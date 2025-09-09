Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Il programma Millemiglia chiude.

È ufficiale: il programma MyMiglia, il programma di fedeltà MilleMiglia di Alitalia, chiude definitivamente. A darne notizia è una comunicazione ufficiale pubblicata direttamente sul sito, dalla quale si apprende che l’attuale edizione termina il 31 dicembre 2025 e non è prevista alcuna proroga o nuova edizione.

Sarà ancora possibile accumulare miglia entro l’anno e utilizzare i punti accumulati per richiedere i premi, ma non oltre il 31 dicembre 2025. Data dopo la quale le miglia non utilizzate verranno definitivamente cancellate.

Addio al programma MilleMiglia

Con la nota ufficiale di MyMiglia, scopriamo finalmente in che modo terminerà il programma di fedeltà MilleMiglia. Nella nota si legge che il 31 dicembre è la data di scadenza dell’attuale edizione e che il programma cesserà definitivamente, cioè non verrà ulteriormente rinnovato e non saranno indette nuove edizioni.

Dalla pagina ufficiale arrivano i ringraziamenti di cuore per aver condiviso questo percorso, ma anche un invito ad accumulare le miglia e utilizzarle prima della data di scadenza.

Calendario delle ultime miglia

Si apre così lo scenario delle ultime miglia da accumulare e da utilizzare. Se il 31 dicembre 2025 è la chiusura definitiva del programma, soltanto fino al 30 novembre sarà possibile accumulare le miglia con il programma fedeltà. Dopo questa data non sarà più possibile ricevere accrediti.

Attenzione: bisogna sempre verificare attraverso le pagine dedicate ai singoli partner le tempistiche per l’accredito delle miglia. Infatti, solo le miglia accreditate entro il 30 novembre 2025 saranno conteggiate al fine dell’accumulo.

Altra data fondamentale è quella del 31 dicembre 2025, chiusura del programma, ma anche termine entro il quale si potranno utilizzare le miglia presenti sul conto e richiedere i premi. Sul sito dedicato si trova l’elenco aggiornato dei premi e le relative scadenze.

Riepilogo calendario:

30 novembre 2025: ultimo giorno per accumulare nuove miglia;

30 novembre 2025: ultima data utile per farsi accreditare le miglia;

31 dicembre 2025: termine ultimo per riscattare le miglia.

Cosa succede alle miglia non utilizzate

Cosa succede alle miglia non utilizzate è facile da immaginare. Come da comunicazione, le miglia che non saranno utilizzate entro la data del 31 dicembre saranno definitivamente cancellate.

La nota ricorda che queste non potranno più essere accumulate o utilizzate per richiedere premi. All’inizio l’obiettivo era quello di integrare il programma MilleMiglia con il programma fedeltà di Trenitalia, ovvero CartaFRECCIA. Il piano però non è durato a lungo e alla fine è stata semplicemente decisa la dismissione completa del programma.

Anche Volare scade a dicembre

Il programma Volare di Ita Airways scade nella stessa data, ovvero 31 dicembre 2025. A partire dal 3 febbraio sarà possibile accumulare i punti Volare anche quando si vola con gli altri partner aerei del gruppo Lufthansa, ovvero SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines.

In questo caso, però, i punti non scompaiono. Quelli non qualificati potranno essere accumulati fino al 31 dicembre 2025 e utilizzati entro il 31 gennaio 2026. Mentre per i punti Volare qualificati si tiene conto dell’anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.