nodi ancora aperti

Non tutte le ipotesi discusse nelle bozze tecniche sono state confermate. In particolare, è stata stralciata la previsione che avrebbe introdotto parametri uniformi per il calcolo delle componenti retributive durante il periodo di ferie. La scelta di eliminare questa misura indica la complessità della materia e la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici.

Restano inoltre aperti alcuni nodi legati alla valorizzazione della produttività, alla distribuzione delle risorse accessorie e alle progressioni economiche interne. Si tratta di temi che saranno affrontati nel confronto tra Aran e sindacati e che potrebbero incidere in modo significativo sull’equilibrio complessivo del contratto.