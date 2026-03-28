Comunicate le date dei pagamenti Inps di aprile, che includono Assegno unico, sussidi di disoccupazione come Naspi e Dis-Coll e Assegno di inclusione. Tutto quello che c'è da sapere

Giornalista e divulgatore esperto di geopolitica, guerra e tematiche ambientali. Collabora con testate nazionali e realtà accademiche.

ANSA

L’Inps ha pubblicato il calendario relativo a tutti i pagamenti del mese di aprile 2026, dalle pensioni all’Assegno unico e alla NASpI. Le date sono già in gran parte definite o stimabili sulla base dei calendari ufficiali dell’Istituto e delle tempistiche consolidate.

Lo schema cronologico appare ormai consolidato: pensioni a inizio mese, assegni familiari dopo la metà, sussidi di disoccupazione tra metà e fine mese. Le tempistiche possono variare leggermente in base a diversi fattori, dalla data della domanda a eventuali controlli.

Pensioni aprile 2026, quando arriva il pagamento

Da regolamenti, le pensioni vengono versate agli utenti il primo giorno bancabile del mese, salvo weekend o giorni festivi di mezzo. Per aprile 2026, il pagamento è atteso mercoledì 1° aprile sia per gli accrediti diretti su conto corrente sia per il ritiro fisico presso le Poste, con eventuale scaglionamento per cognome.

Si ricorda che il ritiro della pensione in contanti è ammesso solo per gli importi complessivi entro i 1000 euro netti. Se l’importo supera questa soglia, il cittadino è tenuto a comunicare all’Inps le modalità con cui vuole ricevere il pagamento.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito di Poste Italiane o contattare il numero verde 800 00 33 22. Per evitare assembramenti e tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, se possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi.

Assegno unico aprile 2026, le date ufficiali dell’Inps

Per l’Assegno unico universale, il principale sussidio alle famiglie con figli a carico, esiste un calendario ufficiale Inps già pubblicato e diviso in due momenti:

20 e 21 aprile per chi già percepisce il beneficio senza variazioni, cioè le famiglie che hanno già ricevuto almeno un mese di Assegno unico universale;

tra fine aprile e inizio maggio per chi ha presentato nuove domande o variazioni di Isee e nucleo familiare).

Si ricorda che il 28 febbraio è scaduto il termine per la presentazione dell’Isee 2026 e ottenere fin da subito l’Assegno unico adattato al proprio reddito. Se non è stata completata in tempo la procedura, è previsto un periodo per la rettifica entro giugno.

NASpI e Dis-Coll

Per NASpI e Dis-Coll non esiste una data unica valida per tutti, ma un intervallo basato sulle lavorazioni. Nel caso specifico, il pagamento atteso tra il 9 e il 16 aprile.

In generale l’indennità di disoccupazione viene accreditata tra metà e fine mese, con variazioni legate alla data di presentazione della domanda.

Assegno di inclusione

Per l’Assegno di inclusione (Adi), il calendario ufficiale distingue tra primo pagamento e rinnovi. Secondo il seguente schema:

15 aprile per i nuovi beneficiari (prima erogazione e arretrati);

fine aprile per chi già percepisce il sussidio (seconda finestra operativa).

Le stesse date saranno applicate ai pagamenti del Supporto formazione lavoro, il sussidio dedicato agli “occupabili” per favorire la loro introduzione nel mondo del lavoro.

Gli altri pagamenti Inps di aprile 2026, cosa sapere

Oltre alle principali prestazioni, ad aprile ai cittadini possono essere accreditati anche eventuali arretrati o conguagli, bonus legati a specifiche domande (ad esempio bonus asilo nido, che viene erogato dopo l’invio delle ricevute) e rimborsi fiscali gestiti tramite l’Istituto di previdenza.

Le tempistiche in questi casi non sono prestabilite e dipendono dall’elaborazione delle pratiche. È infatti importante sottolineare che il calendario Inps non è rigido al 100%. Alcuni fattori possono modificare l’erogazione degli accrediti, tra cui:

tempi di lavorazione delle domande;

verifiche sui requisiti;

aggiornamenti dell’Isee;

modalità di pagamento.

Come controllare i pagamenti Inps online

Per questo motivo, la data precisa va sempre verificata nel proprio fascicolo previdenziale personale. Se si vuole conoscere con certezza quando arriva il pagamento, è possibile accedere al proprio profilo sul sito Inps tramite Spid, CIE o CNS.

Nel fascicolo previdenziale si trovano tutti gli elementi necessari: data di disposizione del pagamento, importo ed eventuali variazioni o ritardi.