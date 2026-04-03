Scopri quali sono migliori conti correnti a zero canone di aprile 2026, quelli che offrono promozioni da cogliere subito con bonus e tassi di interesse più alti

iStock Quali sono i migliori conti correnti di aprile 2026 a zero canone mensile?

I conti correnti sono oramai diventati uno strumento indispensabile nella vita quotidiana.

Servono infatti non solo per ricevere lo stipendio o la pensione ma anche per gestire le spese di tutti i giorni, pagare bollette o per effettuare acquisti online in modo pratico e sicuro.

Proprio per questo negli ultimi anni sempre più banche, sia tradizionali che online, hanno iniziato a proporre conti a zero canone, spesso con bonifici e carta di debito inclusi. Inoltre, con bonus di benvenuto e promozioni da cogliere al volo, specialmente per chi sceglie l’apertura online. Confrontare le offerte aggiornate è quindi importante perché alcune di esse sono valide solo per un periodo limitato.

Ecco dunque quali sono le migliori di aprile 2026 e quali conviene valutare prima che scadano.

Quali sono i migliori conti correnti di aprile 2026?

Le offerte più convenienti sui conti correnti durano spesso poche settimane e cambiano spesso durante l’arco dell’anno. Tra le migliori di aprile 2026 ci sono:

conto Arancio di Ing;

conto corrente Bbva;

conto corrente Credem;

Selfy conto di banca Mediolanum;

conto corrente Crédit Agricole.

Conto corrente Arancio di Ing

Tra i migliori conti correnti di aprile 2026 c’è quello Arancio di Ing.

Con la versione Light i costi del canone sono pari a zero e in più inclusi si hanno:

il canone della carta di debito Mastercard;

il canone della carta prepagata Mastercard;

gli F24, i Mav e i Rav;

i bonifici Sepa anche istantanei.

La versione Più, invece, costa 5 euro al mese che sono però azzerabili se:

si accredita lo stipendio;

si hanno delle entrate mensili di 1.000 euro;

si hanno meno di 30 anni.

Sottoscrivendo tale prodotto non si pagano poi:

il canone della carta di debito e della prepagata Mastercard nonché quella di Credito Mastercard Gold;

i bonifici Sepa anche istantanei;

gli F24, i Mav, i Rav, i bollettini, i Cbill e i PagoPa;

i prelievi sia in Italia che in Europa.

Inoltre, con questo conto si possono ricevere 50 euro di cashback per ogni amico presentato. Il vantaggio è però reciproco in quanto anche loro riceveranno un bonus di 50 euro ciascuno.

Per ricevere il cashback è necessario richiedere il conto corrente Arancio e la carta di debito Mastercard. Solo dopo l’apertura del conto, infatti, si troverà il codice amico nella sezione “invita i tuoi amici” nell’area riservata. Lo si dovrà poi inviare agli amici che non sono ancora clienti Ing. Costoro dovranno quindi aprire il conto Arancio Più inserendo il codice amico e richiedere la carta di debito entro il 23 maggio. Infine dovranno spendere 100 euro con tale carta.

Se si rispetteranno tali regole, la persona che invita riceverà 50 euro di cashback sul conto così come l’amico. In più per il primo anno, se si aprirà anche il conto deposito entro il 18 aprile, si otterrà un tasso di interesse lordo del 4%.

Conto corrente Bbva

Il conto corrente Bbva insieme alla carta di debito sono a zero spese per sempre. In più, aprendo questo prodotto è possibile approfittare di questi servizi gratuiti:

prelievi di denaro contante nella zona Euro a partire da 100 euro;

acquisti in valuta estera;

pagamenti degli F24 semplificati;

ì bonifici Sepa istantanei e ordinari;

possibilità di ricevere lo stipendio fino a 5 giorni prima;

salvadanaio digitale;

servizio custodia titoli fino al 1° gennaio 2027.

Grazie al passaparola, inoltre, è possibile ricevere 20 euro per ogni persona invitata ad aprire un conto corrente Bbva, fino a un massimo di 200 euro. Anche gli amici riceveranno un bonus di benvenuto pari a 10 euro.

Inoltre si ottiene il 3% di remunerazione (se si sottoscrive il conto entro il 7 aprile) più il 3% di cashback (per gli acquisti con la carta fisica o virtuale, fino a una spesa massima di 280 euro al mese) per i primi 6 mesi.

Conto corrente Credem

C’è inoltre il conto corrente Credem Link tra i migliori di aprile 2026.

Si tratta di un prodotto per il quale non si paga il canone mensile. Con esso sono inoltre gratuiti:

gli F24, i Mav e i Rav;

gli addebiti con domiciliazioni bancarie;

i prelievi di denaro in euro presso sportelli Atm Credem;

i bonifici anche istantanei con internet e mobile banking verso paesi Sepa ed extra Sepa.

Anche il canone della carta di debito non si paga, se si sceglie la Credemcard su circuito nazionale Bancomat. Qualora si scelga la Credemcard internazionale Mastercard, invece, il canone è a zero euro per il primo anno e dopo costa 1,50 euro al mese.

Nel caso, poi, dopo aver aperto il conto si attivi anche il deposito Più, si ottiene un tasso lordo del 2,50% annuo alla scadenza per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto con un minimo di 5.000 euro. Qualora si abbia la necessità di svincolare i risparmi prima dei 6 mesi, lo si potrà fare pagando però una penale minima di 100 euro, uguale allo 0,33% del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua.

Infine, per ogni amico presentato (fino a 10) che attiva il conto corrente, l’internet banking oltre a due prodotti/servizi a scelta, si ottiene un buono Amazon del valore di 25 euro.

Selfy conto di banca Mediolanum

Con il Selfy conto di banca Mediolaum il canone mensile è gratuito per tutti il primo anno. Dal secondo, invece, costa 3,75 euro al mese con addebito trimestrale pari a 11,25 euro. È sempre gratuito, invece, fino a 30 anni.

Sottoscrivendolo, le principali operazioni bancarie sono gratuite come gli addebiti delle utenze, gli F23, gli F24, i Mav, i Rav, le ricariche telefoniche e i bonifici Sepa online ordinari e istantanei.

Inoltre, non si paga nulla anche per :

i versamenti e i prelievi presso i punti vendita Mooney;

il canone della carta di debito fisica Mediolanum card su circuito Mastercard grazie alla quale si può prelevare gratuitamente e senza limiti di operazioni nell’area euro.

Conto corrente Crédit Agricole

Il conto corrente Crédit Agricole è a canone zero, se lo si apre entro il 15 aprile 2026.

Sono gratuiti anche:

i bonifici Sepa online;

le domiciliazioni bancarie;

i prelievi illimitati di contanti su Atm del circuito e con Crédit Agricole Bancomat.

I prelievi su Atm di altri istituti di credito costano invece 2,10 euro mentre i bonifici Sepa allo sportello della stessa banca o presso quelli di altre banche costano 8 euro.

Attivando tale conto online, poi, si ottiene un bonus di benvenuto Amazon di 50 euro se si inserisce il codice promo “VISA” e si effettua almeno una transazione di qualsiasi importo entro 30 giorni.

Se infine si portano amici in Crédit Agricole, fino ad un massimo di 8, entrambi ricevono 50 euro in buoni regalo Amazon.