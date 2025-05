Ecco quali sono i migliori conti correnti a canone zero e senza spese dle mese di maggio 2025 con ottimi tassi di interesse e buoni regalo per i nuovi clienti online

Fonte: 123RF Quali sono i migliori conti correnti a zero canone di maggio 2025

I conti correnti al giorno d’oggi sono degli strumenti fondamentali per gestire le proprie finanze. L’utilizzo del contante, infatti, si è ridotto per cui possederne uno non è soltanto una comodità ma una necessità. Senza un conto corrente, infatti, è complicato ricevere lo stipendio, effettuare acquisti online e pagare le bollette. Quali sono quindi i conti correnti da sottoscrivere a maggio 2025, quelli che offrono il miglior rapporto tra costi e servizi?

Quali sono i migliori conti correnti di maggio?

Conoscere i migliori conti correnti è importante per gestire al meglio il proprio denaro e ottimizzare i costi legati ai servizi bancari in quanto ogni conto offre condizioni diverse. Alcuni, infatti, prevedono canoni elevati o commissioni sulle operazioni che più si effettuano mentre altri offrono soluzioni più vantaggiose come l’azzeramento delle spese fisse o delle promozioni per i nuovi clienti.

I migliori di maggio sono:

conto Arancio Banca Ing;

conto Bbva;

conto corrente Crédit Agricole;

conto Credem Link;

conto Widiba Classic.

Come funziona il conto Ing

Banca Ing propone due conti correnti: quello Arancio Light e quello Arancio Più.

Il primo offre:

il canone mensile a zero euro;

i prelievi con carta di debito a 0,95 euro a operazione;

i bonifici istantanei e i Sepa fino a 50.000 euro a zero euro;

i bollettini postali a 1,50 euro a operazione escluse le spese postali;

i Cbill e i pagoPa a 2,50 euro;

gli F24, i Mav e i Rav a zero euro;

il rilascio della carta di debito a 3 euro;

il canone mensile della carta di debito a zero euro;

il canone mensile della carta di credito a 2 euro o a zero euro con spesa di 500 euro al mese o con PagoFlex attivo.

Il conto corrente Arancio Più offre invece:

il canone mensile a 5 euro o a zero euro se c’è l’accredito delle stipendio/pensione mensile o se ci sono entrate di almeno 1.000 euro al mese;

tutte le altre operazioni sopra indicate a zero euro.

Banca Ing comunica inoltre che se si aprirà il conto corrente Arancio, e si sceglierà anche il conto deposito Arancio sarà possibile ricevere il 4% sui propri risparmi per 12 mesi fino a 100.000 euro senza vincoli e senza bisogno dell’accredito dello stipendio. Per fruire di questa promozione si dovrà:

aprire i due conti insieme entro il 24 maggio 2025;

attivarli con un bonifico entro il 30 giugno 2025.

Aprendo un conto corrente Arancio, poi, si riceverà un codice amico personale che si potrà condividere con chi si vuole e guadagnare un buono regalo Amazon del valore di 50 euro per ogni amico che si porterà in Ing.

Conto corrente Bbva

Tra i migliori conti correnti a zero spese di maggio 2025 c’è anche quello di banca Bbva grazie al quale è possibile ottenere il 3,25% lordo di remunerazione per i primi 6 mesi. Dopo tale arco temporale, la remunerazione proseguirà in quanto il tasso verrà aggiornato ogni tre mesi per adeguarsi meglio al mercato.

Aprendo questo conto si ottiene inoltre il 3,25% di cashback per gli acquisti eseguiti con la carta di debito Bbva durante i primi sei mesi fino a una spesa massima di 260 euro al mese. L’importo si riceve infine direttamente sul conto corrente.

Grazie al conto corrente Bbva inoltre non si pagherà nulla per:

i bonifici Sepa istantanei e gli ordinari;

lo stipendio in anticipo fino a cinque giorni prima;

per il prelievo di denaro nella zona Euro a partire da 100 euro;

per gli acquisti in valuta estera;

per i pagamenti con F24 semplificato;

per le domiciliazioni bancarie;

per il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2026.

Come funziona il conto corrente Crédit Agricole

Anche con Crédit Agricole si avranno la carta e il canone a zero euro se il conto si aprirà online entro l’8 giugno 2025.

Entro quest’ultima data, poi, usando il codice promozione “VISA”, attivando la carta di debito ed effettuando almeno una transazione di qualsiasi importo, si avrà un buono di 50 euro chiamato “Welcome Bonus”.

Si potranno inoltre ricevere altri 50 euro se si accrediterà la pensione o lo stipendio sul conto. Infine, si potranno ottenere ulteriori 50 euro usando la carta Visa per spese uguali o superiori ai 1.000 euro.

Le principali caratteristiche del conto di Crédit Agricole sono che:

i bonifici Sepa online saranno gratuiti;

i bonifici allo sportello verso la stessa banca e altre costeranno 8 euro;

i bonifici istantanei Sepa non avranno costi aggiuntivi rispetto agli ordinari;

i prelievi di contante saranno gratuiti presso gli Atm Crédit Agricole con Crédit Agricole bancomat;

i prelievi di denaro da Atm di altre banche anche in euro costeranno 2,10 euro.

Credem Link

Anche il conto corrente online Credem Link di banca Credem è a canone zero. Se poi si aprirà entro il 10 maggio 2025 con il codice “PROMO100” e si accrediterà lo stipendio o la pensione con una delle causali ammesse entro il 30 settembre 2025, si potrà ottenere anche un buono regalo Amazon di 100 euro.

Più nel dettaglio con questo conto:

il canone è a zero euro;

si ha a disposizione un team di consulenti a propria disposizione sia in filiale che da remoto;

si ha la carta di debito Credemcard internazionale Mastercard a canone zero il primo anno e poi a 1,5 euro al mese;

si ha la possibilità di scegliere la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat in alternativa a quella internazionale per pagamenti o prelievi in Italia che non ha costi di canone;

si ha a disposizione il servizio di home banking a zero euro;

gli F24, i Mav e i Rav sono a zero euro;

il canone della carta di debito è a zero euro;

gli addebiti Ssd, le domiciliazioni bancarie sono a zero euro;

i bonifici con internet e mobile banking in euro verso paesi Sepa ed extra Sepa anche istantanei costano 0,50 euro;

i prelievi di contante in euro da sportelli Atm Credem sono a zero euro;

i prelievi di contante in euro su Atm non Credem Italia, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino costano 1,90 euro ma i primi 24 sono gratuiti.

Conto corrente Widiba classic

C’è anche il conto corrente Widiba classic a zero spese di canone. Aprendolo si hanno inoltre gratis:

la carta di debito internazionale che è compatibile con Apple Pay e Google Pay;

i bonifici Sepa ordinari e istantanei;

i prelievi superiori ai 100 euro su tutti gli Atm in Italia;

la casella Pec.

Per questa tipologia di conto, come detto, non si paga il canone che è gratuito per i primi 12 mesi. Poi il costo diventa di 4,50 euro al mese con addebito trimestrale. È possibile però ridurlo di:

2,25 euro se si accredita lo stipendio o la pensione;

4,50 euro se il proprio patrimonio complessivo è di almeno 100.000 euro;

4,50 euro se si investono almeno 25.000 euro in risparmio gestito come fondi, sicav e polizze;

2,25 euro se si sottoscrive un mutuo Widiba o un fondo di pensione o Pac;

4,50 euro se si ha meno di 30 anni;

4,50 euro se si fanno almeno 6 operazioni di trading al trimestre.

Banca Widiba comunica poi che l’importo complessivo degli sconti non potrà superare l’importo del canone mensile totale e che gli sconti verranno rilevati, riconosciuti e applicati con cadenza trimestrale.