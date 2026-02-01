Ecco i migliori conti correnti di febbraio con servizi bancari inclusi, prelievi gratuiti e strumenti digitali per pagamenti e risparmio

iStock Quali conti correnti scegliere a febbraio con canone a zero euro

I conti correnti sono strumenti bancari o postali che consentono di gestire il denaro in modo semplice e sicuro, ricevere stipendio o pensione, prelevare contanti, effettuare pagamenti e bonifici, usare carte di credito o di debito collegate. Oggi molti sono a canone zero e includono servizi utili per la gestione quotidiana del denaro. Quali sono dunque i migliori di febbraio 2026 a zero canone per risparmiare?

Come scegliere i migliori conti correnti

Dagli ultimi dati elaborati dalla Federazione Autonoma Bancari Italiani si evince che in Italia il numero complessivo di conti correnti intestati alle famiglie ha superato i 48 milioni a fine 2024 con un incremento di oltre 5,6 milioni rispetto al 2019. Si tratta di una crescita del 13,2% in 5 anni che he mostra quanto i servizi bancari siano ormai sempre più diffusi e quanto siano aumentati i pagamenti digitali nella vita di tutti i giorni.

Ma come si sceglie un buon conto corrente e soprattutto come si fa risparmiare? Il primo aspetto da guardare sono il canone e i costi di gestione. Molti conti online, infatti, oggi presentano un canone annuo a zero euro o molto basso per cui sono una soluzione adatta sopratutto per chi utilizza i servizi digitali. Oltre al canone è importante poi controllare altri elementi fondamentali ovvero:

quali sono i servizi inclusi come bonifici, carte di debito o credito incluse e si ha accesso all’home banking o all’app mobile;

quanti prelievi gratuiti si possono effettuare, sopratutto se si utilizzano molto i contanti.

Tra i migliori di febbraio 2026 ci sono:

conto corrente Arancio Ing;

conto corrente Bbva;

conto corrente online Credem Link;

conto corrente WeBank;

conto IsyLight di IsyBank;

conto corrente You di Bpm;

conto corrente Widiba.

Conto corrente Arancio Ing

Visto nei migliori conti correnti di gennaio, anche nella lista di questo mese c’è quello Arancio di Banca Ing. È disponibile in due versioni: Light e Più.

Per la prima non si paga alcun canone mensile e inoltre sono gratuiti:

i bonifici istantanei e Sepa;

gli F24, i Max, i Rav;

il canone mensile della carta di debito.

I prelievi con la carta di debito si pagano invece 0,95 euro ognuno mentre i bollettini postali 1,50 euro escluse le spese postali.

I Cbill e i PagoPa costano invece 2,50 euro, il rilascio della carta di debito 3 euro mentre il canone mensile della carta di credito costa 2 euro o zero euro con una spesa di 500 euro al mese o se si ha Pagoflex attivo.

La versione Più ha un costo mensile di 5 euro mensili che sono però azzerabili se:

si accredita lo stipendio/pensione;

si hanno entrate mensili di 1.000 euro;

si hanno fino a 30 anni.

Inclusi nel canone ci sono:

i prelievi con la carta di debito;

i bonifici Sepa e quelli istantanei;

i bollettini postali;

i Cbill, i PagoPa, gli F24, i Mav e i Rav,

il rilascio della carta di debito e di credito;

il canone mensile della carta di debito.

Per aprire uno dei due conti è importante avere a portata di mano il proprio documento di identità emesso in Italia e in corso di validità, la tessera sanitaria e il cellulare.

Nel caso l’intestatario sia un professionista o un lavoratore autonomo sarà richiesto anche il certificato di attribuzione di partita Iva mentre se non si è cittadini dell’Unione Europea anche il permesso di soggiorno in corso di validità. Entrambe le tipologie di conto, poi, possono essere intestate a una o due persone.

Conto corrente Bbva

Anche il conto corrente Bbva è a zero canone e offre la carta di debito fisica e/o digitale gratis per sempre. Inclusi, poi, si hanno:

i bonifici ordinari e istantanei;

la possibilità di prelevare contanti nella zona euro a partire da 100 euro;

gli acquisti in valuta estera;

la possibilità di ricevere lo stipendio fino a 5 giorni prima;

i pagamenti con F24 semplificato,

il salvadanaio digitale;

il servizio di custodia titoli fino al 1° gennaio 2027.

Per aprire questo conto è necessario aver compiuto 18 anni, essere residenti in Italia, avere uno smartphone compatibile ed essere in possesso dei documenti di riconoscimento richiesti ovvero la carta di identità elettronica e il codice fiscale. Può essere però solo intestato solo ad una persona fisica.

Conto corrente online Credem Link

Il conto corrente online Credem Link si può aprire un pochi minuti ma servirà lo Spid o un documento di identità in corso di validità, una connessione stabile e una stanza ben illuminata per il riconoscimento mediante video. Per effettuare quest’ultima operazione servirà la videocamera del propor dispositivo sia esso tablet, smartphone o pc.

Tale prodotto è a canone zero e offre una carta di debito inclusa internazionale Mastercard a zero canone per il primo anno. Dal secondo, invece, si pagano 1,5 euro al mese per effettuare prelievi, acquisti online e pagamenti sia in Italia che all’estero. Si può però scegliere anche la carta di debito Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero con la quale si potranno effettuare pagamenti o prelievi in Italia.

Inclusi nel canone, poi, si avranno:

gli F24, i Max e i Rav;

i prelievi di contante in euro presso gli sportelli Atm Credem.

Si pagheranno poi 0,50 euro per i bonifici internet e mobile banking verso paesi Sepa ed extra Sepa anche istantanei.

Conto corrente WeBank

Il conto corrente WeBank per i nuovi correntisti ha un canone mensile uguale a zero euro se si apre entro il 18 febbraio 2026. Si hanno inoltre inclusi nel prezzo la carta di debito e quella di credito nonché i bonifici Sepa e quelli istantanei in Italia e nel’area Euro/Sepa.

Sono inoltre gratuiti:

gli F23 e gli F24;

i Mav e i Rav;

il deposito titoli per la gestione dei risparmi.

Per aprirlo è necessario avere la residenza in Italia, essere maggiorenni e non aver aperto un conto Bpm da almeno 6 mesi. Bisogna poi tenere a portata di mano il documento di identità, il codice fiscale/tessera sanitari validi, il cellulare e l’e-mail.

Tale tipologia di conto si potrà intestare al massimo tra tre persone.

Conto IsyLight di IsyBank

Per aprire il conto corrente IsyLight di IsyBank è necessario essere residenti in Italia, scaricare l’app dell’istinto di credito dal store, inserire il numero di cellulare del dispositivo dal quale si è scaricata l’applicazione e un’email valida. Per quanto riguarda l’identificazione, essa potrà avvenire mediante carta di identità elettronica o patente.

Pertanto riguarda i costi, il canone mensile del conto è gratuito così come gratuiti i prelievi dagli Atm ddi Intesa Sanpaolo e i bonifici Sepa e istantanei. Si ottiene poi una carta di debito digitale che si può attivare e utilizzare subito per fare shopping in Italia e nel resto del mondo. Essa si può collegare ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay e si può utilizzare per gli acquisti nei negozi sia in Italia che all’estero.

Sono inoltre inclusi nel canone:

i Mav;

gli F24 ordinari e semplificati;

l’invio dell’estratto conto informato elettronico.

I costi delle altre operazioni sono invece i seguenti:

0,80 euro per l’addebito diretto ;

12 euro addebito disposizione bonifico, Extra Sepa;

1,55 euro addebito diretto intermediari finanziari extra Gruppo;

1,30 euro pagamento Cibll e PagoPa.

Conto corrente You di Bpm

Il conto corrente You di Bpm è rivolto ai nuovi correntisti che lo richiedono entro il 18 febbraio 2026. Se esso viene aperto online il canone e i il bonifico ordinario e Sepa sono gratuiti. Il costo di emissione una tantum della carta Numia di debito internazionale e ilc anone annuiate, poi, azzerati.

Se invece tale conto si apre in filiale, il canone è gratuito fino al 30 giugno 2026. Dopo tale data continua a essere gratuito solo se c’è accredito di stipendio o pensione per un importo di 500 euro al mese. Il canone è inoltre gratuito se si hanno meno di 35 anni.

Per quanto riguarda le condizioni economiche della carta di credito Cartaimpronta, se essa viene richiesta entro il 31 marzo 2026 il canone annuo costa 35 euro invece di 50 euro.-Il rilascio è però subordinato alla valutazione di merito creditizio da parte della banca.

Sono infine gratuiti i prelievi presso gli Atm del gruppo Bpm.

Conto corrente Widiba

Il conto corrente di banca Widiba è a zero canone per dodici mesi per i nuovi clienti se viene aperto entro il 18 febbraio 2026 e per chi ha metodi 30 anni. Poi il costo sale a 4,50 euro con addebito trimestrale. Ci sono però dei modi per ridurlo fino ad azzerarlo che sono i seguenti se:

si hanno meno di 30 anni lo sconto è di 4,50 euro;

si accredita regolarmente lo stipendio o la pensione Los conto è di 2,50 euro:

si ha un patrimonio di almeno di 100.000 euro lo sconto è di 4,50 euro;

si investono almeno 25.000 euro in Risparmio gestito lo sconto è di 4,50 euro;

si apre un mutuo, un fondo pensione o un Pac lo sconto è di 2,25 euro;

si effettuano almeno 6 operazioni di trading al mese lo sconto è di 4,50 euro.

Inclusi nel canone si hanno:

la Pec; i bonifici ordinari e istantanei; i prelievi di contante da Atm Mps o altre banche int Italia e aerea Umm di importo superiore ai 100 euro; i pagamenti di F24, F23, Mav, Rav, RiBa; il versamento assegni e contantii su Atm evoluti Mps; le linee di risparmio libere e vincolate; la firma digitale.

Si ottiene infine una carta di debito gratuita ovvero la Widiba Classic.