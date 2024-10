Dotarsi del Telepass può essere molto conveniente per chi viaggia per motivi di lavoro e studio, ma anche per chi si sposta con i mezzi pubblici e lo sharing

Telepass è una soluzione innovativa e integrata per la mobilità che nasce come sistema di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali in Italia. Oggi si è trasformato in una piattaforma avanzata che consente agli utenti di gestire i pagamenti per una vasta gamma di servizi legati ai trasporti, direttamente attraverso un dispositivo dedicato e un’app mobile.

È possibile, ad esempio, pagare i parcheggi in città e aeroporti, gli ingressi in zone a traffico limitato, il rifornimento di carburante o elettricità, il lavaggio del veicolo e addirittura i mezzi di trasporto pubblico e privato in sharing, come biciclette e monopattini, e il bollo auto. Ma quanto costa questo servizio e quali sono i piani di abbonamento più convenienti per i privati?

Telepass Base

La tariffa Telepass Base è indicata per chi si sposta per lavoro e costa 3,90 euro al mese. Il dispositivo, disponibile nelle nuove colorazioni, può essere associato a due targhe. La tariffa comprende nel prezzo 8 servizi:

Autostrada, per pagare il pedaggio automaticamente e con sconti fino al 100% su 17 tratte autostradali;

pagamento automatico dell’ingresso in Area C di Milano con la registrazione della targa;

pagamento dei parcheggi convezionati di aeroporti, stazioni e fiere;

imbarco automatico sul traghetto sullo Stretto di Messina;

acquisto delle vignette elettroniche per le tratte autostradali di Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca;

pagamento del parcheggio con le strisce blu pagando la sosta con un tap;

Memo per ricordare le scadenze dei veicoli (ad esempio il rinnovo del bollo auto);

Fast Track per saltare la fila in aeroporto e accedere prima ai controlli di sicurezza.

In base al momento di sottoscrizione dell’offerta, il canone può essere azzerato per un anno e si può avere diritto all’opzione Twin per un secondo dispositivo Telepass.

Telepass Plus

La tariffa Telepass Plus è indicata per chi si sposta tanto in auto, quanto in taxi, in treno o in monopattino. Costa 4,90 euro al mese. La tariffa comprende nel prezzo 24 servizi. Oltre a quelli di Telepass Base, ci sono anche:

Carburante per pagare nei distributori convenzionati;

Bollo per pagare la tassa di proprietà;

Lavaggio auto;

Revisione per prenotare e pagare la manutenzione dell’auto;

quelli relativi alla mobilità urbana Taxi, Monopattino, Bike Sharing, Scooter Sharing;

prenotazioni e acquisto dei biglietti in app con Treni, Mezzi Pubblici, Pullman, Navi & Traghetti, Voli;

Skipass per pagare le attività in montagna;

Food & Drink per prenotare e pagare il cibo negli Autogrill;

pagoPA per pagare tributi, tasse e ticket della Pubblica Amministrazione;

Venezia Pass per evitare le code nelle biglietterie di musei, chiese e trasporto pubblico della Serenissima.

In base al momento di sottoscrizione dell’offerta, il canone può essere azzerato per un anno e mezzo e si può avere diritto al cashback di 120 euro.

Telepass Pay Per Use

Negli ultimi anni è stata introdotta anche l’offerta Telepass Pay Per Use. È particolarmente indicato per chi viaggia in autostrada saltuariamente, magari solo sotto le feste, con i ponti e nei week-end. Costa 1 euro al giorno solo nei giorni di effettivo pagamento del pedaggio o di utilizzo dei servizi inclusi – gli stessi del Telepass Base meno Fast Track. In questo caso il dispositivo compreso nel prezzo è lo Slim.

Gli sconti di Telepass

Per avere un’idea di quanto si risparmia con il Telepass, basti sapere ci sono sconti sul pedaggio in:

Campania;

Liguria (del 20% per i pendolari);

Lombardia (fino al 35%);

Piemonte (fino al 25%);

Trentino Alto Adige (fino al 100%);

Toscana (fino al 100% per i residenti);

Valle D’Aosta (del 50% per i residenti);

Veneto (fino al 50% per i residenti).

Esistono poi particolari sconti applicati a chi si muove in moto.