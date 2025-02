Le migliori soluzioni di conti correnti a zero spese per giovani e famiglie che vogliono risparmiare nel 2025 senza rinunciare ai servizi bancari essenziali e digitali

I conti correnti migliori a zero spese del 2025.

Il 2025 non è partito nel migliore dei modi. Dai dati preliminare dell’Istat, infatti, emerge un aumento dell’inflazione nell’area Euro. Lo scorso gennaio l’indice del costo della vita è passato dal 2,4% al 2,5% e il motivo è da additarsi soprattutto al rincaro dei prezzi dell’energia. Tali fattori stanno spingendo quindi famiglie e giovani a ottimizzare le proprie finanze ed evitare spese bancarie inutili. Ed è proprio per questo che la ricerca di conti correnti a zero spese è aumentata. Vediamo quali sono le opzioni migliori e qual è la banca che offre il conto corrente a zero spese più conveniente.

Qual è il conto migliore per giovani?

Al giorno d’oggi possedere un conto corrente è fondamentale per la gestione dello stipendio, per effettuare pagamenti e domiciliazioni e perché tenere denaro in banca riduce il rischio di furto o smarrimento. I giovani e molti studenti alle prime esperienze lavorative, però, hanno entrate limitate per cui preferiscono evitare costi fissi mensili e per questo cercano conti correnti a zero spese. Tra le migliori opzioni disponibili ci sono:

Selfyconto di banca Mediolanum;

conto under 35 di Crédite Agricole;

conto online Bper on demand.

Selfyconto di Banca Mediolanum offre il canone gratuito fino ai 30 anni. In più sono a zero spese gli addebiti delle utenze, gli F23, gli F24, il Mav elettronico bancario, i Rav, le ricariche telefoniche e i bonifici Sepa. Non si paga nulla nemmeno su versamenti e prelievi presso i punti vendita Mooney. Infine, sottoscrivendo tale conto si ha diritto a una carta di debito Mediolanum Card con circuito Mastercard a canone zero per il primo anno grazie alla quale è possibile prelevare gratuitamente e senza limiti nella zona Euro.

Il conto corrente di Crédite Agricole per gli under 35 offre il canone e la carta di debito gratuiti. In più, i bonifici Sepa online sono gratuiti. Inoltre anche la domiciliazione bancaria è gratuita

Il conto online Bper on demand come gli altri si può attivare direttamente online e offre il canone e la carta gratuiti per chi ha meno di 35 anni. I prelievi presso gli Atm del Gruppo sono gratuiti così come i bonifici Sepa online e la consulenza dedicata online e in filiale.

Conti base gratuiti per famiglie con Isee basso

Nonostante gli aiuti del Governo alle famiglie in difficoltà, queste ultime faticano comunque ad arrivare alla fine del mese. Cercano quindi di alleggerire quanto più possibile il bilancio familiare mettendosi alla ricerca anche di conti correnti a zero spese perché anche solo un euro risparmiato sulle commissioni bancarie può fare la differenza.

Non tutti sanno, però, che la legge prevede che vi siano conti base gratuiti per le famiglie con un Isee basso e inferiore a 11.600 euro e tra i migliori ci sono:

conto base Intesa Sanpaolo;

conto BancoPosta base.

Per il conto base di Intesa Sanpaolo, il canone è gratuito se si ha un Isee, come detto, sotto gli 11.600 euro . Con esso si ha diritto a una Xme card plus compresa nel canone e in più non si pagano gli addebiti diretti, l’accredito dello stipendio o della pensione, i bonifici europei e i prelievi presso gli Atm delle banche del Gruppo e della altre dell’area Euro

Il conto BancoPosta base per le famiglie con Isee sotto gli 11.600 euro ha il canone gratuito e non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo. Con questo conto, poi, le operazioni di base di incasso e pagamento sono gratuite così come i prelievi Atm.

Qual è la banca con il conto corrente zero spese più conveniente?

Tra i migliori conti correnti a zero spese disponibili per le famiglie anche con un Isee più alto di 11.600 euro ci sono:

Arancio Light di Banca Ing;

Isylight di IsyBank.

Il conto corrente Arancio Light di Banca Ing è a zero costi, in quanto non si pagano il canone mensile, la carta di debito Mastercard, i bonifici Sepa e quelli istantanei nonché gli F24, Mav e Rav. I prelievi con carta costano però 0,95 centesimi mentre Cbill e PagoPa 2,50 euro

Nel piano Isylight di IsyBank sono compresi nel canone a zero euro il conto e la carta digitale. I prelievi sono poi dagli Atm Intesa Sanpaolo e non hanno un costo i bonifici Sepa.

È utile notare che per la maggior parte delle banche citate sono previsti i bonifici istantanei, che per legge sono già gratuiti. Entro il 9 ottobre 2025 tutti gli istituti che ancora non danno la possibilità di effettuare bonifici in 10 secondi devono adeguarsi.