Fonte: iStock Il nuovo servizio di Trenitalia offre rimborsi istantanei per Frecce e Intercity.

Mai più attese per i rimborsi. Trenitalia lancia Smart Refund, il nuovo servizio che velocizza il processo di verifica e validazione delle richieste di risarcimento e indennizzo dei passeggeri.

Lo strumento, basato su tecnologie avanzate che permettono di lavorare simultaneamente su un elevato numero di domande, è disponibile anche sull’app e sul sito web di Trenitalia.

Rimborsi istantanei con Smart Refund di Trenitalia

Smart Refund, sviluppato in collaborazione con Trakti, start-up vincitrice del programma Open Italy Elis, rappresenta un significativo passo avanti nell’ottimizzazione della gestione dei rimborsi e degli indennizzi offerti da Trenitalia.

“L’introduzione di Smart Refund su app e sito di Trenitalia è un esempio concreto dell’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni sempre più efficienti, veloci e pratiche per i nostri passeggeri”, ha dichiarato l’ad e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.

Questo sistema all’avanguardia è pensato per accelerare l’intero processo di verifica e validazione delle richieste di risarcimento e indennizzo. Grazie all’implementazione di tecnologie avanzate, come smart contract e blockchain (Trenitalia è la prima azienda del settore ferroviario a utilizzarla nelle attività di customer care), Smart Refund semplifica l’iter che porta all’erogazione della somma spettante al cliente.

Lo stato di avanzamento di ciascuna pratica, infatti, viene tracciato in maniera non modificabile e pubblica sulla dashboard privata del cliente, così da erogare il rimborso in tempi rapidi e in completa trasparenza anche in caso di eventi particolari.

“In questo percorso, l’innovazione tecnologica svolge un ruolo fondamentale poiché ci permette non solo di velocizzare il processo di rimborso, ma anche di renderlo anche più sicuro e trasparente”, prosegue Strisciuglio.

Un ulteriore vantaggio offerto dal servizio è la flessibilità nella modalità di ricezione dell’importo dovuto: a seconda delle proprie esigenze e preferenze, il cliente avrà la possibilità di ricevere il rimborso sotto forma di bonus utilizzabile per futuri viaggi con Trenitalia.

Una soluzione efficiente e veloce

Inizialmente accessibile esclusivamente tramite la piattaforma Smart Caring, Smart Refund ha registrato una notevole efficacia operativa nel periodo compreso tra settembre e oggi.

In questo lasso di tempo, sono state gestite con successo oltre 200.000 richieste di rimborso automatico e indennizzo. Un dato particolarmente significativo è rappresentato dal tempo medio di risoluzione di ciascuna pratica, che si attesta su un valore vicino ai 25 secondi, a testimonianza della rapidità nell’evadere le richieste dei clienti.

La richiesta di rimborso

Per ottenere il rimborso in tempi rapidi tramite il servizio Smart Refund, il cliente può:

collegarsi sul sito web ufficiale di Trenitalia;

entrare nell’app della compagnia nella sezione “Info e Assistenza/Info su Rimborsi”;

ricevere un messaggio o una email da Smart Caring contenente le istruzioni per procedere con la richiesta, in caso di ritardo, cancellazione o sciopero del treno.

Una volta scelta la modalità preferita, è sufficiente inserire il proprio indirizzo di posta elettronica e, dopo aver ricevuto un codice OTP (One Time Password) per la verifica, si potrà completare la richiesta e ottenere l’importo dovuto in maniera immediata.

Per i treni Frecciarossa, Frecciargento e Intercity, in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, è riconosciuto un indennizzo equivalente al 25% del costo del biglietto. Se il ritardo supera i 120 minuti, la percentuale sale al 50% del prezzo pagato. La situazione cambia in caso di sciopero: in questo caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso completo dell’importo speso, qualora decidesse di rinunciare al viaggio.