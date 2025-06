ANSA Sede dell'Inps

L’Inps ha pubblicato le date di pagamento di tutti i suoi principali servizi alla cittadinanza per il mese di luglio del 2025. Sono disponibili le informazioni sull’erogizione di Assegno unico universale, Assegno di inclusione, Supporto formazione e lavoro, Naspi, cassa integrazione e pensioni.

Anche se buona parte delle date dovrebbe rimanere uguale di mese in mese, spesso accade che ci siano piccole variazioni a causa del posizionamento dei fine settimana e dei giorni festivi.

I pagamenti dell’Assegno unico di luglio

L’Assegno unico è diventata in pochi anni una delle misure più attese da parte delle famiglie italiane. Sostiene i nuclei che hanno figli a carico, variando di importo a seconda del numero di figli, dell’Isee della famiglia e di eventuali condizioni di disabilità. La principale caratteristica di questa misura è che è universale, quindi tutte le famiglie con figli, a prescindere dal reddito, la riceveranno. Le date dei pagamenti saranno:

dal 16 al 20 luglio se si è già beneficiato dell’assegno unico a giugno;

entro la fine del mese se lo si è richiesto a giugno o se sono avvenuti cambiamenti nell’importo.

Questa misura sarà accreditata direttamente sul conto corrente che la famiglia ha fornito all’Inps come riferimento. Non necessita di alcun rinnovo mensile e viene assegnata automaticamente. Bisogna però presentare il proprio Isee per ottenere l’importo adeguato.

L’Assegno di inclusione, il Supporto formazione e lavoro e la Naspi

Attorno alla metà di luglio arriveranno anche i pagamenti delle due misure che hanno sostituito il Reddito di cittadinanza, abolito dal governo di Giorgia Meloni con uno dei suoi primi provvedimenti dopo essere entrato in carica. Si tratta dell’Assegno di inclusione (Adi) e del Supporto formazione e lavoro (Sfl), che verranno pagati negli stessi giorni:

dal 15 luglio per le nuove domande accolte nel mese precedente;

dal 27 luglio per i percettori già in carico nei mesi precedenti.

L’Adi è stato pensato per sostituire il Reddito di cittadinanza per i cosiddetti non occupabili, le persone che non sono in grado di intraprendere una carriera lavorativa nemmeno con un supporto di formazione. L’Sfl invece ha l’obiettivo di sostenere le persone occupabili mentre si formano per trovare un nuovo lavoro.

I principali sussidi di disoccupazione, la Naspi e la Dis-Coll, vengono regolarmente pagati attorno alla metà del mese, e queste tempistiche valgono anche per luglio 2025. Non esiste però una data precisa unica per tutti coloro che hanno diritto ai sussidi. Per controllare se il pagamento è stato ricevuto, è necessario accedere al proprio Fascicolo previdenziale nel sito dell’Inps.

Il pagamento delle pensioni è il più importante tra tutti quelli elargiti dall’Inps. Riguarda milioni di italiani e, se si è proprietari di un conto corrente o di un conto postale, arriva in automatico il primo giorno del mese. Sarà così anche per luglio 2025. Se invece si vuole ritirare la pensione in contanti, bisognerà recarsi presso uno sportello postale, con date che variano a seconda della lettera con cui comincia il proprio cognome: