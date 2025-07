Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Svolta Telepass, 1 euro al giorno.

Telepass ha annunciato un nuovo modo per accedere ai suoi servizi: si chiama Grab&Go (prendi e vai) e non ha bisogno di abbonamento. Il nuovo “scatolotto” è pensato per tutti quei viaggiatori occasionali che ancora non hanno un dispositivo Telepass.

Sono almeno 20 milioni i potenziali acquirenti di Grab&Go, come i viaggiatori, i turisti o chi si sposta per un lungo tragitto solo poche volte all’anno, per esempio un fuorisede. Proprio a questi si rivolge, con il suo pagamento a utilizzo: 1 euro al giorno per il telepedaggio e 1 euro al giorno per eventuali altri servizi utilizzati.

Che cos’è Grab&Go

Grab&Go è la soluzione definitiva per i viaggiatori occasionali. È ideale per chi viaggia in autostrada solo poche volte l’anno, ma desidera comunque avere la massima libertà: zero file, servizi esclusivi come parcheggi gratuiti e molto altro. Il tutto senza il canone fisso mensile tipico della formula Telepass Sempre.

Infatti utilizza una formula “pay per use”, ovvero si paga una tariffa giornaliera solo quando si utilizza il pedaggio o uno dei tanti servizi inclusi. Comoda anche la connessione con l’app, che rende il controllo della spesa molto più semplice.

Dove si acquista?

Per utilizzare Grab&Go il primo passo è l’acquisto del dispositivo Telepass. Si trova presso i tanti punti vendita autorizzati e ha un costo di 29,90 euro una tantum. Tra questi:

Autogrill

Esselunga

MediaWorld

Carrefour

Euronics

Unieuro

La principale differenza con le altre offerte Telepass è proprio questa. Per esempio, Telepass Sempre prevede un canone zero per i primi 3 mesi, poi circa 3,90 euro al mese. Si tratta di un’offerta utile, soprattutto per chi viaggia spesso in autostrada, mentre la versione Grab&Go è pensata per chi utilizza poco l’auto in autostrada o solo in alcuni periodi come le vacanze o per tornare a casa se si è fuorisede.

Al momento c’è una promo per i nuovi clienti e, se si attiva Grab&Go entro il 30 settembre 2025, si ricevono 15 euro di cashback sui pedaggi inserendo il codice “TPL15” in app dopo l’attivazione.

Come funziona?

Una volta acquistato il dispositivo Telepass Grab&Go, è possibile attivarlo tramite l’app Telepass. Basterà inquadrare il QR code sul dispositivo e seguire le istruzioni. L’attivazione ha un costo di 14,90 euro (anziché 20 euro) fino al 31/01/2026.

Per l’utilizzo del dispositivo, invece, il costo è giornaliero:

si paga 1 euro per ogni giorno in cui si utilizza il pedaggio;

1 euro per ogni giorno in cui si utilizzano gli altri servizi Telepass (fino a un massimo di 10 euro mensili).

Si possono associare fino a due targhe al dispositivo e i pagamenti avvengono tramite addebito su conto corrente bancario o carta di credito.

Quali sono i servizi inclusi

Telepass Grab&Go riserva una serie di servizi ai clienti, proprio come accade con le altre offerte del pedaggio usato già da oltre 9 milioni di italiani. Tra questi servizi sono inclusi:

pedaggio autostradale

parcheggi convenzionati

strisce blu

area C di Milano

traghetto dello Stretto di Messina

promemoria delle scadenze del veicolo associato

Nuova versione in arrivo per l’Ue

È ancora fresca la nuova offerta Grab&Go, ma c’è già altro che bolle in pentola. Come già annunciato, a breve sarà prevista una versione prepagata di Grab&Go che permetterà di viaggiare con lo stesso scatolotto anche in Europa.

L’allargamento della platea di possibili clienti guarda anche al mare, con il nuovo servizio Telepass Mare, un’app con cui le barche possono pagare il ticket per entrare a Ponza o in altri porti italiani.