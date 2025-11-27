L’Italia si ferma, di nuovo, per lo sciopero generale di venerdì 28 novembre indetto dai maggiori sindacati in segno di protesta contro la Manovra del Governo Meloni.

Lo sciopero coinvolgerà trasporti, sanità, scuola e altri servizi pubblici con forti ripercussioni soprattutto sulla mobilità. I giornalisti, invece, scioperano per il rinnovo del contratto.

Lo sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025

Prevista anche una manifestazione a Roma di fronte a Montecitorio, dove i sindacati presenteranno una sorta di Finanziaria rivista e corretta.

La Cgil, in sintesi, chiede di “andare a prendere i soldi dove ci sono”, e cioè da “profitti, extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale”. Si chiede allo stesso tempo di chiudere l’annunciata strada del riarmo, per dirottare le risorse su lavoratori, pensionati, sanità e istruzione.

Di seguito una tabella riassuntiva relativa allo sciopero nazionale di venerdì 28 novembre:

Sindacato Chi Settori e orari Cub Categorie pubbliche e private Aereo e portuale: modalità non comunicate. Ferroviario: 21:00 del 27/11 – 21:00 del 28/11. Autostrade: 22:00 del 27/11 – 22:00 del 28/11. Tpl: 24 ore (modalità locali) Usb Categorie pubbliche e private Aereo, taxi, marittimo isole minori: 00:01-23:59. Ferroviario: 21:00 del 27/11 – 20:59 del 28/11. Tpl: 24 ore (modalità locali). Marittimo isole maggiori: da 1 ora prima delle prime partenze del 28/11. Autostrade: 22:00 del 27/11 – 22:00 del 28/11 Adl-Cobas / Clap / Sial-Cobas / Cobas Categorie pubbliche e private Autostrade: 22:00 del 27/11 – 22:00 del 28/11 Usi 1912 Personale con contratti precari/atipici (esclusi trasporti) Escluso il settore trasporti Flai Trasporti e Servizi Categorie pubbliche e private — Fisi Categorie pubbliche e private — Usi-Cit Categorie pubbliche e private (escluso trasporti) Esclusione del settore trasporti Usi Categorie pubbliche e private (escluso servizio trasporto passeggeri) Ferroviario e autostrade: 21:00 del 27/11 – 21:00 del 28/11

Ma sullo sciopero nazionale di venerdì 28 novembre se ne innestano due locali, uno a Bolzano e uno nell’area di Milano:

Sindacato Chi Settori e orari Osr Filt-Cgil/Orsa Personale Sasa di Bolzano Trasporto Pubblico Locale personale Soc. Sasa di Bolzano: 2 ore dalle 21:59 alle 23:59 Osr Uilt-Uil Personale Autostrade per l’Italia direzione II tronco Milano 4 ore per ciascun turno di lavoro

Fasce di garanzia

Durante lo sciopero del 28 novembre valgono le classiche fasce di garanzia.

Sciopero aereo

Le fasce orarie di tutela sono stabilite dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Durante tali fasce i voli devono essere comunque effettuati. Informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento o visionate sul sito dell’aeroporto.

Sciopero treni

Il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord annunciano che dalle 21:00 di giovedì 27 novembre alle 21:00 di venerdì 28 novembre 2025 i treni possono subire cancellazioni o variazioni. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L’elenco completo dei treni regionali garantiti è disponibile in fondo a questa pagina linkata.

Italo mostra l’elenco dei treni garantiti in questa pagina.

Trasporto pubblico locale

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le corse garantite possono variare da vettore a vettore e da città a città.

Ad esempio, a Roma Atac garantisce il servizio regolare fino alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20.00. Il sito di Atac mostra inoltre tutte le corse garantite relativamente all’orario notturno.

E a Torino Gtt garantisce il servizio metro e il servizio urbano dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00, mentre il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres) è garantito da inizio servizio alle 8:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Il consiglio è quello di controllare le fasce garantite dal proprio vettore prima di mettersi in viaggio.

Le motivazioni dello sciopero

Come detto, i sindacati protestano contro la Manovra del Governo Meloni. Qui sotto le richieste della Cgil:

restituzione del fiscal drag e la sua neutralizzazione per il futuro;

rinnovo di tutti i contratti nazionali di lavoro privati e risorse aggiuntive per i Ccnl pubblici per difendere e rafforzare il potere d’acquisto, cui affiancare una vera detassazione degli incrementi per tutte e tutti

rafforzamento ed estensione della quattordicesima per pensionate e pensionati;

blocco dell’aumento automatico dell’età pensionabile per tutte e tutti, una maggiore flessibilità in uscita e una pensione contributiva di garanzia per precari e discontinui;

vere politiche industriali per i settori manifatturieri e per i servizi, per innovare il nostro sistema produttivo, governare la transizione

ambientale e digitale, difendere l’occupazione e creare nuovo lavoro di qualità;

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche cambiando il sistema degli appalti;

contrasto alla precarietà e al lavoro povero, nero e sommerso;

rafforzamento del sistema pubblico dei servizi: sanità, istruzione e ricerca, non autosufficienza, emergenza casa, diritto allo studio, trasporto pubblico;

risorse per le riforme della non autosufficienza, disabilità e assistenza territoriale, e politiche a sostegno della genitorialità;

un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni del lavoro precario nei settori pubblici;

investimenti e misure per eliminare i divari di genere occupazionali e salariali;

una vera strategia per il rilancio del Mezzogiorno.

Altri scioperi

Ma non è finita: allo sciopero generale di venerdì 28 novembre seguiranno altri scioperi e manifestazioni: quello della Cgil il 12 dicembre prossimo, quello della Uil il 29 novembre e quello della Cisl il 13 dicembre.