Ecco i migliori conti correnti di aprile 2025 a zero spese, le opzioni più convenienti per risparmiare sulle commissioni e gestire il denaro in modo smart e sicuro

I conti correnti sono diventati oramai degli strumenti fondamentali per gestire le spese. L’utilizzo del denaro contante, infatti, è sempre più limitato e se non si ha un conto corrente si rischia di restare esclusi da servizi essenziali come gli acquisti online o i pagamenti automatici delle utenze, come bollette e affitti.

È importante avere un conto corrente perché tenere grandi somme di denaro depositate a casa è rischioso e poi perché ogni operazione è tracciabile per cui si può avere una panoramica precisa delle spese che si effettuano mensilmente, accedendo anche a bonus e detrazioni. Quali sono allora i migliori di aprile 2025?

I migliori conti correnti di aprile 2025

Tutti si saranno fatti la domanda “quanto contante posso tenere in casa per non incorrere in guai con il Fisco?”. La risposta è che non c’è un limite ma questa scelta comporta comunque dei rischi e delle implicazioni dal punto di vista fiscale e della normativa antiriciclaggio. Avere un conto corrente, quindi, è la scelta giusta per evitare di avere preoccupazioni inutili.

Tra i migliori conti correnti a zero spese sottoscrivibili da tutti ad aprile 2025 ci sono:

Bbva;

Ing;

WeBank;

Crédit Agricole.

Come funziona il conto corrente Bbva

Il conto corrente Bbva è a zero spese senza che vi sia la necessità di accreditare lo stipendio o avere un saldo minimo come succede invece per altri prodotti simili. Questo conto offre inoltre una remunerazione al 3,5% lordo sul saldo a partire dal primo giorno di apertura senza alcun vincolo e fino a 1 milione di euro.

Al termine dei 6 mesi, poi, la remunerazione continua ma al nuovo tasso di mercato. In più, con tale conto Bbva si ottiene il 3,5% di cashback per gli acquisti effettuati con la carta di debito per i primi mesi. L’importo si riceve direttamente sul conto se si effettuano acquisti con la carta virtuale o fisica fino a una spesa massima di 250 euro al mese.

Sia il canone del conto Bbva che la carta di debito non si pagano. Sono inoltre gratuiti:

i bonifici istantanei e ordinari Sepa;

i prelievi allo sportello a partire dalla cifra di 100 euro;

la domiciliazione delle utenze;

i pagamenti con F24 semplificati;

il servizio custodia titoli fino al 1° gennaio 2026.

Chi desidera sottoscrivere tale tipologia di conto corrente può trasferire quello in essere nonché le domiciliazioni bancarie in Bbva con il servizio Cambio Facile. Basta fare la richiesta e la banca farà il resto senza alcun costo.

Il conto corrente Ing

Tra i migliori conti correnti di aprile 2025 a zero spese c’è anche quello di banca Ing che offre il 4% per 12 mesi fino a massimo 100mila euro. Per ottenere tale rendimento non c’è bisogno di accreditare lo stipendio o vincolare i propri risparmi. Per fruire di quest’offerta è solo necessario aprire il conto arancio e il conto corrente arancio entro il 24 maggio ed effettuare un bonifico entro il 30 giugno 2025. Inoltre chi porta i propri amici in Ing può ricevere fino a 500 euro in buoni regalo Amazon fino al 31 luglio 2025.

Ing offre due tipologie diverse di conto corrente, il Light e il Più.

Partiamo dal Light, con esso:

il canone mensile è pari a zero euro;

il canone della carta di debito Mastercard è a zero euro;

i bonifici Sepa anche istantanei sono gratuiti;

gli F24, i Mav e i Rav sono gratuiti.

Il conto arancio Più costa invece 5 euro al mese che si possono azzerare se si accredita lo stipendio o la pensione. Inoltre se ci sono entrate mensili di almeno mille euro. Con tale prodotto si ha gratis:

il canone della carta di debito Mastercard;

i bonifici Sepa anche istantanei;

gli F24, i Mav, bollettini, pagoPa, Cbill e i Rav;

i prelievi in Italia e in Europa;

il canone della carta di credito Mastercard Gold.

Il conto corrente arancio si potrà aprire online con firma digitale. Durante l’apertura, poi, si può decidere quale carta scegliere e se si vuole un conto deposito per far fruttare i propri risparmi.

Per i nuovi correntisti c’è il conto WeBank

Il conto corrente WeBank per i nuovi correntisti è a canone zero. Inoltre con esso si hanno gratuitamente sia la carta di debito che quella di credito. In più non si sostengono costi per:

i bonifici ordinari e per quelli istantanei sia in Italia che nell’area Sepa;

gli F23 e gli F24;

i Mav e i Rav;

le ricariche dei cellulari;

gli addebiti periodici.

Chi apre questo conto, ottiene un rendimento annuo lordo del 3% fino al 30 giugno 2025. Esattamente sulle giacenza dai 3.000 euro ai 100.000 euro. In più, con questo conto si ottiene un deposito titoli gratuito per la gestione dei risparmi. L’attivazione dei servizi di investimento, però, si ha solo a seguito della sottoscrizione del contratto di custodia e amministrazione.

Come funziona il conto corrente Crédit Agricole

Tra i migliori conti correnti a costo zero del momento c’è quello di Crédit Agricole che offre 50 euro di Welcome Bonus in buoni regalo. Per ottenerli è necessario:

aprire il conto in modalità online entro il 29 aprile 2025. Si dovrà poi inserire il codice promozionale “Ikea”, “Amazon”, “Zalando”, “Trenitalia” o “Esselunga” in base al partner con il quale si vorrà ricevere il buono regalo;

sottoscrivere la carta di debito “Crédit Agricole Visa”;

effettuare una transazione entro sessanta giorni dalla data di apertura del conto.

Si possono ricevere inoltre ulteriori 50 euro in buoni regalo se si accredita lo stipendio o la pensione e altri 50 euro se si utilizza la carta di debito Visa per una somma uguale o superiore ai 1.000 euro.

In più, se si invitano i propri amici a entrare in Crédite Agricole condividendo il proprio codice promo da app, è possibile ricevere un buono regalo Amazon da 50 euro per ogni amico che apre il conto online fino a un massimo di 4. Gli amici che aprono il conto, poi, a loro volta ricevono 50 euro di buono regalo Amazon.

Per quanto riguarda i costi, non si paga nulla per:

accedere ai servizi di home banking e app;

bonifici Sepa online;

domiciliazioni bancarie;

bonifici istantanei Sepa;

invio estratto conto e documento di sintesi periodo online;

prelievi su Atm Crédit Agricole con Crédite Agricole Bancomat.