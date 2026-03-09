123RF Il calendario dei pagamenti Inps di marzo

L’Inps ha comunicato tutte le date per i pagamenti di marzo 2026. Nel calendario sono presenti diversi sussidi e aiuti molto attesi dalle famiglie, come Assegno unico, assegni familiari, Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, bonus asilo, Naspi, Dis-Coll.

Il mese di marzo è particolarmente importante perché si applicano le nuove norme per l’Isee e la rivalutazione dei sussidi e dei pagamenti statali dell’1,4% dovuta all’inflazione.

L’Assegno unico e gli altri bonus familiari

Per quanto riguarda l’Assegno unico, il principale sussidio alle famiglie con figli a carico, il calendario prevede due momenti di pagamento:

tra il 19 e il 20 marzo saranno accreditati i fondi alle famiglie che hanno già ricevuto almeno un mese di Assegno unico universale;

entro la fine di marzo saranno accreditati i pagamenti per le famiglie che hanno presentato nuova domanda o hanno comunicato variazioni di Isee o di nucleo familiare.

Il 28 febbraio è scaduto il termine per presentare l’Isee 2026 e ottenere fin da subito l’Assegno unico adatto al proprio reddito. Se non è stata completata in tempo la procedura, è previsto un periodo per la rettifica fino a giugno.

Per gli altri bonus alle famiglie con figli, il bonus asilo nido viene pagato mensilmente in seguito all’invio delle ricevute. Per le domande presentate a inizio anno, i primi accrediti dovrebbero arrivare entro fine marzo. Stesso periodo di tempo anche per il bonus nuovi nati per i bambini adottati o nati a febbraio 2026.

Naspi e Dis-Coll, i pagamenti

Tra il 10 e il 17 marzo arriveranno invece gli accrediti delle principali forme di sussidio di disoccupazione, la Naspi, per i lavoratori dipendenti, e la Dis-Coll, per chi ha un contratto da collaborazione continuativa. Il periodo di pagamento preciso dipende però dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha attivato il sussidio.

In caso si attenda il primo pagamento della Naspi e della Dis-Coll, è possibile che siano necessari alcuni giorni in più per permettere all’Inps di valutare correttamente la domanda. Per verificare lo stato del pagamento è possibile accedere al proprio profilo personale sul portale dell’Istituto.

Assegno di inclusione e carta acquisti, quando arrivano

Il principale sussidio che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, l’Assegno di inclusione, sarà diviso in due istanze di pagamento:

il 13 marzo arriverà il pagamento per chi ha fatto richiesta per la prima volta a febbraio;

il 27 marzo arriverà il pagamento per chi aveva già diritto all’assegno il mese scorso.

Le stesse date saranno applicate ai pagamenti del Supporto formazione lavoro, il sussidio dedicato agli “occupabili” per favorire la loro introduzione nel mondo del lavoro.

Arriverà invece intorno al 15 marzo l’accredito bimestrale della Carta acquisti. La misura è riservata ai cittadini di età superiore ai 65 anni o alle famiglie con figli minori di tre anni in situazioni di particolare difficoltà economica e la ricarica sarà di 80 euro.