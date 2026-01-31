ANSA Scioperi febbraio 2026: calendario completo per treni, aerei e trasporti locali.

Mese nuovo, nuova ondata di scioperi: febbraio 2026 si presenta come un periodo nero nel settore dei trasporti, con scioperi distribuiti lungo tutto l’arco del mese e un picco concentrato in tre date chiave: 2 febbraio, 6 febbraio e 16 febbraio.

Ma c’è anche la chiusura del mese a presentare una importante mobilitazione: lo sciopero nazionale dei treni. Vediamo dunque l’elenco degli scioperi di febbraio con giorni, orari, settori e sindacati aderenti. Sì, perché la forza del sindacato, da considerarsi in termini di rappresentatività fra i lavoratori, può determinare il grado di riuscita (e di disagi comportati) di uno sciopero.

Scioperi di febbraio, settori coinvolti

In generale, il comparto più colpito dagli scioperi di febbraio 2026 è quello del trasporto pubblico locale che presenta numerose astensioni dal lavoro a livello locale, provinciale e regionale, spesso di 24 ore, che interessano aziende urbane ed extraurbane in diverse aree del Paese da Nord a Sud.

Lo sciopero dei treni a febbraio riguarda sia i regionali che i nazionali e coinvolge Trenord, Trenitalia e, a fine mese, l’intero Gruppo Ferrovie dello Stato, con personale di macchina e di bordo.

Per quanto riguarda lo sciopero degli aerei, una giornata particolarmente critica è il 16 febbraio, con scioperi nazionali che coinvolgono Ita Airways, assistenti di volo, personale di terra e società di handling negli aeroporti di Milano, oltre a Vueling.

Per le navi, si segnala lo sciopero nazionale di 24 ore nel settore porti.

E, infine, per viabilità e infrastrutture si segnala uno sciopero territoriale nel comparto autostradale.

Calendario degli scioperi di febbraio 2026

Qui sotto il calendario degli scioperi di febbraio 2026, con tutte le agitazioni giorno per giorno.

Sciopero 2 febbraio

Nel Lazio sciopero di 4 ore per i lavoratori degli appalti ferroviari di Elior Divisione Itinere / Polaris. Lo sciopero è stato indetto dai sindacati Osr Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Slm Fast-Confsal, Salpas-Orsa Ferrovie.

Sempre lunedì 2 febbraio il trasporto ferroviario regionale in Lombardia sarà sotto pressione per lo sciopero di 23 ore indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione coinvolgerà il personale di Trenord dalle 3:00 fino alle 2:00 del giorno successivo, minacciando pesanti disagi per i pendolari al di fuori delle fasce di garanzia.

Sciopero 5 febbraio

Giovedì 5 febbraio è previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 09:01 alle 16:59, che coinvolgerà il personale dell’Officina Manutenzione Ciclica di Trenitalia a Rimini. Trattandosi di un’agitazione focalizzata sul settore tecnico-manutentivo e non direttamente sul personale viaggiante, i disagi sulla circolazione dei treni dovrebbero essere limitati, ma non sono escluse ripercussioni sulla disponibilità dei convogli.

Sciopero 6 febbraio

Il 6 febbraio il trasporto pubblico in Abruzzo sarà penalizzato per l’intera giornata a causa di uno sciopero di 24 ore del personale della società Tua, indetto dal sindacato Orsa. L’agitazione colpirà l’intera rete regionale, garantendo solo le corse minime nelle fasce protette previste per legge.

Sempre il 6 febbraio, la situazione dei trasporti in Abruzzo si complica ulteriormente nell’area di Lanciano (CH): oltre allo sciopero regionale, si aggiunge una protesta specifica nel trasporto pubblico locale indetta dai principali sindacati (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal). Il personale di questa sede incrocerà le braccia per 24 ore.

Venerdì 6 febbraio il servizio di trasporto pubblico a Bari subirà un’interruzione di 4 ore a causa dello sciopero indetto dalla Uilt-Uil. Il personale dell’Amtab incrocerà le braccia dalle 8:30 alle 12:30.

Sempre venerdì 6 febbraio il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Teramo sarà a forte rischio per uno sciopero di 24 ore del personale della società Tua. L’agitazione, proclamata unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal, interesserà l’intera giornata fatta eccezione per le consuete fasce di garanzia previste per tutelare i pendolari.

Venerdì 6 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore marittimo e portuale che durerà l’intera giornata. L’agitazione, indetta dal sindacato Usb Lavoro privato, coinvolgerà i lavoratori delle imprese portuali e delle Autorità di Sistema Portuale.

Il personale di Autostrade per l’Italia della Direzione II° Tronco di Milano incrocerà le braccia per un’agitazione territoriale di 8 ore per ciascun turno di lavoro. Lo sciopero è indetto dalla Uilt-Uil.

Sciopero 13 febbraio

Venerdì 13 febbraio il trasporto pubblico locale in provincia di Bolzano sarà a rischio per uno sciopero di 24 ore del personale della società Sasa. L’astensione dal lavoro è proclamata dai sindacati Filt-Cgil, Ugl, Usb Lavoro privato e Orsa Trasporti.

Sempre per venerdì 13 febbraio il trasporto pubblico locale a Termoli (CB) subirà un blocco di 24 ore a causa di uno sciopero indetto dalla Uilt-Uil. L’agitazione coinvolgerà il personale della società Gtm.

Il 13 febbraio il trasporto pubblico locale a Udine subirà disagi a causa di uno sciopero di 9 ore del personale della società Arriva Udine. L’agitazione, indetta dall’Associazione sindacale indipendente, si svolgerà nel pomeriggio e in serata, precisamente dalle 15:00 alle 24:00.

Sciopero 16 febbraio: agitazioni nel comparto aereo

Lunedì 16 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del trasporto aereo che coinvolgerà l’intera giornata, dalle 00:01 alle 24:00. L’agitazione interesserà il personale della società Ita Airways ed è stata proclamata unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ta, Anpac e Anp.

Sempre per lunedì 16 febbraio si aggiunge un’ulteriore protesta nazionale nel settore aereo indetta dal sindacato Usb Lavoro privato. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale di terra che quello di volo della società Ita Airways per una durata di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00.

Ancora lunedì 16 febbraio c’è lo sciopero nel settore aereo presso lo scalo di Milano Malpensa. Il personale della società Alha, attiva nei servizi di movimentazione merci e logistica aeroportuale, incrocerà le braccia per l’intera giornata (dalle 00:00 alle 23:59). L’agitazione è indetta dal sindacato Cub Trasporti.

Lunedì 16 febbraio, la mobilitazione negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa si fa ancora più pesante: oltre alle proteste di Ita Airways, anche il personale della società Airport Handling incrocerà le braccia per 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) su proclamazione del sindacato Cub Trasporti. Questa agitazione è particolarmente critica perché Airport Handling si occupa di servizi essenziali a terra: check-in, assistenza passeggeri, imbarco e riconsegna bagagli. Il cumulo di questi scioperi (Ita Airways, Alha e Airport Handling) rischia di paralizzare l’operatività dei due scali milanesi per l’intera giornata.

Lunedì 16 febbraio anche gli assistenti di volo della società Vueling Airlines incroceranno le braccia per 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59. L’agitazione, indetta a livello nazionale dai sindacati Filt-Cgil e Anpac, si somma agli scioperi di Ita Airways e del personale di terra. Nonostante lo sciopero, restano tutelate le fasce di garanzia (07:00-10:00 e 18:00-21:00) e i voli internazionali in arrivo o i collegamenti con le isole già autorizzati dall’Enac.

Sciopero 27 febbraio

Tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, il trasporto ferroviario nazionale sarà a rischio per uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L’agitazione, indetta dall’Assemblea nazionale Pdm/Pdb, inizierà alle 21:00 del 27 febbraio e si concluderà alle 20:59 del 28 febbraio, interessando sia i treni ad alta velocità che quelli regionali e a lunga percorrenza. Poiché lo sciopero coinvolge il venerdì sera e l’intera giornata di sabato, le fasce di garanzia pendolari (solitamente previste nei giorni feriali) potrebbero subire variazioni o non essere applicate nella giornata di sabato.

Venerdì 27 febbraio il servizio di trasporto pubblico locale a Bari subirà disagi in serata per uno sciopero di 4 ore, dalle 19:30 alle 23:30. L’astensione dal lavoro, proclamata unitariamente dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal, coinvolgerà gli operatori di esercizio della società Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici, compromettendo la regolarità delle corse automobilistiche e ferroviarie della compagnia nella fascia notturna.